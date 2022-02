Bất động sản du lịch Phú Quốc sẵn sàng hồi phục từ đầu năm 2022

Ông Nguyễn Phước Lành - Giám đốc Công ty CP Bất động sản MGVS.

"Đánh bắt xa bờ - Truy tìm cá lớn"

Địa ốc MGVS hiện là một trong những công ty phân phối bất động sản nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Bắt đầu từ năm 2016, những nhân viên đầu tiên của MGVS xuất phát từ TPHCM đã đặt chân lên Phú Quốc, tìm cho mình một lối đi riêng khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chưa thật sự phát triển mạnh tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

MGVS tại Phú Quốc dần trở thành một cái tên quen thuộc khi lần lượt đồng hành cùng "công ty mẹ"- Địa ốc MGV, phân phối thành công các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường Phú Quốc như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Sky Villas Regent Residences Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences, Phu Quoc Marina Square, Sailing Club Villa Phu Quoc, Palm Garden Shop Villa Phu Quoc…

Từ năm 2021, MGVS nói riêng và Địa ốc MGV nói chung đã mở rộng phân phối các dự án trọng điểm, cao cấp của chủ đầu tư VinGroup tại Bắc Đảo như: Grand World Phú Quốc, VinWonders Phú Quốc… Với sự nỗ lực, sáng tạo và kinh nghiệm trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, MGVS vào Top 5 đại lý xuất sắc các dự án của VinGroup tại Phú Quốc năm 2021.

Lý giải cho sức hút từ thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng kể cả trong giai đoạn dịch bệnh, ông Nguyễn Phước Lành - Giám đốc MGVS nhận định, hiện nay có nhiều kênh để tiếp cận thị trường, trong giai đoạn dịch bệnh, kênh trực tuyến vẫn truyền tải tốt đến nhà đầu tư. Song song đó, xu hướng của nhà đầu tư tập trung vào những sản phẩm có hiệu quả kinh doanh cao, hoàn thiện cơ sở vật chất hoặc mang lại lợi ích lâu dài không chỉ cho đầu tư mà còn lợi ích về mặt khai thác. Phân khúc nghỉ dưỡng tiếp tục ghi nhận sức cầu mạnh mẽ ở những sản phẩm có dư địa tăng trưởng tốt.

Sự "tỉnh giấc" của thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng nói riêng đang mang lại tín hiệu khả quan cho các nhà đầu tư, đồng thời sẽ diễn ra khác nhau ở từng phân khúc. Có những phân khúc sẽ phục hồi ở mức tương đương như năm 2021 vừa qua nhưng cũng có những phân khúc sẽ tăng trưởng cao hơn.

Dịch bệnh ổn định và sự hồi phục của thị trường

Bất động sản ven biển du lịch có nhiều lợi thế, theo chiến lược phát triển ngành du lịch giai đoạn 2025 - 2030. Ở Đông Nam Á, du lịch Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ sở hữu rất nhiều điểm đến đẹp, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Vì đang ở giai đoạn đầu phát triển nên giá của bất động sản du lịch Việt Nam còn dư địa để nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Đơn cử như Phú Quốc (Kiên Giang). Năm 2021, Phú Quốc trở thành Thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Tháng 4/2021, khu vui chơi giải trí Phú Quốc United Center khai trương cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp đi cùng như: Công viên chủ đề VinWonders, Corona Casino, Safari, sân golf, hệ thống shophouse, khách sạn,… đã tạo nên cú hích cho kinh tế du lịch và giá bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng Phú Quốc. Thực tế cho thấy, Phú Quốc đang ngày càng sôi động.

Khu Grand World Phú Quốc đón lượng du khách tăng đột biến trong dịp Tết Nhâm Dần (Ảnh: MGVS).

