Phát Đạt "dọn đường" cho việc tham gia đầu tư cùng Lotte tại Thủ Thiêm?

Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư của công ty có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Ngoài ra, các vấn đề lấy ý kiến khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) giao ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch và/hoặc ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc của công ty toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Theo báo cáo tài chính gần nhất vào quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 26.600 tỷ đồng. Nếu chủ trương đầu tư có giá trị từ 35-50% giá trị tài sản thì số tiền dao động khoảng 7.980-13.300 tỷ đồng.

Thông tin này ngay lập tức gây chú ý trên thị trường. Bởi Phát Đạt được biết đến nằm trong nhóm doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để sở hữu khoảng 35% vốn dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Tập đoàn Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Tại kỳ họp cổ đông thường niên vào tháng 4 vừa qua, thông tin về thương vụ trên cũng được cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi với ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - khi đó thừa nhận Phát Đạt là một trong ba đối tác tham gia với mong muốn hợp tác trong dự án. Theo đánh giá và phản hồi từ phía Lotte, hiện tại Phát Đạt đang ở vị trí thứ 2, sau một đơn vị khác.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ "đang vào vòng chung kết" nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Trong trường hợp đối tác đứng đầu không triển khai thì Phát Đạt với tư cách là phương án thứ 2 có thể được xem xét thay thế.

Do đó, ông Đạt cho rằng các cổ đông cần chờ thêm vì chưa có bất kỳ điều gì được chốt chính thức. Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng bày tỏ kỳ vọng nếu có thể hợp tác được dự án này thì sẽ là một cơ hội rất tốt cho công ty.

Trước thông tin thương vụ trên, Phát Đạt cũng có hợp tác với một đối tác nước ngoài là Mitsubishi Corporation tại dự án Thuận An 1, TPHCM. Theo cấu trúc hợp tác, Phát Đạt chuyển nhượng 80% tỷ lệ sở hữu dự án cho đối tác Nhật Bản để thu hồi dòng tiền, đồng thời vẫn tiếp tục tham gia phát triển dự án với 20% vốn nắm giữ còn lại.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City thuộc khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm, được khởi công, hoàn tất san lấp mặt bằng từ tháng 9/2022. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được xây dựng, một phần do vướng mắc từ nghĩa vụ tài chính. Tháng 7/2025, dự án này đã được phê duyệt giá đất là 16.190 tỷ đồng.

Mới đây, TPHCM thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Công ty Lotte chịu trách nhiệm lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, đảm bảo không vi phạm quy định pháp luật, có đủ năng lực triển khai dự án; đồng thời phải nộp hồ sơ đề xuất chính thức kèm tài liệu chứng minh năng lực theo quy định hiện hành để cơ quan chức năng xem xét.