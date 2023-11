Bất động sản phía Nam vui hay buồn sau thời gian được tháo gỡ pháp lý?

Nhiều dự án bung hàng

Các tháng cuối năm, thị trường bất động sản TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận nhiều dự án được ồ ạt mở bán, giới thiệu với số lượng lớn.

Dự án căn hộ The Privia của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (thành viên của Công ty Nhà Khang Điền) ra mắt thị trường với giá từ 48 triệu đồng/m2. Dự án này cũng là dự án hiếm hoi mở bán thời điểm này ở TPHCM với mức giá được xem là hợp lý cho phân khúc trung, cao cấp.

Dự án tọa lạc tại quận Bình Tân, có diện tích hơn 1,8ha, cung cấp khoảng 1.000 sản phẩm. Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Khách mua nhà tại dự án này đóng tiền 20% và được hỗ trợ vay vốn ngân hàng 35 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 24 tháng.

Cũng khu vực Bình Tân, trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt, Công ty Nam Long giới thiệu ra thị trường các sản phẩm căn hộ Flora Akari City giai đoạn 2 với giá từ 45 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 7%/năm, ân hạn nợ gốc 2 năm, khách hàng thanh toán 40% chia thành 6 đợt, ngân hàng cho vay tối đa 65% giá trị sản phẩm.

Ở khu Đông - khu vực TP Thủ Đức, 5 tòa tháp tại Masteri Centre Point đã hoàn thiện các tiện ích nội khu và nội thất căn hộ, chuẩn bị bàn giao. Giá bán dao động 50-60 triệu đồng/m2.

Tại Đồng Nai, chủ đầu tư Ecopark giới thiệu dự án Eco Village Saigon River tại huyện Nhơn Trạch. Diện tích dự án tại Đồng Nai là 55ha với các sản phẩm shophouse, nhà phố, biệt thự, biệt thự khoáng nóng.

Còn tại Bình Dương, Pi Group giới thiệu Picity Sky Park (TP Dĩ An) hay Phát Đạt mới hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500 tại 2 dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2, quy mô khoảng 4.000 căn. Tập đoàn Bcons ra mắt dự án Bcons Polaris tại TP Dĩ An, giá từ 1,6 tỷ đồng/căn...

Nhiều dự án mới được tung ra thị trường dịp cuối năm (Ảnh: Quang Anh).

Nhiều dự án được gỡ vướng, thị trường có được lợi?

Bên cạnh việc đón nhận các nguồn cung mới, thị trường bất động sản cũng chứng kiến nhiều dự án được gỡ vướng pháp lý giai đoạn này.

Tập đoàn Novaland vừa được tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định giao đất thuộc phân khu 1, phân khu 2 của Khu đô thị cao cấp Cù lao Phước Hưng (còn gọi là khu Đảo Phượng Hoàng) để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Diện tích đất được giao khoảng 54ha, được doanh nghiệp đánh giá là một bước thủ tục rất quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó, phía Đồng Nai cũng có văn bản xác nhận 752 căn nhà ở thấp tầng ở dự án Aqua City đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Một công ty con của doanh nghiệp này cũng được tỉnh bàn giao đất để tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật... Nhiều dự án khác của Novaland ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng được gỡ vướng trong thời gian gần đây.

Nhiều dự án tại TPHCM rục rịch bung hàng (Ảnh: Khánh Duy).

Hay Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng được gỡ vướng ở dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Hồi tháng 10, Sở Xây dựng Bình Định cấp giấy phép xây dựng dự án. Trên cơ sở đó, Phát Đạt đã thực hiện nghi thức động thổ và chính thức triển khai thi công dự án đầu tháng 11 vừa qua.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam - đánh giá, thị trường bất động sản chưa có nhiều dấu hiệu hồi phục như tâm lý thị trường kỳ vọng từ các chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Một số dự án được tháo gỡ pháp lý, xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng thực chất hàng đã được bán ra dưới hình thức hợp đồng đặt cọc giữ chỗ. Khi xong giấy tờ pháp lý thì hợp đồng này chuyển thành hợp đồng mua bán.

Về bản chất, thị trường không phát sinh nguồn cung. Về phía chủ đầu tư, họ có thể huy động thêm tiền từ khách hàng, vì pháp lý đã tiến thêm một bước. Ngân hàng cũng dễ dàng tài trợ nguồn vốn cho dự án, việc mua bán dễ dàng hơn, thanh khoản tốt hơn.

Chuyên gia dự đoán quý IV, thị trường phía Nam có nguồn cung mới phần nhiều đến từ chung cư, các phân khúc khác vẫn đi ngang. Phân khúc trung cấp chiếm chủ yếu, chủ đầu tư bắt đầu điều chỉnh diện tích để giá một căn ở mức 2-3 tỷ đồng phù hợp nhu cầu người mua. Năm sau, sang quý III-IV, thị trường thực sự sẽ có nhiều khởi sắc với các dự án mới sẽ được tung ra nhưng phân khúc lại ở mức cao cấp - hạng sang.

Ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng giám đốc Novaland - cho rằng vẫn còn 2 khó khăn mang tính trọng yếu khiến cho việc tháo gỡ chưa đạt hiệu quả cao. Đầu tiên là thời gian để cơ quan thẩm quyền cho ý kiến hoặc phê duyệt các thủ tục pháp lý vẫn chưa đồng bộ với quá trình phát triển thực tế khiến các giai đoạn bị chậm. Hai là thiếu đồng bộ, có sự chồng chéo, thiếu nhất quán và thiếu thực tiễn giữa các văn bản Luật và dưới Luật...

Cũng tại hội nghị tín dụng bất động sản ngày 13/11 vừa qua, ông Nguyễn Văn Cường - Phó chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh - đề cập trong điều kiện pháp lý các dự án bất động sản đang triển khai kéo dài như thời gian qua, đề nghị các ngân hàng tối giản hóa các điều kiện cho vay các dự án bất động sản.