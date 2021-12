Căn hộ phong cách Singapore tại Thuận An

Dân trí Thị trường bất động sản Bình Dương những ngày cuối năm có phần sôi động khi nhà đầu tư quan tâm sản phẩm căn hộ sắp bàn giao.

Giá căn hộ Bình Dương

Sau mỗi đợt dịch, bất động sản Bình Dương có xu hướng phục hồi. Thời gian qua, giá đất tăng 20% - 50% tại một số nơi ở khu vực Thuận An, Dĩ An , Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng.

Riêng phân khúc căn hộ cao cấp tăng từ 10% đến 15% trong quý III/2021, ghi nhận ở mức trung bình 35 triệu đồng/m2 - 40 triệu đồng/m2 ở một số nơi, hoặc có dự án mới ra cho nhà đầu tư sơ cấp với khoảng giá 25 triệu đồng/m2 - 30 triệu đồng/m2.

Dĩ An - Thuận An là "đô thị vệ tinh" của Thành phố Thủ Đức (Ảnh: Star Tower).

Nguyên nhân do một số đòn bẩy kinh tế, xã hội và hạ tầng tại Bình Dương đang được đẩy mạnh.

Thứ nhất, "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục dẫn đầu đầu tư FDI vào Việt Nam. Nổi bật là các khu công nghiệp tại TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An mở rộng đến Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng.

Thứ hai, nhiều dự án hạ tầng giao thông về đường bộ, cao tốc, cầu vượt, hầm chui nội tỉnh cũng như liên tỉnh có tính chủ lực để tạo đột phá đang được triển khai.

Mở rộng tuyến đường DT743 dài 19,5 km từ 6 lên 8 làn xe. Điểm đầu tại ngã tư chợ Đình (TP Thủ Dầu Một) đi qua thị xã Tân Uyên, TP Thuận An, TP Dĩ An. Điểm cuối là khu công nghiệp Sóng Thần.

Tuyến đường vành đai 3 dài 97,7 km kết nối giao thông 4 tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và TPHCM. Trong đó 3 địa phận Bình Dương có tuyến đường vành đai 3 đi qua là TP Thuận An, TP Dĩ An và TP Thủ Dầu Một.

Thứ ba, tốc độ đô thị hóa của Bình Dương cao. Tốc độ tăng trưởng dân số nhanh và tỷ lệ dân số trẻ cao sẽ dẫn tới nhu cầu nhà ở thực tại Bình Dương cao. Các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, lao động nhập cư tập trung ở các khu công nghiệp ngày càng tăng.

Thứ tư, các chủ đầu tư dự án nhà ở, căn hộ tại Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp tiến độ do bị trì hoãn trước đó do đại dịch. Thị trường vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí đầu vào tăng cao.

Thứ năm, Dĩ An - Thuận An sẽ trở thành đô thị vệ tinh khi Thành phố Thủ Đức đã được hình thành, tạo đòn bẩy thu hút nguồn vốn đổ vào hạ tầng đầu tư, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản.

Cùng với đó, TPHCM kéo dài tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tới thẳng Bình Dương. 11km Metro chạy qua Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sẽ tạo cú huých cho thị trường bất động sản Bình Dương bứt phá.

Dự án căn hộ Star Tower

Star Tower được thừa hưởng lợi thế về hạ tầng, điều kiện kinh tế, xã hội khi tọa lạc tại số 60 đường Liên Huyện, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương - nơi tập trung đông dân cư và giao thương nhộn nhịp.

Chung cư Star Tower có 2 tầng hầm và 18 tầng nổi được thiết kế theo mô hình căn hộ khép kín hiện đại mang phong cách Singapore. Chủ đầu tư cho biết kiến tạo không gian sống lý tưởng, tiện ích vượt trội về mọi mặt với các hoạt động vui chơi, giải trí, thương mại ngay trong khu vực. Dự án có 307 căn hộ, diện tích 50 m2; 55,6 m2; 58 m2 là 2 phòng ngủ và 68m2 gồm 3 phòng ngủ.

Vị trí dự án thuận lợi để di chuyển tới các tiện ích lân cận.

Star Tower gần ngay khu công nghiệp Vsip 2, tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, Đường DT743, khu du lịch Hố Lang. 5 phút di chuyển tới ngã 6 An Phú, cảng Sóng Thần, trường học các cấp, trung tâm hành chính, chợ và trung tâm thương mại sầm uất.

Chung cư Star Tower đang được thi công, đã cất nóc tháng 10/2021 và dự kiến bàn giao vào tháng 6/2022.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán căn hộ từ 22,5 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,15 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, khách hàng có khoảng 370 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ tại đây. Ngân hàng PVcombank cho vay tối đa 70% trong 25 năm.

Thiết kế phòng khách căn hộ Star Tower.

Những tháng cuối năm, Bình Dương đang đón nhận nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, sẵn sàng mua bán các loạt bất động sản chất lượng, đặc biệt các căn hộ sắp bàn giao trở thành để đầu tư sinh lời. Đại diện chủ đầu tư Star Tower cho biết, không có gì lạ khi phòng công chứng, hay cơ quan một cửa lúc nào cũng đông nghẹt.

