7 mẹo dọn nhà siêu nhanh cho người lười

Với người bận rộn, hoặc đơn giản là không mấy hào hứng với việc nhà, cảnh lôi đồ ra sắp xếp, lau dọn từng ngóc ngách cũng đủ khiến họ muốn bỏ cuộc.

Thực tế, các chuyên gia về sắp xếp, tổ chức không gian sống cho rằng bạn không nhất thiết phải tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà mới thấy được sự khác biệt. Thay vào đó, bạn chỉ cần vài bước dọn dẹp nhỏ, tập trung vào những khu vực quan trọng, căn nhà có thể gọn gàng và sáng sủa hơn đáng kể.

Dưới đây là 7 mẹo dọn nhà nhanh gọn, phù hợp với nhịp sống bận rộn hiện nay.

Bắt đầu từ chiếc giường ngủ

Một việc nhỏ nhưng lại tạo hiệu ứng tâm lý rất lớn chính là dọn giường. Chỉ cần 10-15 phút thay ga gối hoặc chỉnh lại chăn gọn gàng, căn phòng lập tức trông tươm tất hơn.

Giường ngủ là nơi chúng ta dành nhiều thời gian nhất trong nhà, vì vậy một chiếc giường sạch sẽ, thơm tho sẽ tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào phòng.

Hoàn thành việc nhỏ này cũng giúp bạn có thêm động lực để xử lý những khu vực khác.

Dọn nhanh những khu vực đi lại nhiều

Thay vì lau dọn toàn bộ căn nhà, hãy tập trung vào những nơi mọi người đi lại thường xuyên như lối vào, khu tủ giày hoặc phòng khách. Chỉ cần quét nhanh hoặc hút bụi vài phút, bạn đã loại bỏ được phần lớn bụi bẩn mang từ ngoài vào.

Trong lúc dọn dẹp, hãy mở cửa sổ để không khí lưu thông. Ánh sáng và gió tự nhiên giúp căn nhà trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn ngay lập tức.

“Giải cứu” các bề mặt phẳng

Bàn trà, bàn ăn hay kệ tivi thường trở thành nơi đặt đủ loại đồ lặt vặt như chìa khóa, cốc nước, điều khiển hay đồ chơi. Khi những bề mặt này bừa bộn, cả căn nhà sẽ trông rối mắt.

Hãy dành khoảng 10 phút gom gọn mọi thứ. Một mẹo nhỏ là mang theo một chiếc giỏ khi đi quanh nhà, nhặt những món đồ đặt sai chỗ rồi trả lại đúng vị trí. Khi các mặt bàn trở nên gọn gàng, không gian sẽ trông rộng rãi và có trật tự hơn hẳn.

Lau nhanh những “điểm chạm” trong nhà

Có nhiều vị trí chúng ta chạm vào mỗi ngày nhưng lại ít khi để ý lau dọn, như công tắc điện, tay nắm cửa, tay cầm tủ lạnh hay điều khiển tivi.

Chỉ cần một chiếc khăn ẩm lau nhanh các bề mặt này trong vài phút, bạn đã giúp ngôi nhà sạch sẽ hơn đáng kể. Đây là thói quen nhỏ nhưng mang lại cảm giác vệ sinh và gọn gàng rõ rệt.

Làm mới nhanh khu bếp và phòng tắm

Bếp và nhà tắm thường khiến nhiều người ngại nhất khi dọn dẹp. Tuy nhiên, bạn không cần cọ rửa quá kỹ mỗi ngày.

Chỉ cần lau sạch mặt bếp, bồn rửa và cất bớt những chai lọ đang bày ra. Trong phòng tắm, hãy dành vài phút lau gương và vòi nước. Những bề mặt sáng bóng sẽ giúp cả không gian trông sạch sẽ hơn ngay lập tức.

Xử lý nhanh đống giấy tờ

Hóa đơn, giấy tờ, vỏ hộp hay tài liệu học tập thường dễ bị chất đống trên kệ tivi hoặc bàn làm việc. Khi quá nhiều giấy tờ tích tụ, không gian sẽ trở nên lộn xộn.

Hãy dành ít phút phân loại chúng thành 3 nhóm: bỏ đi, cần xử lý và cần lưu lại. Việc dọn gọn đống giấy này không chỉ giúp nhà cửa ngăn nắp hơn mà còn khiến đầu óc nhẹ nhàng hơn.

Dọn lại ngăn kéo dây sạc

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại đủ loại dây cáp điện tử để sau này dùng khi cần. Tuy nhiên, theo thời gian, những dây sạc cũ dễ trở thành một mớ rối trong ngăn kéo.

Hãy mạnh dạn loại bỏ những dây cáp không còn sử dụng và gom các thiết bị còn lại vào một hộp hoặc khay chia ngăn. Chỉ vài phút sắp xếp, bạn sẽ thấy góc nhỏ này gọn gàng hơn hẳn.