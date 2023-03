"Bước đi" táo bạo của Masterise Homes khuấy động thị trường bất động sản

Chiến lược đầy "dạn dĩ" giữa thị trường chưa hồi phục

Masterise Homes với kinh nghiệm dày dạn của mình đã bắt đầu tự điều chỉnh chiến lược, tái cơ cấu sản phẩm, thăm dò nhu cầu khách hàng… ngay khi cơ hội còn manh mún. Nhờ vậy, khi các tín hiệu phục hồi còn chưa rõ nét, thì Masterise Homes đã triển khai nhiều chương trình bán hàng, sự kiện nổi bật làm khuấy động thị trường và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, công chúng.

Niềm tin của khách hàng vào thị trường bất động sản đang dần trở lại (Ảnh: Masterise Homes).

Một trong những sự kiện nổi bật đó chính là sự kiện mở bán tòa West C Masteri West Heights tại Hà Nội vào ngày 25/3 vừa qua, với sự hiện diện của hơn 500 khách hàng quan tâm đến dự án. Đây là con số không nhỏ trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa lấy lại niềm tin của người dân.

"Mở bán dự án ở thời điểm hiện tại là bước đi đầy táo bạo của Masterise Homes. Nhưng nếu xét yếu tố khách quan, đây cũng có thể là bàn đạp để doanh nghiệp bứt tốc và chuyển mình tạo giá trị khác biệt trong năm 2023 đầy khó khăn này. Với số lượng hơn 500 khách hàng hiện diện tại sự kiện mở bán này, tôi nghĩ chúng ta nên có cái nhìn khả quan về thị trường hiện nay", ông Mạnh Hùng, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp phía Bắc chia sẻ.

Sức mạnh nội tại giúp tòa West C Masteri West Heights hút khách

Kiến tạo bởi Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản quốc tế - Masteri West Heights có sức hút lớn với khách hàng. Theo chia sẻ của ông Đỗ Trung Dũng - Giám đốc Quản lý Đại lý Masteri West Heights - tòa West C sở hữu vị trí đắc địa tại đại đô thị Smart City, hứa hẹn đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp cho cộng đồng cư dân thượng lưu với 22 tiện ích ngoài trời trực thuộc dự án và 29 tiện ích đến từ công viên nội khu. Đây cũng là tòa tháp căn hộ duy nhất tại dự án sở hữu tầm view panorama "triệu đô", đối diện hồ trung tâm 4,2ha và liền kề 3 công viên liên hoàn rộng lớn, mang tới trải nghiệm sống tinh tế cho giới thời thượng.

Hơn 500 khách hàng tham dự sự kiện mở bán (Ảnh: Masterise Homes).

Chia sẻ tại sự kiện, hầu hết khách hàng đánh giá cao sự cam kết của chủ đầu tư về tiến độ xây dựng và thời gian bàn giao dự kiến. Bên cạnh đó là chất lượng xây dựng theo chuẩn quốc tế, các chính sách bán hàng ưu việt. Người tham dự còn ấn tượng với những thông tin về hệ tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân, thiết kế cảnh quan, kiến trúc mặt ngoài cho đến nội thất trong tòa nhà đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã có kinh nghiệm với các dự án mang tính biểu tượng quốc tế (Tange Associates, Land Sculptor, Studio HBA…).

Chị Nguyễn K.A (Đống Đa, Hà Nội), một trong những khách hàng đã tham dự sự kiện, cho biết: "Tôi mua West C vì đang có nhu cầu đổi sang một căn hộ thiết kế thông minh, tiện nghi hơn để đón con đầu lòng. Các dự án quanh quận thông thường đều có tiện ích đi kèm nhưng sử dụng rất hạn chế nên sinh hoạt gia đình đôi khi không thoải mái. Bộ sưu tập tiện ích Masteri West Heights như được may đo riêng cho mỗi thành viên, lại còn có cơ hội nhận vàng may mắn đầu năm".

Khách hàng ưa chuộng dự án bởi những tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu cho tất cả thành viên trong gia đình (Ảnh: Masterise Homes).

Đại diện Masterise Homes cho biết, khách hàng tham dự đều có nhu cầu thực với dự án với 2 nhóm chính là mua để ở và mua để đầu tư.

"Đa số khách hàng tham dự đều có nhu cầu thực đối với dự án. Theo tính toán sơ bộ của chúng tôi, có khoảng 60% khách hàng có nhu cầu mua ở thực, gần 40% còn lại là nhà đầu tư với tầm nhìn trung, dài hạn. Trong đó, tiện ích cao cấp của dự án chiếm đến 35% lý do khách hàng chọn mua sản phẩm, 21% đến từ yếu tố vị trí lõi trung tâm của Smart City với 3 view panorama, 27% khách hàng yêu thích thương hiệu Masterise Homes với lối quy hoạch bài bản chuẩn quốc tế và 17% còn lại là yếu tố chính sách bán hàng đặc biệt của chúng tôi trong đợt mở bán này", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Khách hàng tham dự sự kiện không chỉ nhận được tư vấn trực tiếp từ phía chủ đầu tư và tham quan nhà mẫu ngay tại Sales Gallery Masteri West Heights - nơi tổ chức sự kiện - mà còn có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị lên đến một cây vàng và nhiều phần quà giá trị khác.

Khách hàng đặt mua căn hộ West C nhận giải thưởng lớn từ chương trình (Ảnh: Masterise Homes).

