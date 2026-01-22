5 loại cây cảnh đẹp nhưng khó chiều, người mua nên cân nhắc kỹ

Không ít người từng rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi mua cây về thì đẹp rạng ngời, nhưng chỉ sau vài tuần chăm bẵm, cây bắt đầu vàng lá, héo úa hoặc sinh bệnh. Sự thật là một số loài cây đòi hỏi điều kiện môi trường khắt khe mà không gian trong nhà, đặc biệt là phòng kín hay phòng điều hòa, khó có thể đáp ứng.

Theo các chuyên gia cây cảnh, hiếm có loại cây nào là tuyệt đối không được trồng, nhưng có những loại đòi hỏi công sức chăm sóc nhiều hơn giá trị thẩm mỹ mà chúng mang lại.

Dưới đây là 5 cái tên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi rút ví.

Bàng Singapore

Đứng đầu bảng phong thần về độ "tiểu thư" chính là bàng Singapore. Loại cây này cực kỳ phổ biến trong các bức ảnh nội thất lung linh hay các quán cà phê hiện đại. Vẻ ngoài sang trọng với lá to bản, xanh mướt khiến ai cũng muốn sở hữu.

Dù rất được ưa chuộng, bàng Singapore lại là một trong những loại cây khó chiều nhất (Ảnh: House Beautiful).

Tuy nhiên, bàng Singapore thực sự là một thử thách đối với người mới chơi cây. Loại cây này cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi môi trường. Chúng ghét bị di chuyển, cần chế độ tưới nước cực chuẩn và đặc biệt khó tính về ánh sáng (thừa nắng thì cháy lá, thiếu nắng thì rụng lá). Chỉ cần bạn lơ là một chút, cây sẽ phản ứng tiêu cực ngay lập tức bằng việc rụng lá trơ trọi.

Cây cô tòng (cây vàng bạc)

Cây cô tòng thu hút người mua bởi bộ lá sặc sỡ, nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn rực rỡ cho căn phòng. Nhưng để giữ được màu sắc ấy trong nhà lại là câu chuyện khác.

Lá cây sặc sỡ, nhiều màu sắc rất bắt mắt, nhưng việc chăm sóc cô tòng trong nhà lại cực kỳ khó (Ảnh: Bouqs).

Theo các chuyên gia, cô tòng là loài ưa sáng mạnh. Khi mang vào nhà, nhất là những căn hộ chung cư ít nắng hoặc mùa đông miền Bắc âm u, cây sẽ nhanh chóng mất đi màu sắc rực rỡ ban đầu, lá chuyển sang màu xanh xỉn và rụng dần. Hơn nữa, môi trường khô hanh của phòng điều hòa dễ khiến loài cây này bị nhện đỏ tấn công.

Nếu bạn không có một ban công đầy nắng, tốt nhất hãy để cô tòng ở ngoài vườn thay vì cố ép chúng sống trong nhà.

Các loại dừa cảnh, cau cảnh

Các loại cây họ cau, dừa như cau tiểu trâm, cau vàng, dừa cảnh mang lại cảm giác nhiệt đới, thư giãn và thường được quảng cáo là có khả năng lọc không khí tốt. Tuy nhiên, đây lại là "nam châm" hút sâu bệnh khi trồng trong nhà.

Dù mang lại cảm giác nhiệt đới thư giãn, nhiều loại cau, cọ cảnh lại rất khó sống trong nhà (Ảnh: Gardeners Dream).

Dù nhìn rất đẹp khi được đặt ở hiên nhà hoặc sảnh lớn, nhưng khi đưa vào không gian kín, chúng rất dễ bị rệp và nhện đỏ làm tổ. Ngoài ra, việc duy trì độ ẩm cao cho cây trong khi vẫn đảm bảo đất thoát nước tốt là bài toán khó. Cây thường bị khô đầu lá nhìn rất mất thẩm mỹ nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật.

Cây thiên điểu

Thiên điểu với những chiếc lá to bản như lá chuối tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh, giúp căn phòng trông nghệ thuật hơn hẳn. Nhưng thiên điểu vốn là loài cây mọc bụi lớn ngoài tự nhiên.

Thiên điểu trồng trong nhà khó ra hoa (Ảnh: Getty).

Vấn đề lớn nhất của thiên điểu là kích thước và khả năng ra hoa. Trừ khi bạn sở hữu một căn biệt thự với giếng trời rộng lớn ngập nắng, còn không, thiên điểu sẽ chiếm hết không gian sinh hoạt của bạn. Quan trọng hơn, thiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp cường độ cao, cây chỉ phát triển lá và bạn sẽ hiếm khi thấy được những bông hoa hình chim phượng hoàng rực rỡ.

Dương xỉ

Dương xỉ mang lại vẻ đẹp hoang dã, xanh mát và rất được ưa chuộng để treo ban công hoặc đặt trên kệ cao. Tuy nhiên, không phải loại dương xỉ nào cũng an toàn cho không gian kín.

Không phải loại dương xỉ nào cũng phù hợp trồng trong nhà (Ảnh: Ideal Home).

Một số giống dương xỉ khi trưởng thành sẽ phát tán bào tử vào không khí. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc người có cơ địa dị ứng, đây có thể là tác nhân gây khó chịu đường hô hấp. Ngoài ra, dương xỉ rụng lá nhỏ khá nhiều, gây bừa bộn cho sàn nhà.

Nếu vẫn yêu thích loại cây này, bạn nên chọn các giống ít bào tử như dương xỉ ổ phụng (tổ chim) hoặc dương xỉ chân thỏ để an toàn và sạch sẽ hơn.