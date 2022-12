Căn hộ phong cách Thụy Sĩ tại Hà Nội hút khách với tầm nhìn đẹp

Bộ sưu tập view đắt giá tại căn hộ The Zurich

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tồn tại nhiều "nút thắt" thì vẫn có những "điểm sáng" như phân khúc chung cư dành cho khách có nhu cầu mua để ở. Tới lui hàng chục dự án để tìm nơi an cư, chị Ngân Hạnh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, điều mà gia đình chị tìm kiếm là một không gian sống thoáng đãng, môi trường trong lành và gần gũi với thiên nhiên. "Khi nhìn thấy tầm nhìn của căn hộ The Zurich, cả tôi và ông xã đều phải lòng ngay", chị Hạnh cho biết.

Căn hộ The Zurich hấp dẫn khách hàng bởi "bữa tiệc thị giác" đầy cảm xúc được tạo ra bởi những đại cảnh đắt giá. Cùng với đó là cách thiết kế ưu việt khi đa phần các căn hộ đều có 2 logia (ban công âm), tạo ra sự kết nối giữa con người với không gian bên ngoài.

Không gian sống hướng ngoại mang tới cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho gia chủ (Ảnh phối cảnh dự án).

Tất cả căn hộ của phân khu The Zurich đều có tầm nhìn đẹp mắt và khác biệt. Những người đam mê nhịp sống hiện đại của các thành phố lớn trên thế giới sẽ có cơ hội mỗi ngày được chiêm ngưỡng sự sôi động từ hướng Skyline view - hướng trực diện từ The Zurich; sang TechnoPark - một trong những công trình xanh hàng đầu thế giới; cùng với hệ thống trường học liên cấp Vinschool; hay trường phổ thông hàng đầu Anh Quốc - Brighton College Vietnam. Một lựa chọn khác là City view, với khung cảnh đậm chất thành thị bao gồm các tòa tháp căn hộ và biệt thự cao cấp đan xen nhau.

Skyline view tại The Zurich (Ảnh phối cảnh dự án).

Những người sẵn có trong mình tình yêu châu Âu, đặc biệt là với Thụy Sĩ - một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - có thể mãn nhãn với toàn cảnh công viên nội khu Zurich Park View. Đây là nơi được xây dựng như một "Thụy Sĩ thu nhỏ" với những cảnh quan đặc trưng như quảng trường rộng lớn, tháp đồng hồ Zurich, đài phun nước Rhine Fall, bể cảnh quan Zurich Fountain cùng soi bóng xuống mặt hồ Geneva trong xanh, êm đềm…

Thiên nhiên phong cách châu Âu thu trọn trong tầm view công viên nội khu - Zurich Park View (Ảnh phối cảnh dự án)

Các căn hộ The Zurich còn sở hữu Coral Park View trực diện hồ San Hô - một trong 3 "kỳ quan" của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park. Dưới ánh nắng bình minh hay lúc chiều tà, mặt nước rộng lớn bên bãi cát trắng trải dài xen lẫn những tán cây xanh mướt gợi nhắc về thước phim thiên nhiên, mang đến cho cư dân cảm giác như đang ở giữa "Trái tim châu Âu". Không chỉ "vẽ" nên khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, đây còn là nguồn cung cấp không khí trong lành cho cư dân hít thở mỗi ngày.

Coral Park View với hồ San Hô trải dài thơ mộng cùng hệ tiện ích, cảnh quan mang đậm hơi thở thiên nhiên (Ảnh phối cảnh dự án).

Nghiên cứu của Savills, ở các thành phố lớn như Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải, Sydney hay London… ghi nhận giá trị dòng sản phẩm hướng thủy luôn cao hơn các khu vực khác 10-50%. Nhiều khách hàng cho biết, mong muốn được "đặt chỗ" sớm để không bỏ lỡ những căn hộ view hồ tại The Zurich.

Tiện ích đa tầng, nâng tầm trải nghiệm sống thượng lưu

Cùng với view độc đáo, căn hộ The Zurich đắt giá còn bởi sở hữu chất lượng sống cao cấp. Yếu tố tiên quyết nằm ở sự biệt lập, riêng tư nhờ tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhomes. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với các lớp cảm biến an ninh dày đặc tạo nên những tấm "lá chắn điện tử", cuộc sống của cư dân sẽ được đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhằm mang tới cho cư dân những trải nghiệm khác biệt, chủ đầu tư đã kiến tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng với phòng vui chơi dành cho trẻ nhỏ, phòng chơi bi-a, gym, yoga và đặc biệt là tổ hợp Thermal Bath cao cấp với hệ thống xông hơi, bể tắm nước nóng, bể sục jacuzzi độc đáo…

Tổ hợp Thermal Bath theo phong cách resort Thụy Sĩ (Ảnh phối cảnh dự án).

Cư dân The Zurich còn có thể sử dụng hệ thống tiện ích cao cấp để hưởng chất sống vận động khỏe mạnh như người Thụy Sĩ ngay tại công viên nội khu dưới chân tòa nhà. Có thể kể đến các đồi cảnh quan được quy hoạch đẹp mắt như chòi nghỉ riêng tư, lãng mạn cùng các sân thể thao như bóng rổ, cầu lông, sân tập gym, sân thiền, yoga. Trẻ nhỏ cũng có khoảng trời riêng để tận hưởng một tuổi thơ ý nghĩa với vườn cờ, vườn xích đu, vườn đọc sách cùng hàng loạt trò chơi đa dạng, bổ ích…

Không chỉ vậy, gia chủ còn có cơ hội khám phá quần thể thiên nhiên nhiệt đới của bộ đôi "kỳ quan" biển hồ Crystal Lagoon và hồ Ngọc Trai với hàng nghìn tiện ích hiếm có khó tìm.

"Hưởng lợi thế khi là mảnh ghép của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park với chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao 365 ngày/năm, đồng thời sở hữu hệ sinh thái các dịch vụ mang họ Vin đảm bảo sự tiện nghi, đủ đầy cho cuộc sống, The Zurich là lựa chọn hàng đầu với những khách hàng có nhu cầu thực. Đó là những người đang tìm kiếm một không gian sống thượng lưu, khác biệt, cũng như các nhà đầu tư đang săn lùng một kênh đầu tư sinh lời", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.