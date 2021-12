Á hậu Trương Thị May quan tâm tổ hợp nghỉ dưỡng Vogue Integrated Resort tại Đà Nẵng

Dân trí Trước sức hấp dẫn của mô hình Vogue Integrated Resort và căn hộ Vogue Condosuites, nhiều nhà đầu tư trong nước quan tâm đến làn gió mới này, trong đó có Á hậu Trương Thị May.

Sự cộng hưởng của du lịch và ngành công nghiệp văn hóa

Theo dữ liệu thống kê của Ngân hàng thế giới công bố năm 2019, tỉ lệ đóng góp doanh thu của ngành công nghiệp văn hóa đối với tổng doanh thu toàn cầu xấp xỉ 4,04%, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch văn hóa… đối với thế hệ Millennials trên toàn cầu.

Đứng trước tiềm năng này, lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng trên toàn cầu cũng chuyển mình bắt kịp xu hướng, thị hiếu của thế hệ Millennials khi kết hợp giữa mô hình du lịch - nghỉ dưỡng với các yếu tố phim ảnh, âm nhạc, thời trang, kết quả thu về là nguồn doanh thu khổng lồ hàng năm.

Nhanh chóng bắt nhịp với thế giới, tại Việt Nam, Tập đoàn Danh Khôi tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western - tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp hướng đến trải nghiệm thời trang và nghệ thuật, được lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang danh tiếng thế giới.

Với mô hình này, du khách được hưởng dịch vụ lưu trú đẳng cấp tại khách sạn có thiết kế độc đáo, hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí sôi động để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Quy tụ tất cả nhu cầu nghỉ ngơi - giải trí - khám phá vào một dự án, đó chính là mục đích mà chủ đầu tư muốn hướng đến để phục vụ khách hàng Millennials năng động, thích khám phá đa dạng trải nghiệm.

Không gian bên trong của căn hộ Vogue Condosuites.

Theo đó, căn hộ Vogue Condosuites tại dự án mở đầu xu hướng "du lịch phong cách sống mới" với nội thất thời trang, cá nhân hóa trải nghiệm của du khách thế hệ Millennials. Không gian bên trong căn hộ gây ấn tượng thị giác với những kiểu hình học bố trí và họa tiết hoa văn đậm chất cổ điển, kết hợp với những vật dụng trang trí nội thất mang phong cách thời trang, hiện đại, cá tính. Kết hợp với không gian sống phong cách Vogue là hệ tiện ích hướng đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art…

Với những yếu tố mang đậm dấu ấn nghệ thuật, cùng với sự vận hành của thương hiệu khách sạn quốc tế Best Western Hotel & Resorts, tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được dự đoán sẽ trở thành điểm đến của thế hệ Millennials thành đạt, fashionista, beauty blogger, đạo diễn phim, các ngôi sao hàng đầu Việt Nam…

Sức hấp dẫn của mô hình Vogue Integrated Resort

Làn gió mới căn hộ Vogue Condosuites trong tổ hợp nghỉ dưỡng mô hình Vogue Integrated Resort hiện nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, giới chuyên gia, nghệ sĩ trong nước, trong đó có Á hậu Trương Thị May, nhiếp ảnh gia Minh Hòa…

"Là một nhiếp ảnh gia, tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từng ước gì ở Việt Nam mình chỉ cần đến một nơi sẽ có đầy đủ tất cả các dịch vụ, được khám phá nhiều cung bậc cảm xúc. Nghe đến tổ hợp nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng với mô hình Vogue Integrated Resort với các tiện ích độc đáo sẽ trở thành hiện thực một ngày không xa, tôi rất mong chờ được trải nghiệm những điều thú vị đó ngay trên đất nước của chúng ta. Việt Nam mình có lợi thế cung đường biển dài tuyệt đẹp, nhất là những bờ biển khu vực miền Trung, vừa nghỉ dưỡng, vừa tranh thủ làm việc, đó là những trải nghiệm đáng giá. Vừa tận hưởng kỳ nghỉ workcation với phim trường, studio riêng ở khu nghỉ dưỡng, vừa có những góc ảnh đẹp trong không gian sống đậm chất retro để chụp hình, vừa tận hưởng tầm nhìn hướng Vịnh Non Nước và hòa mình với thiên nhiên, còn gì thú vị bằng", nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước.

Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, những không gian nghỉ dưỡng có tầm nhìn đẹp, đặc biệt là tầm nhìn hướng biển, có đầy đủ tiện ích tích hợp, có phong cách riêng hoặc hướng tới một chủ đề cụ thể thường sẽ để lại những cảm xúc khó quên trong lòng du khách.

Trong khi đó, Á hậu Trương Thị May, Giám khảo cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2021 cũng chia sẻ cô ấn tượng với không gian đậm chất Vogue tại dự án. Cô thích tinh thần và phong cách Vogue, thể hiện sự tươi mới, năng động và cá tính của người trẻ, cũng chính là phong cách mà cô theo đuổi.

Ngày 26/12, Trương Thị May sẽ có mặt tại sự kiện khai trương căn hộ mẫu tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western để được trải nghiệm thực tế dòng sản phẩm mới lạ, thời thượng này.

Á hậu Trương Thị May sẽ tham dự sự kiện khai trương căn hộ mẫu Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western ngày 26/12.

Sức nóng của mô hình Vogue Integrated Resort cùng dòng căn hộ du lịch thế hệ mới Vogue Condosuites đang tiếp tục được quan tâm trên nhiều diễn đàn cùng các buổi tọa đàm, hứa hẹn trở thành một trong những lực đẩy góp phần đưa ngành du lịch - nghỉ dưỡng trong nước phục hồi và bứt phá sau dịch.

TP Đà Nẵng sôi động với hoạt động roadshow chào mừng sự kiện khai trương căn hộ mẫu tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng giao dịch: 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Dự án: Số 2 đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Website: https://ariadanang.com/

Hotline: 0911 247 339

An Mai - Trường Thịnh