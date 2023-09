Bình Dương: Gần 3 thập kỷ và những bước phát triển ngoạn mục

Bình Dương giữ vững vị thế là vùng động lực trong tứ giác kinh tế phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những thành tựu rực rỡ

Thành lập từ năm 1997, với định hướng đúng đắn phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, Bình Dương "thay da đổi thịt" sau 1/4 thế kỷ.

Hiện tại, tỉnh Bình Dương thu hút hơn 40 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chỉ sau TPHCM, đóng góp 8,9% vào tỷ trọng FDI cả nước (tăng hơn 40 lần về số doanh nghiệp và hơn 90 lần về vốn so với năm 1997). Nguồn vốn FDI tập trung ở các địa phương là thành phố trực thuộc tỉnh như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên.

Tỷ trọng thu hút FDI tính trong quý I/2023 theo hình thức đầu tư (Ảnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương).

Công nghiệp phát triển nhanh đã thúc đẩy dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu phát triển theo. Hiện nay, cơ cấu kinh tế tính theo GRDP công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 67,91% - 21,31% - 3,11% - 7,67%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1997-2020 tăng bình quân 25,9%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 27 tỷ 443 triệu đô la Mỹ, gấp 75,5 lần so với năm 1997 (363,2 triệu đô la Mỹ). Nhiều năm liền Bình Dương là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ xuất siêu lớn nhất cả nước, xấp xỉ 6 tỷ đô la Mỹ/năm.

Bên cạnh nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư mở rộng, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội.

TP Thuận An là địa phương đông dân nhất của tỉnh Bình Dương, đóng góp quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh (Ảnh: Quốc Anh).

Năm 2023, Bình Dương lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu trên thế giới, sánh vai với các đô thị của các quốc gia như: Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Australia...

Bình Dương nỗ lực cho mục tiêu kép, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bình Dương hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã, 4 huyện với 91 đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương song song đó là các mục tiêu phát triển kép tại các đơn vị hành chính cơ sở các cấp.

Cụ thể, theo định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn 2040, TP Dĩ An sẽ là đô thị công nghiệp - dịch vụ - giáo dục, thúc đẩy kinh tế khu vực nam Bình Dương và phía đông TPHCM. Trong khi đó, TP Thuận An phát triển theo hướng thương mại - công nghiệp - dịch vụ, thúc đẩy khu vực kinh tế bắc Sài Gòn.

Theo đó, sau khi hoàn thành việc nâng Tân Uyên lên thành phố vào tháng 4/2023, Bình Dương tiếp đến thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế lân cận TPHCM. Trong đó, ưu tiên phát triển TP Thuận An, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II trước 2024, tiếp tục đạt mục tiêu đô thị loại I đến năm 2030.

TP Thuận An sắp có thêm 3 cầu nối liền thành phố với TPHCM 2 bên bờ sông Sài Gòn; tiến hành mở rộng, nâng cấp những tuyến đường huyết mạch; tăng diện tích mảng xanh và công viên; phát triển y tế và giáo dục; nâng tầm bộ mặt đô thị; cấp thiết và nhiều thử thách nhất chính là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân khi cơ cấu dân số của TP Thuận An có đến hơn 70% là dân nhập cư (người lao động trong và ngoài nước).

Phối cảnh căn hộ The Emerald 68 tọa lạc trên đại lộ Bình Dương của chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons ra mắt trong tháng 9/2023 (Ảnh: Chủ đầu tư Lê Phong).

Thống kê 6 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn cung căn hộ toàn Bình Dương khoảng 3.600 căn hộ, trong đó mở bán chiếm 20% (theo Realplus). Tại TP Thuận An, nguồn cung mới ít. Trong đó, dự án căn hộ The Emerald 68 thuộc phường Vĩnh Phú, cung ứng ra thị trường gần 800 căn hộ mới, cách cổng chào Bình Dương 1km, dễ dàng kết nối với cửa ngõ TPHCM, hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường.

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia Địa ốc Đại học Ngân hàng TPHCM, Bình Dương nói chung, TP Thuận An nói riêng đã có những bước phát triển ngoạn mục kéo theo tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản.

TS. Minh Hải nhấn mạnh, đây là thời điểm để người dân sở hữu nhà ở vừa túi tiền trước khi các địa phương này cán mốc trong mục tiêu nâng bậc đô thị trước thềm 2024. Tuy nhiên nguồn cung cho nhu cầu ở thực vẫn còn quá nhỏ, người dân cần nắm bắt cơ hội.