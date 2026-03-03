Hai công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay làm siêu dự án 44.000 tỷ

HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) liên quan đến dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, Đà Nẵng.

Theo đó, HĐQT giao Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty, hoặc người được ủy quyền, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh, toàn quyền quyết định các điều khoản chi tiết và thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác.

Phối cảnh biệt thự tại dự án Làng Vân (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh nội dung liên quan đến Làng Vân, HĐQT Vinpearl cũng thông qua nghị quyết chấm dứt chi nhánh Thanh Hóa do thấy không cần thiết duy trì hoạt động.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân có quy mô khoảng 512ha, tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án được khởi công vào giữa năm 2025, với định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ các cấu phần từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế.

Liên quan đến cơ sở pháp lý và nghĩa vụ tài chính, mới đây UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt giá đất cụ thể cho dự án tại phường Hải Vân. Theo quyết định, giá đất ở đô thị được xác định hơn 15,4 triệu đồng/m2; đất xây dựng công trình sự nghiệp hơn 5 triệu đồng/m2.

Đối với nhóm đất thương mại, đất công trình dịch vụ, mức giá được xác định hơn 7,1 triệu đồng/m2; riêng đất công trình dịch vụ du lịch hơn 1,15 triệu đồng/m2.

UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính và hồ sơ liên quan sang cơ quan thuế làm căn cứ xác định, thu nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế, đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng, tăng 8% so với năm liền trước và vượt 11% kế hoạch đã đề ra cho cả năm.

Về chi phí, chi phí tài chính năm qua là 3.685 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ phải chi 1.740 tỷ đồng. Ngoài chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm 1.221 tỷ đồng, chuỗi du lịch còn chi 2.073 tỷ đồng cho "chi phí tài chính khác". Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24% lên 2.071 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2025 mang về gần 4.200 tỷ đồng doanh thu nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 5.890 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ đi chi phí, Vinpearl lãi ròng 1.131 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy Vinpearl không chỉ hưởng lợi từ làn sóng phục hồi du lịch, mà còn tạo đà bứt phá nhờ chiến lược và tư duy vận hành khác biệt.