Alacarte Hạ Long khắc phục hậu quả bão Yagi

Tuân thủ quy chuẩn cao nhất trong xây dựng

Ngay khi bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, gần 200 cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Alacarte Hạ Long, dù đang ở vùng tâm bão, vẫn sẵn sàng "vượt bão", hướng dẫn khách lưu trú tại tòa nhà di chuyển đến khu vực an toàn, bảo vệ tài sản trong căn hộ. Bão Yagi với cường độ gió giật trên cấp 17, gây ra nhiều thiệt hại song may mắn tất cả khách lưu trú tại tòa nhà và cán bộ nhân viên đều an toàn.

Toàn bộ các gian hàng kinh doanh trước mặt dãy nhà liền kề thuộc khu ẩm thực Phố Cổ (nằm sát Công viên Hạ Long) bị gió quật trơ khung thép (Ảnh: Nam Anh).

Tại Hạ Long có 115 khách sạn, chung cư cao tầng bị thiệt hại nặng, thậm chí phải tạm dừng đón khách để sửa chữa. Tại dự án A La Carte Hạ Long, một số căn hộ bị vỡ kính một lớp mặt ngoài. Có căn bị vỡ kính cả hai lớp dẫn đến trần thạch cao, rèm cửa, sàn gỗ, trang thiết bị nội thất trong căn hộ bị ảnh hưởng... Một số khu vực nhà hàng, bể bơi, phòng hội nghị, sảnh lễ tân… cũng bị vỡ kính.

Công nhân đang lắp tấm Aluminium tạm thời trong thời gian chờ thay thế hệ kính mới.

Trước ảnh hưởng này, đại diện chủ đầu tư (CĐT) khẳng định khách sạn Alacarte Hạ Long là công trình cấp I, đã được thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng và được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Đối tác tham gia phát triển dự án là đơn vị uy tín trong và ngoài nước: thiết kế kiến trúc do Công ty Aedas (Singapore) & Cubic; thiết kế kết cấu là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - VNCC; tổng thầu xây dựng và hoàn thiện là Ricons; tổng thầu M&E là REE và tư vấn giám sát: Công ty TNHH Artelia Việt Nam.

Với phần vách kính mặt dựng của tòa nhà, CĐT cho biết đã lựa chọn Koltay (Dubai - UAE) - đơn vị tư vấn uy tín trên thế giới về lĩnh vực thiết kế mặt dựng. CĐT cũng đã thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra thiết kế mặt dựng và tiến hành thí nghiệm hệ mặt dựng (Mockup) theo tiêu chuẩn quốc tế tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng (IBST). Phần mặt dựng do nhà thầu Hasky thi công lắp đặt. Phần khối đế do nhà thầu Epower lắp đặt. Đây đều là các nhà thầu uy tín và đã triển khai lắp đặt mặt dựng nhiều công trình trọng điểm.

Chung tay khắc phục hậu quả

Ngay trong ngày 8/9/2024, CĐT đã làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu về phương án bịt các phần kính bị bung, vỡ cả hai lớp bằng Aluminium, tránh thiệt hại đối với nội thất trong thời gian chờ để khôi phục lại toàn bộ thiệt hại kính mặt ngoài. Chi phí liên quan đến công tác khắc phục này do CĐT chi trả.

Bên cạnh đó, CĐT cũng làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để lên phương án sửa chữa, thay thế hệ thống kính bị ảnh hưởng, nỗ lực tối đa về vấn đề tài chính để cùng chủ sở hữu khắc phục thiệt hại. Nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát thi công cũng được yêu cầu đánh giá lại toàn bộ kính mặt ngoài của tòa nhà (bao gồm cả khu vực không bị bong và vỡ kính để đảm bảo an toàn về sau).

Thời gian khắc phục hậu quả dự kiến khoảng 3 tháng do lớp kính mặt ngoài và một số phụ kiện phải đặt và nhập khẩu từ nước ngoài.

CĐT đã mời các cơ quan chức năng như IBST, đơn vị kiểm định và các chuyên gia cũng như đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn thiết kế cùng tham gia thảo luận để có đánh giá khách quan nhất về chất lượng hệ kính mặt ngoài. Sau khi lên phương án, chủ đầu tư tiếp tục mời đơn vị chuyên môn là IBST kiểm định, thẩm tra, đưa ra phương án sửa chữa hợp lý. Nhà thầu tư vấn giám sát Artelia (Pháp) cũng thực hiện giám sát và nghiệm thu sau đó để đảm bảo chất lượng.

"Thời gian khắc phục hậu quả dự kiến khoảng 3 tháng do lớp kính mặt ngoài và một số phụ kiện phải đặt và nhập khẩu từ nước ngoài", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Khi cơn bão xảy ra và nhận được thông tin về tình trạng của tòa nhà, cư dân dự án Alacarte Hạ Long không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, khi nhận thông báo từ CĐT, đặc biệt là thông báo thứ 3 về phương án xử lý, khắc phục hậu quả của bão, nhiều cư dân đã bày tỏ sự tin tưởng với CĐT dự án.

Tại một diễn đàn, cư dân S.D nhận xét: "Tôi thấy có bên chủ đầu tư để dân tự giải quyết mọi vấn đề chứ không được như ở đây… Cách xử lý như hiện nay chuyên nghiệp và trách nhiệm".

Chị V.T.A cũng bày tỏ: "Để có được cộng đồng A La Carte, các bên đều thân thiện và cùng chung tay xây dựng và phát triển thương hiệu".

Hậu quả mà bão Yagi để lại là rất lớn. Song với nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng lòng khắc phục khó khăn, đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ sớm ổn định trở lại.