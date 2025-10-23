5 màu sơn tránh chọn cho phòng khách

Theo các chuyên gia nội thất, màu sơn chi phối tới 90% cảm xúc của con người về không gian. Một gam quá lạnh làm mất đi sự thân thiện, trong khi màu quá chói lại gây mỏi mắt, khó thư giãn.

Dưới đây là 5 tông màu được liệt vào danh sách “cần cân nhắc kỹ” trước khi bạn lăn sơn lên tường phòng khách.

Màu xám lạnh - lỗi thời và vô hồn

Cách đây gần một thập kỷ, màu xám trung tính (millennial gray - màu xám của thế hệ Y) từng thống trị khắp Pinterest. Nhưng ngày nay, sắc xám lạnh (ngả xanh hoặc tím) lại bị xem là thiếu sức sống.

Màu xám lạnh khiến không gian có cảm giác phẳng lặng, buồn tẻ (Ảnh: Getty).

Nhà thiết kế Nadia Watts nhận định: “Màu xám đơn thuần khiến căn phòng trở nên phẳng lì và nhạt nhẽo”. Còn Gala Magriñá cho rằng xám lạnh dễ biến phòng khách thành văn phòng công sở, thiếu hơi ấm của một tổ ấm thực thụ.

Giải pháp: Nếu vẫn thích sự thanh lịch của xám, hãy chọn tông xám ấm (warm gray), xám khói, nâu be hoặc kem bơ. Những gam này pha thêm sắc vàng - nâu giúp không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng, dễ chịu.

Màu trắng tinh - cảm giác “phòng khám”

Trắng luôn là gam màu kinh điển giúp căn phòng sáng và rộng hơn. Tuy nhiên, màu trắng quá tinh khiết (brilliant white) lại dễ khiến phòng khách trông như phòng khám.

Theo các chuyên gia, sắc trắng lạnh mang cảm giác vô trùng, khô khan, thậm chí khiến căn phòng như chưa hoàn thiện.

Màu trắng tinh, trắng lạnh có thể biến phòng khách của bạn trở nên lạnh lẽo, vô hồn (Ảnh: Getty).

Giải pháp: Hãy chọn các tông trắng ấm như trắng ngà, trắng kem, trắng vỏ trứng hoặc trắng ngọc trai. Chúng vẫn giữ được độ sáng nhưng giúp không gian “chào đón” hơn. Nếu yêu thích bảng màu lạnh, bạn có thể thử các tông pha xám nhạt - nhẹ nhàng mà không lạnh lẽo.

Đỏ rực và cam tươi - năng lượng quá cao

Phòng khách là nơi để thư giãn, không phải để “nạp năng lượng” quá mức. Vì vậy, các gam đỏ tươi hay cam sáng được xem là quá kích thích.

Trong một không gian cần sự thư giãn như phòng khách, màu đỏ tươi có thể gây kích thích quá mức, tạo ra cảm giác bồn chồn, thậm chí là căng thẳng (Ảnh: moodboardai).

Nhà thiết kế Angie Kreller cho rằng màu đỏ khiến không khí trở nên căng thẳng, nôn nóng, còn Nadia Watts khuyến cáo sơn tường màu cam tươi “quá mạnh, dễ gây choáng”.

Giải pháp: Hãy chọn những sắc độ trầm và ấm hơn như màu đất nung (terracotta), cam cháy, đỏ thẫm hoặc hồng san hô. Các gam đất này vừa có điểm nhấn, vừa mang cảm giác tự nhiên, dễ chịu hơn nhiều.

Vàng chanh và neon - “ồn ào” thị giác

Một chiếc gối vàng neon có thể là điểm nhấn thú vị, nhưng sơn cả tường bằng gam màu này là thảm họa thị giác.

Các chuyên gia đồng tình rằng vàng chanh hay neon quá gắt, gây mỏi mắt, đặc biệt khi ánh đèn chiếu vào buổi tối. Amy Peltier nói: “Phòng khách là nơi sum họp, màu quá chói khiến không khí trở nên căng thẳng”.

Những màu neon rực rỡ dễ gây chói mắt và tạo cảm giác căng thẳng, mệt mỏi về lâu dài (Ảnh: Getty).

Giải pháp: Hãy tiết chế các gam chói này ở chi tiết nhỏ như tranh, bình hoa, gối tựa. Nếu vẫn muốn phòng khách có sắc vàng, hãy thử vàng mù tạt, vàng mật ong, vàng đất hoặc vàng rơm - vừa rực rỡ, vừa sang trọng và bền màu hơn theo thời gian.

Màu tối kịt - kẻ thù của không gian nhỏ

Các màu như xanh navy, than chì hay tím sẫm mang lại vẻ sang trọng và chiều sâu, nhưng nếu phòng khách nhỏ hoặc thiếu ánh sáng, chúng sẽ khiến không gian nặng nề và bức bối.

Những gam màu tối như xanh navy, nâu sô cô la hay tím đậm khiến phòng khách có diện tích nhỏ hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên trở nên tù túng, nặng nề và chật chội hơn (Ảnh: Livingetc).

Nhà thiết kế Cathleen Gruver nhận xét, màu tối hấp thụ ánh sáng, khiến trần thấp và tường như khép lại gần nhau. Đặc biệt, màu đen bóng còn dễ lộ bụi bẩn và phản sáng lộn xộn.

Giải pháp: Nếu bạn yêu thích tông màu tối, trầm, hãy chỉ dùng một bức tường nhấn hoặc chọn bản mờ (matte) của tông tối. Ngoài ra, màu xanh rừng thông, xanh olive đậm hay tím lilac nhạt là lựa chọn thay thế tinh tế, giữ được vẻ ấm áp mà không ngột ngạt.

Chọn màu sơn là quyết định mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhưng theo nhà thiết kế Lisa Checo, “màu sơn phù hợp là màu hòa hợp với ánh sáng và bố cục căn phòng, tạo nên bầu không khí khiến bạn thực sự muốn trở về”.

Vì vậy, thay vì chạy theo xu hướng, lời khuyên dành cho bạn là hãy chọn những gam dịu, ấm, gần gũi với thiên nhiên. Đó là bí quyết giúp phòng khách của bạn luôn dễ chịu, thư thái và bền đẹp qua thời gian.