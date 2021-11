Bcons Sala: Cơ hội cho gia đình trẻ an cư dài lâu

Dân trí Tích lũy khoảng 400 triệu đồng và tiếp cận chương trình hỗ trợ vay mua nhà của Tập đoàn Bcons với chính sách hỗ trợ lãi suất 0%, người trẻ có thể thực hiện ước mơ an cư với Bcons Sala.

Giá tốt tạo cơ hội mua nhà thuận lợi

Bcons Sala có giá từ 1,3 tỷ đồng. Với tỷ lệ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ, thời gian vay dài, cộng với lãi suất được hỗ trợ trong suốt thời gian thi công xây dựng sẽ giúp khách hàng cân đối chi phí, giảm tải áp lực cũng như có thời gian chuẩn bị tài chính cho việc thanh toán.

Dự án Bcons Sala ở Bình Dương.

Một tín hiệu lạc quan cho người vay mua nhà là từ tháng 8 đến nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng liên tục giảm, trong đó lãi suất vay vốn mua nhà được đánh giá là thấp nhất trong nhiều qua. Ngân hàng TP Bank đang áp dụng lãi suất từ 5,9%/năm cố định trong 6 tháng hoặc 7,5%/năm cố định trong 12 tháng. Còn Ngân hàng Vietcombank cũng giảm lãi suất cho vay với tất cả đối tượng khách hàng từ 15/7 - 31/12/2021, trong đó, giảm tối đa 0,5% với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ đời sống.

Thấu hiểu mong mỏi của những người trẻ có thu nhập trung bình có mong muốn tìm chốn an cư với giá cả phù hợp, Tập đoàn Bcons phối hợp với các ngân hàng triển khai các chính sách ưu đãi ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng sở hữu Bcons Sala trong suốt thời gian triển khai dự án.

Theo đó, khách sở hữu căn hộ Bcons Sala, thanh toán 30% giá trị căn hộ (khoảng 400 triệu đồng) khi ký kết hợp đồng mua bán (dự kiến vào cuối tháng 12/2021). Sau đó, khách hàng có thể vay ngân hàng tối đa 65% giá trị căn hộ và được Tập đoàn Bcons hỗ trợ trả lãi suất trong thời gian xây dựng đến khi nhận nhà.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, theo phương thức này, mức vay 65% được chia làm 2 lần: Ngân hàng giải ngân cho Tập đoàn Bcons 40% giá trị căn hộ kể từ khi ký hợp đồng mua bán đến thời điểm gửi thông báo "ngày nhận bàn giao căn hộ". Giải ngân lần 2 với tỷ lệ 25% giá trị căn hộ và khoản tiền giải ngân cả lần 1 và lần 2 sẽ được hỗ trợ lãi suất từ thời điểm giải ngân đến thời điểm gửi thông báo nhận nhà cộng thêm 6 tháng sau đó.

Bcons Sala đáp ứng cho nhu cầu an cư chất lượng

Dự kiến đến cuối tháng 12/2021, công trình sẽ hoàn thành phần móng hầm và đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo bàn giao nhà vào năm 2023 theo đúng cam kết.

Tiện ích nội khu hiện đại tại dự án căn hộ Bcons Sala.

Tọa lạc tại đường Phan Bội Châu, trung tâm Thành phố Dĩ An, dự án Bcons Sala thuận tiện giao thương, dễ dàng kết nối đến các trung tâm hành chính - thương mại và khu công nghiệp lân cận như: trung tâm thương mại Go!, hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học, bệnh viện, trung tâm y tế, bưu điện, sân vận động, bưu điện, chợ truyền thống và hàng nghìn cửa hiệu bán buôn….

Với diện tích hơn 3.900 m2, dự án Bcons Sala bao gồm 1 tháp cao 29 tầng được thiết kế hiện đại với hơn 513 căn hộ ở và 11 shophouse có diện tích đa dạng 48m2 - 65 m2. Đại diện chủ đầu tư cho biết, mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 33,08% nên không gian cảnh quan nội khu thông thoáng với hệ thống tiện ích nội khu như: công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ, nhà trẻ, khu vực không gian sinh hoạt cộng đồng…

Khu vực tiền sảnh của dự án Bcons Sala.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng, 100% căn hộ của dự án đều có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và ban công rộng, nhằm tạo nên không gian thoải mái cho gia chủ, đáp ứng nhu cầu bố trí và sắp xếp vật dụng sinh hoạt một cách thuận tiện nhất.

"Với tiện ích hiện đại, thiết kế chuẩn mực, mức giá phù hợp cùng chính sách hỗ trợ tối đa từ chủ đầu tư, dự án căn hộ Bcons Sala sẽ mang đến cơ hội cho các gia đình trẻ hoàn thành giấc mơ an cư và tận hưởng cuộc sống tiện nghi tại thành phố năng động Dĩ An", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala quay số như: Xe ô tô Kia Soluto, xe honda SH….

Trường Thịnh