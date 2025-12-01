6 sai lầm kinh điển khiến nhà cửa lộn xộn, bí bách

Ai yêu cái đẹp và sự ngăn nắp đều hiểu cảm giác bất lực khi nhìn ngôi nhà vừa dọn xong lại trông lộn xộn. Thực tế, việc giữ nhà gọn gàng không nằm ở việc bạn chăm chỉ đến đâu mà nằm ở phương pháp bạn thực hiện.

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến mà các chuyên gia dọn dẹp hàng đầu thường xuyên cảnh báo, cùng những giải pháp đơn giản giúp bạn tìm lại không gian sống thoáng đãng.

Nhiều thói quen bừa bộn phổ biến có thể đang phá hoại không gian sống của bạn mà bạn còn không nhận ra (Ảnh: Real Homes).

Vội vàng sắm sửa dụng cụ lưu trữ

Lỗi sai này phổ biến nhất, đặc biệt trong thời đại mua sắm online bùng nổ. Chúng ta thường bị cám dỗ bởi những chiếc giỏ mây xinh xắn hay bộ hộp nhựa đồng bộ trên các sàn thương mại điện tử và mua về với hy vọng chúng sẽ giúp nhà gọn hơn. Tuy nhiên, hành động "cầm đèn chạy trước ô tô" này thường phản tác dụng.

Nếu chưa phân loại và loại bỏ đồ thừa, những chiếc hộp mới mua về sẽ chỉ chứa đựng sự lộn xộn hoặc chính chúng trở thành rác. Quy trình đúng chuẩn phải là dọn dẹp, sàng lọc đồ đạc, đo đạc không gian rồi mới mua thùng chứa phù hợp.

Tâm lý tiếc của và giữ đồ

Nhiều người có tính tiết kiệm và lo xa, dẫn đến tâm lý giữ lại mọi thứ vì nghĩ "nhỡ đâu sau này cần dùng". Những sợi dây cáp cũ kỹ, hộp giấy carton hay quần áo đã lỗi mốt từ thập kỷ trước chính là thủ phạm âm thầm "nuốt chửng" diện tích sống.

Hãy thành thật với bản thân. Nếu một món đồ đã nằm im trong kho quá một năm mà bạn không đụng đến, xác suất bạn cần nó trong tương lai gần như bằng không. Hãy mạnh dạn thanh lý, tặng lại hoặc vứt bỏ để nhường chỗ cho những vật dụng thực sự phục vụ cuộc sống hiện tại.

Sao chép máy móc hình ảnh trên mạng

Những bức ảnh kệ sách xếp theo màu cầu vồng hay tủ gia vị dán nhãn cầu kỳ trên Pinterest hay Instagram trông thật mãn nhãn nhưng chúng chưa chắc đã phù hợp với lối sống của gia đình bạn. Một hệ thống sắp xếp quá phức tạp thường khó duy trì lâu dài, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ hoặc người già.

Sự tiện lợi luôn quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Một hệ thống tốt là hệ thống đơn giản nhất, đó là dễ lấy ra và quan trọng hơn là dễ cất lại. Hãy ưu tiên sự tiện dụng thực tế thay vì cố gắng ép mình vào khuôn mẫu hoàn hảo của người khác.

Bỏ quên không gian theo chiều dọc

Với đặc thù nhà phố hoặc chung cư diện tích nhỏ tại thành phố, diện tích mặt sàn là vô cùng quý giá. Thế nhưng, nhiều người lại để lãng phí những khoảng trống trên tường hoặc sau cánh cửa.

Thay vì cố nhồi nhét mọi thứ lên mặt bàn hay sàn nhà, bạn hãy hướng mắt lên cao. Sử dụng kệ treo tường, móc treo sau cửa hay hệ tủ kịch trần là giải pháp thông minh để giải phóng mặt sàn. Cách này không chỉ giúp nhà thoáng hơn mà còn tạo cảm giác trần nhà cao và rộng hơn thực tế.

Với không gian nhỏ, bạn hãy tận dụng không gian trên cao để lưu trữ đồ, giúp ngôi nhà gọn gàng hơn (Ảnh: The Cabinet Shop).

Tham lam dọn dẹp tất cả cùng lúc

Thỉnh thoảng bạn hứng chí lên và quyết định "tổng vệ sinh" toàn bộ căn nhà trong một ngày cuối tuần. Đây là một sai lầm vì đó là con đường ngắn nhất dẫn đến kiệt sức và bỏ cuộc giữa chừng. Khi bạn lôi hết đồ đạc ra nhưng không đủ sức cất lại, căn nhà sẽ trông như một bãi chiến trường.

Lời khuyên từ chuyên gia là hãy chia nhỏ mục tiêu. Bắt đầu từ một ngăn kéo, một góc tủ hay một khu vực nhỏ trong bếp. Sự gọn gàng cần được xây dựng từ thói quen nhỏ mỗi ngày chứ không phải là một cuộc cách mạng chỉ diễn ra một lần trong năm.

Không quy định "nhà" cho từng món đồ

Lý do chính khiến chìa khóa, kính mắt hay điều khiển tivi luôn mất tích là vì chúng không có một vị trí cố định. Khi một món đồ không có "nhà", nó sẽ lang thang khắp nơi và tạo nên sự bừa bãi.

Nguyên tắc vàng ở đây là "vật nào chỗ nấy". Hãy quy định rõ ràng vị trí cho từng món đồ và quan trọng nhất là tạo thói quen trả chúng về đúng vị trí ngay sau khi sử dụng. Chỉ cần thay đổi nhỏ này, bạn sẽ tiết kiệm được hàng giờ đồng hồ mỗi tuần cho việc tìm kiếm đồ đạc và dọn dẹp.