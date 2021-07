Bộ Xây dựng: Giá đất nền đã giảm 10-20%, giao dịch vẫn thấp

Dân trí Trong báo cáo mới nhất, Bộ Xây dựng khẳng định thị trường đất nền đã có hiện tượng giảm giá mạnh 10-20% so với hồi cao điểm.

Trong báo cáo về kết quả thực hiện quản lý thị trường nhà ở và bất động sản 6 tháng, Bộ Xây dựng cho biết, giá bất động sản cơ bản ổn định và có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương.

Trong đó, giá nhà chung cư, thấp tầng tăng bình quân khoảng 1-4%; thời điểm đầu năm 2021 đã có hiện tượng "sốt" đất cục bộ tại một số nơi.

Thời điểm đầu năm nay đã có hiện tượng sốt đất cục bộ tại một số nơi nhưng theo ghi nhận mới nhất từ cơ quan quản lý, giá đất nền lao dốc.

Để ngăn ngặn, xử lý hiện tượng "sốt ảo" tại một số địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường.

Đến nay theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đã cơ bản được kiểm soát và dần đi vào ổn định, đã xuất hiện tượng giảm giá (khoảng 10-20% so với thời kỳ cao điểm). Tuy nhiên Bộ Xây dựng cho biết, lượng giao dịch thấp.

Trước đó, báo cáo thị trường quý II batdongsan.com.vn cũng cho thấy, lượng tìm kiếm, quan tâm đất nền trên các chợ trực tuyến lao dốc. Độ quan tâm đất nền của các địa phương giảm sâu gồm Bắc Giang (49%), Bắc Ninh và Hà Nam (46%), Vĩnh Phúc (38%), Đà Nẵng (36%), Quảng Nam (35%).

Khu vực phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu từng nóng lên hồi đầu năm cũng đều suy giảm mức độ quan tâm. Nguyên nhân là thị trường hạ nhiệt từ nửa cuối tháng 4, sau đó là tác động của dịch bệnh khiến nhà đầu tư cân nhắc quyết định chuyển dịch dòng tiền.

Còn tại báo cáo 6 tháng đầu năm của Hội môi giới bất động sản, ở thị trường thứ cấp, có hiện tượng giảm giá bán đến mức lỗ để thu hồi vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiện tượng này phần lớn xuất hiện ở các dự án cao cấp.

Còn tại phân khúc đất nền, liền kề, Hội môi giới cho biết nguồn cung suy giảm do khan hiếm dự án mới được phê duyệt. Lượng giao dịch ảnh hưởng do giá còn ở mức cao, một phần khác là do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

"Tình trạng "sốt đất" và đầu tư theo phong trào, đám đông… đã đẩy nhiều nhà đầu tư lẻ phải chịu hậu quả. Nhiều hiện tượng bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra trên thị trường", Hội môi giới cho biết.

Nguyễn Mạnh