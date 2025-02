"Mong muốn của tôi là một căn nhà ở quận trung tâm, mặt phố hoặc ngõ rộng đủ cho ô tô tránh nhau, có tiện ích đầy đủ và môi trường sống xanh. Sau nhiều tháng tìm kiếm, tất cả đều không đáp ứng được yêu cầu. Hoặc nằm trong ngõ hẹp, ngột ngạt, hoặc những căn nhà cũ kỹ, chật chội, chất lượng xuống cấp", anh Thanh (Cầu Giấy) chia sẻ về dự định mua nhà, khi có ngân sách khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện nay, giá một số nhà phố tại các quận như Đống Đa, Cầu Giấy dao động 300 - 600 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Giữa bối cảnh giá nhà trung tâm cao, các biệt thự thấp tầng tại Ocean City, phía Đông Hà Nội với giá từ 130 triệu đồng/m2 là gợi ý cho những ai muốn sở hữu không gian sống rộng rãi, thoáng đãng.

Dòng sản phẩm biệt thự dưới 15 tỷ đồng tại Ocean City gây chú ý với khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư nhờ ưu thế về giá bán, hạ tầng và tiện ích.

Với dưới 15 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu biệt thự xa hoa tại Ocean City, tận hưởng hệ sinh thái "all in one" (tất cả trong một) và chất sống nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Ocean City không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội đầu tư. Với cộng đồng cư dân 80.000 người và lượng khách đổ về sự kiện lớn liên tục, nên có tiềm năng kinh doanh và khả năng thanh khoản, hứa hẹn giá trị bất động sản tăng trưởng.

Thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất và ưu đãi chiết khấu chỉ có ở dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Tại Ocean City, khách hàng có thể sở hữu biệt thự hoàn thiện mà vẫn hưởng ưu đãi từ chủ đầu tư, như chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn.

Ngoài ra, Ocean City còn áp dụng chiết khấu thanh toán sớm 14,5%, ưu đãi 3% cùng quà tặng tân gia và quyền lợi hội viên VinClub.

Điểm khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc

Sở hữu biệt thự tại Ocean City còn tận hưởng giá trị sống - nghỉ dưỡng của đại đô thị, được vẽ nên bằng hệ sinh thái tiện ích đa dạng với môi trường sống trong lành.

Đầu tiên là hệ sinh thái xanh được kiến tạo từ 70 công viên nội khu, hơn 30 bể bơi thiết kế theo phong cách resort, các đường dạo bộ, sân chơi thể thao… cùng chuỗi kỳ quan VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, biển hồ Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai... Cây xanh và mặt nước giao hòa tạo nên môi trường sống xanh, trong lành.

Các đại tiện ích tại Ocean City kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng, nơi cư dân có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc ngay trong lòng đô thị.

Tiếp đến là hệ sinh thái dịch vụ "họ Vin" với Vinschool, Vinmec, Vincom, VinBus cùng các điểm đến như Grand World, Little Hong Kong, Làng Sake… phục vụ mọi nhu cầu sống - học tập - làm việc - nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí của cư dân và du khách. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội, tạo nên sức sống và nhịp giao thương cho toàn đại đô thị.

Hệ sinh thái này còn liên tục được bổ sung nhằm hoàn thiện và nâng cấp trải nghiệm sống theo tiêu chuẩn quốc tế của cư dân Ocean City, đồng thời bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị của sản phẩm bất động sản (BĐS).

Ngoài các tiện ích, Ocean City còn có cộng đồng đông đảo, gắn kết và hạnh phúc. Mọi khía cạnh của cư dân, từ thể chất, tinh thần đến cảm xúc và hoạt động xã hội đều được quan tâm, tạo không gian sống đa dạng về tiện ích, phù hợp với nhiều thế hệ và cộng đồng cư dân từ các quốc gia.

Biệt thự dưới 15 tỷ tại Ocean City là gợi ý dành cho các khách hàng an cư và nhà đầu tư đang mong muốn lựa chọn được sản phẩm hạng sang, ưu đãi cùng hệ tiện ích, để tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và đón đầu cơ hội tăng giá.