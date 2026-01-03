9 lỗi sai khiến tủ quần áo mãi bừa bộn

Nếu chiếc tủ quần áo của bạn mang lại cảm giác ngột ngạt hơn là sự hứng khởi mỗi sáng thì bạn không hề đơn độc. Rất nhiều người hào hứng bắt tay vào dọn dẹp với quyết tâm cao độ, đầu tư móc treo đồng bộ, hộp đựng xinh xắn, nhưng rồi hệ thống ngăn nắp ấy sụp đổ chỉ sau một tuần.

Thực tế, sự bừa bộn là kết quả của những thói quen nhỏ tích tụ dần theo thời gian.

Để giúp bạn tìm lại sự bình yên và khoa học cho không gian lưu trữ, các chuyên gia tổ chức nhà cửa hàng đầu đã chỉ ra 9 sai lầm phổ biến nhất mà chúng ta cần tránh tuyệt đối.

Một chiếc tủ thiếu quy hoạch không chỉ gây bừa bộn mà còn khiến bạn mất hứng thú mỗi khi chọn đồ (Ảnh: Realtor).

Mua phụ kiện lưu trữ vô tội vạ

Lỗi sai kinh điển của nhiều chị em là "chốt đơn" hàng loạt giỏ, hộp đựng trên sàn thương mại điện tử trước khi thực sự biết mình cần gì. Việc mua sắm không kế hoạch chỉ khiến tủ đồ thêm chật chội.

Trước khi tốn tiền, hãy kiểm kê lại đồ đạc, thanh lọc những món không dùng và quan sát thói quen sinh hoạt của bản thân. Nếu bạn là người thích nhìn thấy mọi thứ trực quan, đừng mua những chiếc hộp kín mít chỉ vì chúng đẹp.

Nhồi nhét quần áo 4 mùa vào một chỗ

Khí hậu Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc có sự phân hóa mùa rõ rệt. Việc để áo khoác đại hàn chung chạ với váy áo mùa hè là nguyên nhân chính gây quá tải. Hãy tuân thủ nguyên tắc "mùa nào thức nấy".

Những trang phục trái mùa nên được giặt sạch, cất vào túi hút chân không hoặc hộp chuyên dụng đặt trên nóc tủ hoặc gầm giường. Cách này vừa giúp tủ thoáng đãng, vừa tránh ẩm mốc cho quần áo lâu không mặc.

Lên kế hoạch thanh lọc nhưng chần chừ thực hiện

Chúng ta thường tự nhủ "nếu 6 tháng nữa không mặc cái áo này thì sẽ bỏ", nhưng 3 năm sau nó vẫn nằm nguyên một chỗ. Thay vì chỉ nghĩ trong đầu, hãy thiết lập một "khu vực chờ" trong tủ. Đó có thể là một chiếc hộp riêng dán nhãn hạn định thời gian.

Đến ngày hẹn, nếu bạn vẫn chưa động đến món đồ trong hộp, hãy dứt khoát thanh lý hoặc quyên góp mà không cần luyến tiếc.

Hy sinh công năng để đổi lấy thẩm mỹ

Những bức ảnh tủ đồ lung linh trên Pinterest hay Instagram rất đẹp, nhưng chưa chắc đã thực tế với cuộc sống bận rộn.

Bạn không cần ép mình gấp quần jeans thành chồng vuông vức nếu mỗi lần rút một cái là cả chồng đổ sập. Cũng đừng cố sắp xếp quần áo theo dải màu cầu vồng nếu việc duy trì nó khiến bạn căng thẳng.

Hãy ưu tiên sự thuận tiện khi lấy và cất đồ hơn là vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Cất giữ sai quy cách

Treo hay gấp không chỉ là chuyện gọn gàng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ trang phục. Áo len, đồ dệt kim nên được gấp gọn trên kệ vì treo lâu ngày sẽ bị bai dão, mất phom dáng.

Với túi xách, thay vì treo lên móc khiến quai bị hỏng, các chuyên gia khuyên bạn nên xếp chúng ngay ngắn trên kệ hoặc trong hộp chia ngăn để giữ dáng tốt nhất.

Nhồi nhét quá nhiều đồ lên kệ

Kệ tủ là nơi lý tưởng để đựng đồ gấp, nhưng nếu bạn xếp chật cứng từ trước ra sau, việc lấy món đồ phía trong cùng sẽ trở thành cơn ác mộng.

Lời khuyên là hãy sử dụng các kệ có thể điều chỉnh độ cao hoặc kết hợp thêm khay chia ngăn, hộp trong suốt để dễ dàng quản lý những món đồ nhỏ hoặc phụ kiện.

Lựa chọn sai loại móc treo

Móc treo nhung mỏng nhẹ trông rất sang trọng và tiết kiệm diện tích, nhưng chúng có thể là thảm họa nếu bạn thiếu kiên nhẫn. Chất liệu nhung có độ ma sát cao khiến việc lấy quần áo ra đôi khi khá khó khăn.

Nếu bạn ưu tiên sự nhanh gọn, hãy trung thành với móc nhựa hoặc gỗ chất lượng tốt. Điều quan trọng nhất là nên dùng một loại móc đồng bộ để tạo cảm giác ngăn nắp cho thị giác.

Áo len nên được gấp gọn trên kệ thay vì treo móc, vừa tiết kiệm diện tích vừa giữ phom dáng trang phục bền lâu (Ảnh: Homefulness).

Cam chịu bố cục tủ có sẵn

Đừng nghĩ rằng tủ mua về thế nào thì phải dùng như thế ấy. Bạn hoàn toàn có thể tùy biến không gian bên trong. Nếu bạn có nhiều váy dài nhưng tủ lại toàn ngăn chia đợt, hãy tháo bớt đợt gỗ và lắp thêm thanh treo.

Ngược lại, nếu thiếu chỗ để đồ gấp, hãy mua thêm các hệ kệ treo vải hoặc ngăn kéo lắp ghép. Một chiếc tủ phục vụ bạn tốt nhất là chiếc tủ hiểu rõ nhu cầu của chủ nhân.

Tham vọng dọn sạch trong một lần

Sai lầm lớn nhất khiến chúng ta kiệt sức và bỏ cuộc giữa chừng là muốn dọn toàn bộ tủ quần áo khổng lồ chỉ trong một buổi. Hãy chia nhỏ mục tiêu. Hôm nay chỉ dọn ngăn đồ lót, ngày mai xử lý khu vực treo áo sơ mi.

Đặt giới hạn thời gian cho mỗi lần dọn dẹp sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và sự hứng khởi để hoàn thành công cuộc "cách mạng" cho tủ đồ đón năm mới.