Xu hướng "du lịch trả thù"

Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, từ 31/1/2021 đến 6/2/2022 (tức 29 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), cảng này đón 368 chuyến bay. Riêng 2 ngày (mùng 2, mùng 3), Phú Quốc có 60 - 62 chuyến bay (tăng hơn gấp đôi so với ngày thường), trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường. Sau đó, từ ngày 7/2/2022 đến 13/2/2022, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày.

Không chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán này, du lịch Phú Quốc đã rục rịch sôi động ở giai đoạn bình thường mới. Theo ông Nguyễn Phước Lành, xu hướng "du lịch trả thù" đã diễn ra tại Phú Quốc, dẫn đến sự chú ý của các nhà đầu tư vào bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng.

Safari Phú Quốc đông khách ngày mùng 3 Tết (Ảnh: MGVS).

Ông Nguyễn Phước Lành cho rằng, bất động sản du lịch tại các khu vực sầm uất đang thu hút khách, được nhà đầu tư chú ý là điều dễ hiểu.

Các nhà đầu tư vừa và nhỏ có thể xem xét condotel, một loại hình đầu tư mới mẻ, nhàn rỗi và không cần tốn nhiều vốn.

Quần thể Phú Quốc United Center với đa dạng sản phẩm sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của nhà đầu tư. Và các khu shop thương mại trong công viên chủ đề VinWonders đáp ứng xu hướng đầu tư bao gồm cả đầu tư lâu dài và khai thác kinh doanh. Tại đây cũng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch với mô hình "all - in - one".

Ngoài ra, các dự án shop thương mại như Grand World Phú Quốc, Shop VinWonders Phú Quốc cũng được các nhà đầu tư quan tâm. Các phân khu mở bán trước đã hoàn thành cơ sở vật chất, nhà đầu tư chỉ cần hoàn thành hợp đồng mua bán thì đã có thể sở hữu và đưa vào khai thác kinh doanh.

Trong giai đoạn đầu năm 2022, cơ hội tiếp tục mở ra cho các nhà đầu tư đến sau. Sau một thời gian khan hàng, shop VinWonders đã mở bán phân khu thứ 2 mang tên Greek Town - khu shop thương mại nằm trong lòng quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Phú Quốc United Center gồm 3 tiểu khu: Cochem Village, Oia Village, Kazan Village lần lượt mang các phong cách kiến trúc độc đáo: Châu Âu Trung cổ, Hy Lạp - Địa Trung Hải, Nga. Sở hữu vị trí "vàng" ngay tại cửa ngõ duy nhất dẫn vào thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc và khu giải trí Corona Casino, Greek Town đón đầu lượng khách hàng với khả năng chi tiêu lớn, mở ra cơ hội kinh doanh, tạo điểm tựa để giá trị gia tăng trong tương lai.

Shop Greek Town - VinWonders Phú Quốc (VinGroup).

Sức nóng thị trường chưa ngừng lại

Ông Nguyễn Phước Lành cho biết, thị trường luôn chứa đựng những bất ngờ, sau dịch, phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng như lò xo bật tung mạnh mẽ. Các chủ đầu tư uy tín như VinGroup, BIM Group, Sun Group… bắt đầu triển khai mạnh các dự án quy mô lớn, giàu tiềm năng sinh lời. Đây cũng được xem là cơ hội cho các nhà đầu tư.

Ông cũng cho biết thêm, năm 2022, Phú Quốc hứa hẹn tiếp tục vươn đến những cột mốc mới về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng.

Song song đó, chính sách ưu đãi của ngân hàng hợp tác cùng chủ đầu tư nhằm giảm nhẹ vốn và kéo dài thời gian ân hạn lãi suất cho chủ nhân bất động sản vẫn đang được thực hiện.

"Phú Quốc đã cho phép xây dựng khu phi thuế quan kèm theo việc khôi phục các đường bay quốc tế, nới rộng cho khách du lịch thì việc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ nâng tầm lên nữa là một điều không xa", ông Lành chia sẻ.

Thông tin doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Hotline: 0903 002 554