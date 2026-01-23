Những loại cây vừa đẹp vừa giúp cải thiện không khí phòng kín

Trong những năm gần đây, xu hướng mang thiên nhiên vào nhà bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. Không chỉ để trang trí, nhiều gia chủ tìm đến cây xanh như một giải pháp cứu cánh cho những căn hộ chung cư khép kín hay nhà ống thiếu cửa sổ.

Nhưng liệu cây cối có thực sự lọc sạch không khí như lời đồn?

Sự thật về khả năng "lọc khí" của cây xanh

Từ thập niên 80, NASA đã công bố nghiên cứu cho thấy cây xanh có thể loại bỏ độc tố trong môi trường kín. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây từ Đại học Birmingham (Anh) đã làm rõ hơn vấn đề này: Để lọc sạch toàn bộ không khí trong một ngôi nhà rộng mở cửa, bạn cần trồng cả một... khu rừng.

Nhưng đừng vội thất vọng. Với những căn phòng nhỏ, ít thông gió hoặc những góc "tù" trong nhà phố, việc bố trí một nhóm cây xanh (khoảng 5 chậu) thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Chúng giúp giảm nồng độ NO2 (một loại khí thải phổ biến) lên đến 20%, đồng thời cân bằng độ ẩm và giảm căng thẳng cho gia chủ.

Một số loại cây trồng trong nhà được ví như “máy lọc không khí tự nhiên”, giúp ngôi nhà trở nên lành mạnh hơn (Ảnh: HG).

Dưới đây là 7 loại cây "bất tử", dễ chăm sóc và phù hợp nhất với khí hậu Việt Nam để bạn bắt đầu chiến dịch phủ xanh tổ ấm.

Lưỡi hổ - Vua của phòng ngủ

Nếu bạn là người bận rộn và hay quên tưới nước, lưỡi hổ chính là chân ái. Loài cây này có sức sống mãnh liệt, chịu được khô hạn và ánh sáng yếu.

Điểm đặc biệt nhất của lưỡi hổ là cơ chế quang hợp ngược: nhả oxy vào ban đêm. Vì thế, đặt một chậu lưỡi hổ ở góc phòng ngủ không chỉ đẹp mà còn giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Cây lan ý - Cỗ máy hút ẩm thanh lịch

Với những căn phòng thiếu sáng hoặc khu vực nhà tắm thường xuyên ẩm ướt, lan ý là lựa chọn số một. Loài cây này có khả năng hấp thụ độ ẩm dư thừa và các bào tử nấm mốc trong không khí.

Ngoài ra, lan ý còn rất "thông minh" khi biết báo hiệu cho chủ nhân: khi lá rũ xuống nghĩa là cây đang khát, chỉ cần tưới nước là tươi tỉnh trở lại ngay.

Trầu bà vàng - Cây quốc dân lọc khí độc

Hầu như gia đình Việt nào cũng từng trồng trầu bà. Đây là loại cây leo rủ cực đẹp, thích hợp treo ở cửa sổ, ban công hoặc đặt trên nóc tủ kệ.

Trầu bà nổi tiếng với khả năng hấp thụ các khí độc bay hơi từ sơn tường, khói thuốc hay chất tẩy rửa. Sức sống của nó bền bỉ đến mức dù bạn có lỡ bỏ bê cả tuần, cây vẫn xanh tốt.

Đa búp đỏ - Điểm nhấn sang trọng cho phòng khách

Nếu muốn tìm một loại cây có kích thước lớn để đặt cạnh sofa hay kệ tivi, hãy chọn đa búp đỏ. Những chiếc lá to bản, dày và bóng mượt của nó không chỉ tạo vẻ đẹp quyền lực cho căn phòng mà còn đóng vai trò như những tấm màng lọc bụi mịn hiệu quả. Cây ưa sáng nhưng không cần nắng gắt, rất hợp với khí hậu nhiệt đới nước ta.

Cỏ lan chi - An toàn tuyệt đối cho thú cưng

Bạn nuôi chó mèo và lo sợ chúng nghịch ngợm ăn phải cây độc? Cỏ lan chi hay còn gọi là dây nhện là giải pháp an toàn tuyệt đối. Cây mọc thành bụi nhỏ, lá dài rủ xuống rất duyên dáng.

Cỏ lan chi lớn rất nhanh, dễ nhân giống và hoạt động bền bỉ trong việc thanh lọc các chất ô nhiễm thông thường trong nhà.

Đa búp đỏ là loại cây nội thất rất được ưa chuộng trong phòng khách rộng hoặc không gian sang trọng (Ảnh: Green Paradise Live).

Kim tiền - Hút tài lộc, lọc khí NO2

Theo nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh, kim tiền là một trong những loài thực vật có khả năng giảm khí NO2 tốt nhất trong không gian kín.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, loài cây này còn có bộ lá xanh bóng quanh năm và chịu được môi trường máy lạnh cực tốt.

Nha đam - Chuyên gia báo động ô nhiễm

Nha đam không chỉ để làm đẹp hay nấu chè, nó còn là một "máy đo chất lượng không khí". Khi môi trường xung quanh bị ô nhiễm quá mức, lá nha đam sẽ xuất hiện những đốm nâu nhỏ để cảnh báo bạn.

Đặt một chậu nha đam nhỏ bên bệ cửa sổ đầy nắng vừa giúp lọc khí, vừa sẵn sàng sơ cứu các vết bỏng nhiệt nhẹ khi nấu nướng.