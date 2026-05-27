Bắt tay Lotte, Phát Đạt chính thức tham gia dự án tỷ USD ở Thủ Thiêm

Công ty Bất động sản Phát Đạt công bố đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Properties HCMC (thành viên Tập đoàn Lotte) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City thuộc khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được khởi công, hoàn tất san lấp mặt bằng từ tháng 9/2022. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được xây dựng, một phần do vướng mắc từ nghĩa vụ tài chính. Tháng 7/2025, dự án này đã được phê duyệt giá đất là 16.190 tỷ đồng.

Vị trí dự án Thu Thiem Eco Smart City (Ảnh: Nam Anh).

Mới đây, TPHCM thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Công ty Lotte chịu trách nhiệm lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, đảm bảo không vi phạm quy định pháp luật, có đủ năng lực triển khai dự án; đồng thời phải nộp hồ sơ đề xuất chính thức kèm tài liệu chứng minh năng lực theo quy định hiện hành để cơ quan chức năng xem xét.

Trước khi diễn ra lễ ký hợp tác, Phát Đạt đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư của công ty có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Số tiền đầu tư theo chủ trương có thể lên tới 13.300 tỷ đồng, theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất vào quý I.

Trước đó vào tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Phát Đạt - từng thừa nhận doanh nghiệp này là một trong ba đối tác tham gia với mong muốn hợp tác trong dự án tỷ USD trên với thành viên của Tập đoàn Lotte. Tuy nhiên, Phát Đạt đứng ở vị trí thứ 2, sau một đơn vị khác và "đang đi vào vòng chung kết" nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Ông cho rằng các cổ đông cần chờ thêm vì chưa có bất kỳ điều gì được chốt chính thức.

Ngày hôm qua (26/5), cổ phiếu PDR của Phát Đạt đã bất ngờ tăng trần lên 16.950 đồng/đơn vị. Trong sáng nay, mã này đang điều chỉnh nhẹ.