Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT FLC

Sáng 27/5, Tập đoàn FLC tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để bàn về nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục được giới thiệu là chủ tịch Tập đoàn FLC nhưng không phải là chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC hiện là ông Vũ Anh Tuân.

Ông Trịnh Văn Quyết tại một sự kiện ở Gia Lai (Ảnh: Văn Hưng).

Trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, đáng chú ý không có tên ông Trịnh Văn Quyết. Danh sách gồm ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm bà Trần Thị Đoan, ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết từng xuất hiện công khai tại một số sự kiện lớn của Tập đoàn FLC từ cuối tháng 3 và được giới thiệu với vai trò chủ tịch Tập đoàn FLC sau 4 năm vắng bóng.

Bên cạnh nội dung nhân sự, phiên họp cũng xem xét kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chủ trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc bộ máy quản trị và xử lý nhiều vấn đề tồn đọng sau giai đoạn biến động kéo dài.

Cũng kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại, FLC liên tục có những biến động về bộ máy lãnh đạo. Doanh nghiệp mới đây bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, giữ chức tổng giám đốc.

Trước đó, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.