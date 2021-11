Căn hộ đa tiện ích Happy One Premier

Dân trí Khu căn hộ ở trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One Premier kiến tạo không gian đầy đủ tiện nghi để cư dân sinh sống, làm việc kết hợp thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) làm chủ đầu tư. Các căn hộ đa tiện ích giúp mọi người tận hưởng cuộc sống, gắn kết các thành viên trong gia đình.

Khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất - Happy One Premier.

Happy One Premier: Lựa chọn cho căn hộ đa tiện ích

Chủ đầu tư Vạn Xuân Group dành nhiều tâm huyết để cư dân không chỉ sở hữu không gian sống đẳng cấp, tối ưu hóa công năng mà còn đảm bảo sự xuất hiện của công nghệ thông minh toàn khu dự án.

Happy One Premier tích hợp 39 tiện ích "ngay tại cửa" như: sảnh chờ nhiệt đới, trung tâm thương mại, khu nhà trẻ, thác nước nhân tạo, hồ bơi tràn bờ, công viên view sông, khu tắm nắng, gym, khu sinh hoạt cộng đồng, khu cafe ngoài trời, sảnh sinh hoạt cộng đồng, an ninh 24/7, wifi free tại các khu vực cộng đồng, bãi giữ xe thông minh… Không cần đi đâu xa, chủ nhân Happy One Premier có thể thư giãn và tận hưởng sự tiện nghi ngay chính căn nhà của mình.

Happy One Premier được tích hợp 39 tiện ích nội khu.

Tất cả các căn hộ đều được thiết kế thông thoáng, đón nắng gió tự nhiên tạo ra môi trường sống trong lành, thoáng đãng, tầm nhìn sông tối đa để cư dân ở đây có thể thoải mái cảm nhận chất lượng cuộc sống đẳng cấp.

Toàn bộ các căn hộ đều được bàn giao full nội thất châu Âu cao cấp với những thương hiệu hàng đầu như: Toto, ABB, Dudoff, Yale… hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cao cấp cho cư dân.

Không gian xanh được bố trí hài hòa, xen kẽ trong khu căn hộ Happy One Premier.

Ngoài sản phẩm căn hộ thông minh, Happy One Premier còn có các căn penthouse tại tầng 19 được ví như những "biệt thự trên không", có sân vườn riêng cùng balcony rộng lớn với tầm nhìn vô cực, đáp ứng lối sống thượng lưu của những cư dân có tiềm lực tài chính mạnh, chú trọng bảo vệ sức khỏe tối đa và muốn khẳng định vị thế chủ nhân.

Vị trí vàng - ngàn tiện ích

Cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển, cư dân Happy One Premier có thể dễ dàng kết nối đến các tỉnh thành trong nước cũng như quốc tế. Nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, chủ nhân tương lai dễ dàng di chuyển vào trong khu vực trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận.

Bên cạnh sự tiện nghi tuyệt đối từ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, Happy One Premier còn đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của các gia đình khi tiệm cận những tiện ích hiện hữu như: Trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, địa điểm giải trí, thể thao, làm đẹp…

Đại diện chủ đầu tư cho biết, là căn hộ ở trung tâm Tân Sơn Nhất, Happy One Premier dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận nhờ thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ. Dự án có pháp lý minh bạch, thiết kế thông minh, chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp cùng không gian xanh mát, trong lành từ sông Vàm Thuật cách dự án gần 300 m… Happy One Premier là dòng căn hộ đa tiện ích phù hợp cho nhiều người an cư.

Căn hộ thông minh trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One Premier

Đầu tư và phát triển bởi: Vạn Xuân Group

Phân phối chiến lược: Vivahomes

Hotline: 0965 65 65 87

