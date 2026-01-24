Dọn ngay 7 thứ này khỏi tủ lạnh để tránh mùi hôi khó chịu và rước bệnh

Trong guồng quay bận rộn, chúng ta thường chú trọng lau dọn phòng khách hay phòng ngủ mà quên mất rằng tủ lạnh mới là nơi cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Thực tế, một chiếc tủ lạnh bừa bộn không chỉ gây khó chịu về thị giác mà còn là môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển, gây lãng phí điện năng và thực phẩm.

Các chuyên gia tổ chức nhà cửa và an toàn thực phẩm khuyên rằng, việc dành ra 5-10 phút mỗi tuần để sàng lọc tủ lạnh sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và tránh xa các rủi ro ngộ độc.

Một chiếc tủ lạnh bừa bộn gây ra nhiều vấn đề như khó tìm đồ, dễ mua trùng thực phẩm và có thể trở thành “ổ” cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi (Ảnh: Real Simple).

Dưới đây là những 7 thứ cần phải loại bỏ ngay lập tức.

Cơm nguội và các món nếp để quá 3 ngày

Rất nhiều người có thói quen "tiếc của" giữ lại cơm nguội để rang hoặc hấp lại. Tuy nhiên, cơm gạo tẻ hay các món xôi nếp là môi trường cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển.

Điều đáng sợ là loại vi khuẩn này tạo ra độc tố không thể bị tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi bạn hâm nóng lại ở nhiệt độ cao. Các chuyên gia cảnh báo rằng cơm, bún, phở hay mì đã nấu chín chỉ nên lưu trữ tối đa 3 đến 4 ngày.

Nếu quá thời hạn này, dù nhìn vẫn trắng và không có mùi chua, chúng vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Hãy vứt bỏ ngay nếu bạn không nhớ chính xác mình đã nấu nồi cơm đó từ hôm nào.

Những hộp đựng và túi nilon vô danh

Hãy mở tủ lạnh và nhìn xem bạn có bao nhiêu chiếc túi nilon buộc chặt hay hộp nhựa mờ đục mà chính bạn cũng chẳng nhớ bên trong chứa gì? Đây là lỗi sai kinh điển của các bà nội trợ.

Nguyên tắc vàng của việc sắp xếp là nếu không biết đó là gì và cất từ bao giờ, hãy vứt đi đừng tiếc. Những thực phẩm bí ẩn này thường đã nằm quá lâu trong góc khuất, bị biến chất và trở thành nguồn lây nhiễm chéo cho các đồ tươi mới khác. Để khắc phục, hãy chuyển sang dùng hộp trong suốt và tập thói quen dán nhãn ghi ngày tháng cho đồ ăn thừa.

Gói sốt gia vị đi kèm đồ ăn nhanh

Rất nhiều người có thói quen giữ lại những gói tương ớt, tương cà hay sốt chấm nhỏ xíu đi kèm khi mua đồ ăn nhanh hoặc đồ mang về. Chúng ta thường nghĩ "để dành khi nào cần thì dùng", nhưng thực tế là chúng thường bị vứt lăn lóc ở ngăn cánh tủ suốt cả năm trời.

Những gói sốt này thường không ghi hạn sử dụng rõ ràng trên từng gói nhỏ và chất lượng bao bì cũng không được thiết kế để lưu trữ lâu dài. Nếu bạn không định dùng chúng ngay trong 1-2 ngày tới, hãy thẳng tay loại bỏ để giải phóng không gian cho những thứ hữu ích hơn.

Các hũ sốt đã mở nắp quá lâu

Bạn mua một hũ sốt mì Ý, mắm tôm chua hay sốt mayonnaise, dùng một nửa và cất đi? Hãy nhớ rằng hạn sử dụng in trên bao bì chỉ áp dụng khi sản phẩm chưa mở nắp.

Khi không khí đã lọt vào, cộng với việc dùng thìa đũa lấy ra lấy vào, vi khuẩn sẽ bắt đầu xâm nhập. Nấm mốc có thể xuất hiện dưới nắp chai hoặc bên trong mà mắt thường khó thấy. Với các loại sốt cà chua, pesto hay sốt kem, nếu đã mở nắp quá 2 tuần mà chưa dùng hết, an toàn nhất là nên chia tay chúng.

Rau củ héo úa và chảy nhớt

Một bó hành lá đã vàng úa, quả dưa chuột bắt đầu nhũn hay túi rau cải đã chảy nhớt không chỉ mất hết dinh dưỡng mà còn sinh ra khí ethylene thúc đẩy các loại rau củ khác hỏng nhanh hơn.

Đừng cố cắt bỏ phần hỏng để giữ lại phần lành, vì rễ nấm mốc có thể đã lan sâu vào bên trong thực phẩm. Việc dọn sạch ngăn rau củ hàng tuần giúp luồng khí lạnh lưu thông tốt hơn, giữ cho thực phẩm mới mua được tươi lâu hơn.