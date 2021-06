Apec Mandala Wyndham Phú Yên: Lợi nhuận kép từ an cư đến đầu tư

Dân trí Apec Mandala Wyndham Phú Yên tiếp tục "phủ sóng" thị trường bất động sản khi ra mắt tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại 5 sao, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ du lịch thời thượng cùng cơ hội đầu tư sinh lời đột phá.

Phú Yên đang là một trong những nơi "hạ cánh" mới sở hữu nhiều tiềm năng phát triển vượt trội về thương mại - du lịch - BĐS cho các nhà đầu tư.

Theo thông tin nhận được, các phiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ven biển tại TP Tuy Hòa những năm qua thu hút hàng nghìn hồ sơ tham gia. Giá bán cũng cao gấp 2-3 lần so với ước tính của chính quyền địa phương, thể hiện sức hấp dẫn của thị trường trong mắt các nhà đầu tư.

Do vậy, các chuyên gia đánh giá, ở thời điểm khi giá bất động sản Phú Yên còn rẻ, hạ tầng đang hoàn thiện và cơ sở lưu trú cao cấp khan hiếm thì một dự án nổi bật về vị trí và chất lượng như Apec Mandala Wyndham Phú Yên sẽ là kênh đầu tư sinh lời bền vững, là lựa chọn hàng đầu so với kênh đầu tư khác.

Tọa độ "vàng" khởi tạo tương lai

Tọa lạc trên trục đường huyết mạch của thành phố biển Tuy Hòa, Apec Mandala Wyndham Phú Yên là dự án hiếm hoi sỡ hữu đến 4 mặt tiền, trong đó mặt chính là Đại lộ Hùng Vương, ba mặt tiếp giáp các trục đường lớn của thành phố Tuy Hòa là: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Huyên và Apec shophouse.

Apec Mandala Wyndham Phú Yên tọa lạc giữa đại lộ sầm uất.

Không chỉ có lợi thế di chuyển dễ dàng đến Shophouse, bãi biển, sân bay, trung tâm thành phố,… Đại lộ Hùng Vương còn là tâm điểm kết nối vùng tại Phú Yên. Nhờ vậy, Apec Mandala Wyndham Phú Yên luôn có sẵn một lượng khách khổng lồ khi đi vào hoạt động, mở ra cơ hội khai thác kinh doanh tiềm năng.

Tín hiệu tăng giá tích cực

Theo giới đầu tư tính toán, hiện Phú Yên có rất ít khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Số liệu trung bình cho thấy trên các trang đặt phòng như Booking hay Agoda, giá phòng tại các khách sạn resort 4 sao ở Phú Yên đã ở mức trên dưới 4 triệu đồng/ đêm. Như vậy khi Phú Yên đón tổ hợp nghỉ dưỡng và thương mại 5 sao đầu tiên được quản lý trực tiếp bởi Wyndham - top 5 quản lý vận hành thế giới thì chắc chắn giá Apec Mandala Wyndham Phú Yên sẽ còn cao hơn, và nhà đầu tư sẽ yên tâm với tỷ lệ sinh lời mang lại.

Chủ đầu tư cũng ban hành các chính sách giúp khách hàng giãn cách áp lực tài chính. Theo đó, một căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất 5 sao tại Apec Mandala Wyndham Phú Yên đang có giá chỉ từ 800 triệu đồng kèm theo thanh toán dàn trải lãi suất 0%, gói kỳ nghỉ miễn phí cùng cơ hội chiết khấu lên tới 5%... Đây là một mức giá hợp lý, rẻ hơn so với các dự án còn lại và chỉ bằng 1/3 giá tại các thị trường kỳ cựu như Nha Trang, Đà Nẵng.

Đặc quyền của giới thượng lưu

Được xây dựng cách biển chỉ vài bước chân, Apec Mandala Wyndham Phú Yên mở ra một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, thượng lưu nhưng vẫn đặc biệt gần gũi với thiên nhiên.

Không gian tiện nghi, sống xanh tại Apec Mandala Wyndham Phú Yên.

Được thiết kế theo mô hình tiện ích "all in one" đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng gồm bể bơi vô cực, nhà hàng 5 sao, phòng gym, spa, khu vui chơi giải trí biển phức hợp,… Apec Mandala Wyndham Phú Yên hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm thượng lưu đúng nghĩa từ trong nhà ra ngoài trời.

Hiện dự án đang chuẩn bị bàn giao vào quý IV năm nay. Chắc chắn với kinh nghiệm dày dạn cùng uy tín và tiềm lực vững chắc, Apec Group sẽ không làm giới đầu tư thất vọng trước dự án nghìn tỷ này.

Trường Thịnh