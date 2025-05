Bcons Uni Valley sắp mở bán tại Hà Nội

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Showday: Nam tiến đầu tư bất động sản dòng tiền" do đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc tổ chức hứa hẹn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được tìm hiểu chi tiết về sản phẩm, khám phá cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng để nhận được những phần quà giá trị gồm: điện thoại Iphone 16, robot hút bụi thông minh Ecovacs, máy lọc không khí thông minh Xiaomi, lò vi sóng Toshiba, nồi cơm điện Cuckoo và nhiều bao lì xì may mắn…

Nhiều ưu đãi tại sự kiện mở bán Bcons Uni Valley tại Hà Nội

Nhân dịp mở bán, nhà đầu tư cũng được hưởng chính sách và ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường, giảm thiểu gánh nặng tài chính và tối ưu lợi nhuận khi sở hữu. Theo đó, nhà đầu tư bỏ vốn từ 2,4 tỷ đồng ký hợp đồng mua ngay, ngân hàng hỗ trợ vay tới 65% giá trị với lãi suất 0%/18 tháng; chiết khấu tới 6,5%, miễn phí quản lý 2 năm, tặng gói nội thất tới 400 triệu đồng và đặc biệt là cam kết cho thuê lại trong 2 năm với lợi nhuận lên tới 528 triệu đồng.

Bcons Uni Valley đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác.

Với lợi thế trên, nhà phố Bcons Uni Valley ngày càng tăng "sức nóng" trước ngày mở bán. "Khách quan tâm và đến tham quan dự án luôn tấp nập vào cuối tuần, lượng khách đăng ký tham dự sự kiện cũng đã vượt xa con số dự kiến ban đầu của chúng tôi", đại diện Đất Xanh Miền Bắc cho biết.

Nhà phố thương mại "2 trong 1"

Nhà phố thương mại Bcons Uni Valley tọa lạc tại Đông Hòa, trung tâm phát triển của TP Dĩ An, Bình Dương. Dự án cách trung tâm TPHCM và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 25 phút qua các trục giao thông huyết mạch như: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, Metro Bến Thành - Suối Tiên... Bên cạnh đó, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích khu vực như siêu thị GO, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Vincom Plaza, trung tâm hành chính Dĩ An, KCN Sóng Thần… trong bán kính 3km.

Dự án nằm liền kề các phân khu cao tầng trong KĐT Bcons City với 5.000 căn hộ, khu chung cư New Galaxy khoảng 2000 căn hộ với hơn 20.000 cư dân tương lai. Bên cạnh đó là Làng đại học Quốc gia TPHCM với hàng chục trường đại học tập trung hơn 70.000 sinh viên, giảng viên là nguồn khách hàng sẵn có, biến nơi đây trở thành tâm điểm kinh doanh mua sắm của khu vực.

Dự án sở hữu lợi thế thương mại nhờ vị trí.

Bcons Uni Valley cung cấp ra thị trường số lượng giới hạn chỉ 152 căn nhà phố với thiết kế 4 tầng, mặt tiền rộng 5-6m, phù hợp nhiều loại hình kinh doanh như cà phê, nhà hàng, văn phòng, spa, cửa hàng…

Các tầng trên có thể dùng để ở hoặc cho thuê giúp dòng tiền vận hành liên tục, điều mà nhiều loại hình đầu tư khác khó đáp ứng. Mô hình phù hợp với nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm dòng tiền sinh lời thụ động và gia tăng giá trị tài sản lâu dài.

Sở hữu tiềm năng vượt trội, nhưng dự án lại có mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 8-10 tỷ đồng cho căn nhà phố 4 tầng, hơn 200m² xây dựng, tương đương 40 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), rẻ hơn tương đối so với chung cư cùng khu vực có giá từ 50-70 triệu đồng/m².

Đại diện Đất Xanh Miền Bắc nhận định: "Bcons Uni Valley hội tụ đầy đủ các yếu tố để hút đầu tư bậc nhất 2025. Từ vị trí cửa ngõ liên kết vùng Dĩ An - Thủ Đức, thiết kế nhà phố đa năng "2 trong 1", đến mức giá dễ chịu so với mặt bằng khu Đông TPHCM - hứa hẹn tạo nên tiềm năng tăng giá trong tương lai".

Với những giá trị trong vị trí và chất lượng, Bcons Uni Valley là lựa chọn đầu tư không nên bỏ qua cho khách hàng biết nắm bắt thời điểm khi thị trường còn đang ở vùng giá tốt, trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Sự kiện mở bán nhà phố thương mại Bcons Uni Valley

Thời gian: 8h-12h ngày 25/5/2025

Địa điểm: Hội trường Winsor Bar, Grand Plaza Hotel, Hà Nội

Hotline: 0917 61 2020