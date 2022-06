Chất thương mại, nghỉ dưỡng tại Shop Villa - Sun Secret Valley

Tích hợp "2 trong 1"

Khái niệm "Shop Villa" hay "Shop Villas" được giới đầu tư thường xuyên đề cập đến trong thời gian gần đây. Được gọi là biệt thự thương mại, Shop Villa là một sự cải tiến từ mô hình "Shophouse", kết hợp hài hòa hai chức năng kinh doanh và sinh hoạt gia đình đáp ứng được mục tiêu của nhiều nhà đầu tư, từ thương mại đến nghỉ dưỡng.

Mô hình Shop Villa khá mới tại Việt Nam nhưng đã phát triển ở nhiều dự án bất động sản trên thế giới.

Mô hình Shop Villa tối ưu hóa kỳ nghỉ tại Sun Secret Valley (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sự xuất hiện của Shop Villa tại Việt Nam được xem như phiên bản nâng cấp cả về giá trị lẫn vị thế của shophouse thông thường, trước sự phát triển không giới hạn của thị trường bất động sản cùng nhu cầu gia tăng khả năng sinh lời của nhà đầu tư.

Đại diện đơn vị phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) nhận định: "Shop Villa là mô hình giúp tối ưu hóa kỳ nghỉ cũng như lợi nhuận của nhà đầu tư. Đặc biệt tại những điểm đến có tiềm năng du lịch, thiết kế thoáng đãng có cả phần diện tích sân vườn rộng rãi, riêng tư như một biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời thuận tiện tiếp cận luồng khách du lịch cao cấp để kinh doanh xa xỉ sẽ mang lại lợi ích 2 trong 1 cho chủ nhân. Đó là lý do Bãi Dài Phú Quốc với địa hình đa dạng hội tụ đa tầng thiên nhiên từ biển xanh, vườn cổ thụ đa tầng tới đầm hồ tự nhiên được Sun Property lựa chọn để phát triển mô hình này".

Shop Villa Sun Secret Valley - sản phẩm tiên phong tại Bãi Dài

Khi 80% diện tích Bãi Dài đã được khai thác thành các tổ hợp vui chơi, giải trí hiện đại, thì việc Sun Property tận dụng 20% diện tích nguyên sơ còn lại để kiến tạo khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley với phân khu The Avenue ra mắt đầu tiên, đã biến phân khúc này trở thành "của hiếm".

Phần diện tích nguyên sơ còn lại của Bãi Dài (Ảnh: Sun Property).

Tại The Avenue, khu Shop Villa được thiết kế hiện đại với chiều cao 2,5 tầng, diện tích mỗi căn lên đến gần 300m2 thoáng mát, mang lại trải nghiệm đa dạng cho khách hàng.

Trong đó, tầng 1 dành cho không gian thương mại với mảng kính lớn và mặt tiền rộng, tầng 2 được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa nhu cầu kinh doanh khi có thể bố trí cho thuê nghỉ dưỡng với diện tích lớn dành cho gia đình hay nhóm khách. Điểm nhấn khác biệt của Shop Villa tại The Avenue là không gian vườn rộng tới hơn 155m2 lý tưởng dành cho các bữa tiệc ngoài trời riêng tư.

Vỉa hè, đường dạo bộ được bao bọc bởi hàng rào cây xanh mát mẻ vừa thích hợp nghỉ ngơi, vừa tạo không khí thoải mái để mua sắm.

Phong cách thiết kế của The Avenue mang đậm tinh thần của một phố biển năng động, khi nằm trong tổ hợp đẳng cấp về thương mại, phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng. Những căn Shop Villa tại The Avenue được quy hoạch cao thấp khác nhau, cùng với đó là lối thiết kế giật cấp khác biệt tạo nên những dãy phố thương mại đa sắc, sáng tạo, thích hợp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp.

Tuy nhiên, điều đặc biệt tạo nên vị thế cho The Avenue là địa thế thiên nhiên đa tầng. Một mặt sát cạnh bãi cát trắng mịn của biển Bãi Dài tạo nên không gian thưởng lãm hoàng hôn tuyệt đẹp. Một mặt được bao bọc bởi vườn cổ thụ đa tầng với nhiều loại cây cao nhiệt đới, cây cổ thụ lâu năm, cùng vùng vi khí hậu độc đáo được giữ gần như nguyên vẹn, mang đến cho chủ nhân trải nghiệm nghỉ dưỡng, mua sắm trong rừng hoàn toàn mới lạ, độc đáo.

Các con phố thương mại tại The Avenue (Ảnh phối cảnh minh họa).

Ngoài ra, nơi này còn sở hữu đầm tự nhiên len lỏi giữa trung tâm dự án mang lại cảnh quan kế hồ, cận biển độc đáo mà không phải dự án nào cũng có.

Điểm thu hút của The Avenue, còn là cảm giác vừa bình yên, tách biệt, nhưng vẫn dễ dàng hòa vào không khí náo nhiệt khi cần bởi phía Bắc phân khu này giáp quần thể vui chơi giải trí đang hiện hữu, phía Nam giáp với dự án phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, phân khu mở duy nhất của Sun Secret Valley còn nối thẳng ra tuyến đường huyết mạch Cửa Cạn - Gành Dầu dẫn tới thị trấn Dương Đông. Do đó, chỉ "một bước chân", cư dân The Avenue có thể dễ dàng tiếp cận những tiện ích hiện đại, sôi động bên ngoài, và cũng dễ dàng trở về thế giới bình yên với rừng và biển sau khoảng thời gian vui chơi thỏa thích. Đây cũng chính là yếu tố đảm bảo mang tới nguồn doanh thu cho chủ nhân tương lai khi bất động sản có thể hấp thụ dòng khách du lịch đến từ quần thể vui chơi giải trí hiện hữu và những khu vực lân cận.

Dưới góc độ đầu tư, giới quan sát thị trường cho rằng, những thế mạnh của The Avenue được đánh giá là giàu tiềm năng, tạo doanh thu thông qua các loại hình như mini hotel cao cấp, nhà hàng hạng sang, dịch vụ thời trang được cá nhân hóa dành cho giới thượng lưu.

Bên cạnh đó, với sự khác biệt và đẳng cấp từ vị trí đến thiết kế, cùng số lượng khan hiếm, những sản phẩm tại The Avenue hứa hẹn sẽ có tính thanh khoản cao, trở thành tài sản giá trị của nhà đầu tư trong tương lai.