Bí quyết tối giản: Phòng khách sang trọng khi bỏ đi 7 món đồ này

Phòng khách ngày nay trở thành không gian đa năng: vừa là nơi cả nhà quây quần xem phim, tiếp bạn bè, đôi lúc còn hóa thân thành góc làm việc hay chỗ vui chơi của lũ trẻ. Chính vì gánh nhiều vai trò, đây cũng là nơi dễ bày bừa nhất, từ đồ dùng thiết yếu cho đến những món trang trí thừa thãi.

Nhưng phong cách sống tối giản (minimalism) lại mang đến một cách nhìn khác. Nó không đơn thuần là sơn tường trắng hay cắt giảm đồ đạc, mà là nghệ thuật sắp đặt có chủ ý, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Một phòng khách tối giản không chỉ đẹp mắt, mà còn mang lại sự thư thái, giúp tâm trí thực sự được nghỉ ngơi.

Dưới đây là 7 kẻ phá bĩnh mà những người yêu sự tinh gọn chắc chắn sẽ không bao giờ để tồn tại.

“Ma trận” khung ảnh kỷ niệm

Ảnh gia đình luôn là những kỷ vật đáng trân quý, nhưng nếu trưng bày tràn lan khắp kệ, bàn trà hay kín cả bức tường, phòng khách của bạn dễ biến thành viện bảo tàng. Với phong cách tối giản, sự tiết chế mới là yếu tố quan trọng.

“Bạn không cần phải phô bày mọi khoảnh khắc. Quá nhiều chi tiết nhỏ chỉ khiến mắt bị rối và căn phòng mất đi sự cân bằng”, chuyên gia sắp xếp không gian Ashley La Fond chia sẻ

Mẹo nhỏ: Thay vì treo dày đặc khung ảnh nhỏ, hãy chọn lọc vài bức thật sự đặc biệt và in khổ lớn để treo như một tác phẩm nghệ thuật. Hoặc hiện đại hơn, bạn có thể dùng khung ảnh kỹ thuật số để kỷ niệm được luân phiên xuất hiện một cách tinh tế, gọn gàng.

Một phòng khách tối giản không chỉ đẹp mắt, mà còn mang lại sự thư thái, giúp tâm trí thực sự được nghỉ ngơi (Ảnh: Bacon Studio).

Mớ giấy tờ vô chủ

Nhiều người có thói quen để hóa đơn điện nước, thư quảng cáo, tờ rơi, chìa khóa xe hay kính mắt ngay trên bàn trà hoặc kệ giày phòng khách. Nhưng với người theo phong cách tối giản, đó là điều cấm kỵ. Những mớ giấy tờ ngổn ngang không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến bạn thấy căng thẳng, như bị nhắc nhở liên tục về những việc chưa hoàn thành.

“Phòng khách là nơi nghỉ ngơi, không phải văn phòng xử lý giấy tờ,” chuyên gia Jenny Dietsch nhấn mạnh. Giải pháp là hình thành thói quen xử lý ngay: mở thư, phân loại khi vừa mang vào nhà. Bạn cũng có thể bố trí một góc gọn gàng gần cửa với khay thư và hộp đựng chìa khóa để mọi thứ luôn có chỗ riêng.

Nội thất chỉ để cho đẹp

Một chiếc ghế đôn xinh mà chẳng ai ngồi, bàn phụ chỉ để bày biện, hay giá sách chất đầy đồ lưu niệm… tất cả đều là đồ thừa. Trong không gian tối giản, mỗi món nội thất đều phải trả lời được câu hỏi: “Nó dùng để làm gì?”.

Nếu món đồ chỉ tồn tại để “cho đẹp” mà không có công năng, nghĩa là nó đang chiếm diện tích quý giá và khiến phòng khách thêm chật chội. Thay vào đó, hãy chọn những món đồ thông minh, đa năng và thực sự hữu ích cho sinh hoạt hằng ngày.

Mạng nhện dây điện

Dây điện, dây sạc rối tung như mạng nhện phía sau TV hay góc tường là thứ phá vỡ sự tinh tế của phòng khách. Người theo phong cách tối giản chắc chắn sẽ không để chúng lọt vào tầm mắt.

Mẹo hay: Có rất nhiều cách để “xử lý” mớ dây điện này: dùng hộp giấu dây, nẹp chạy dọc chân tường hay kẹp giữ cáp. Ngay từ khi lên kế hoạch bố trí nội thất, bạn cũng nên tính toán vị trí ổ cắm để giấu chúng gọn gàng phía sau các món đồ lớn.

Đồ trang trí vụn vặt, thiếu chọn lọc

Những món quà lưu niệm từ chuyến đi, tượng nhỏ, bộ sưu tập ly tách hay đồ tặng linh tinh thường dễ bị bày la liệt trên kệ mở. Tối giản không có nghĩa là bỏ hết đồ trang trí, mà là thay sự “ồn ào thị giác” bằng những điểm nhấn tinh tế.

Thay vì mười món nhỏ không mấy giá trị, hãy chọn một bình gốm thủ công, một tác phẩm điêu khắc độc đáo, hoặc vài cuốn sách nghệ thuật bìa cứng. Ít hơn nhưng chất lượng hơn - vừa làm đẹp không gian, vừa phản ánh gu thẩm mỹ và chiều sâu của chủ nhân.

Phòng khách tối giản: gọn gàng, sáng thoáng, chan hòa cùng thiên nhiên (Ảnh: Unsplash).

Gối tựa và chăn phủ quá nhiều

Một vài chiếc gối êm ái cùng tấm chăn mỏng sẽ mang lại cảm giác ấm cúng. Nhưng nếu sofa bị “ngộp” trong cả chục chiếc gối và chăn phủ dày đặc, hiệu ứng ngược sẽ xảy ra: trông luộm thuộm và bừa bộn.

Giữ lại 2 - 4 chiếc gối cho một sofa, kèm một tấm chăn hài hòa về màu sắc và chất liệu. Khi không dùng, hãy gấp gọn hoặc cất vào giỏ đặt cạnh sofa, vừa gọn gàng, vừa thành một điểm nhấn trang trí duyên dáng.

Những “vị khách không mời”

Đây là nguyên tắc vàng: mọi vật dụng trong phòng khách phải thực sự thuộc về nơi này. Bạn sẽ không bao giờ thấy một người tối giản cất đồ trang trí Giáng sinh, dụng cụ văn phòng phẩm hay thiết bị thể thao trong tủ kệ phòng khách.

Mỗi món đồ cần có một “ngôi nhà” riêng và đúng với chức năng của không gian đó. Việc biến phòng khách thành kho chứa đồ hỗn hợp sẽ phá vỡ dòng chảy năng lượng và mục đích thư giãn cốt lõi của nó.