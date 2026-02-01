6 mẹo sắp xếp nhà cửa giúp không gian gọn mà không bí

Trong nhiều gia đình, cảm giác chật chội không hẳn đến từ diện tích mà từ cách sắp xếp đồ đạc chưa hợp lý. Khi nhịp sống ngày càng bận rộn, nhà cửa dễ trở thành nơi chứa đồ hơn là không gian nghỉ ngơi.

Những xu hướng tổ chức nhà ở mới trên thế giới đang chỉ ra rằng, chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, không gian sống có thể trở nên nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều.

Sắp xếp nhà cửa không phải để nhét thêm đồ, mà để trả lại khoảng thở cho không gian và sự thoải mái cho sinh hoạt hằng ngày (Ảnh: Cleany).

Bắt đầu từ những khu vực được sử dụng hàng ngày

Phòng khách, bếp và lối vào nhà là 3 khu vực dễ lộn xộn nhất nhưng cũng là nơi dễ cải thiện nhất. Việc giữ những khu vực này gọn gàng giúp tạo cảm giác trật tự ngay từ khi bước vào nhà.

Thay vì bày quá nhiều đồ trang trí, bạn nên chọn lọc, giữ lại những món thực sự dùng đến hoặc mang ý nghĩa cá nhân.

Khi không gian “thở” được, cảm giác thoải mái sẽ xuất hiện rất rõ, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Tận dụng chiều cao thay vì lấp đầy mặt sàn

Một thay đổi đáng chú ý trong cách sắp xếp nhà cửa hiện nay là tận dụng không gian theo chiều dọc. Tủ cao kịch trần, kệ treo tường hay các giải pháp lưu trữ trên cao giúp giải phóng mặt sàn, khiến căn nhà trông rộng rãi hơn.

Cách này đặc biệt hiệu quả ở phòng bếp và phòng ngủ, nơi thường tích tụ nhiều đồ nhưng diện tích lại giới hạn. Khi mặt sàn thông thoáng, việc di chuyển và sinh hoạt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chọn đồ nội thất “ẩn chức năng”

Không ít gia đình đang chuyển sang sử dụng các món nội thất có khả năng lưu trữ ẩn như ghế có ngăn kéo, giường có hộc chứa đồ hay bàn trà tích hợp kệ. Những món đồ này giúp giảm số lượng tủ rời, đồng thời giữ cho không gian gọn gàng hơn mà không cần hy sinh tiện nghi.

Xu hướng trên cũng rất phù hợp với căn hộ chung cư, nơi việc bổ sung thêm tủ lớn thường khiến nhà trở nên nặng nề và bí bách.

Phân loại đồ theo thói quen sinh hoạt

Thay vì cất đồ theo nhóm vật dụng, nhiều chuyên gia khuyến khích sắp xếp theo thói quen sử dụng. Những đồ dùng thường xuyên nên đặt ở vị trí dễ lấy, trong khi đồ ít dùng có thể đưa lên cao hoặc vào kho riêng.

Cách sắp xếp này giúp giảm tình trạng đồ đạc bị bỏ quên, đồng thời khiến việc dọn dẹp hằng ngày trở nên nhanh và nhẹ hơn.

Giữ khoảng trống có chủ đích

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là học cách chấp nhận khoảng trống. Không gian trống không phải là lãng phí, mà là nơi giúp mắt và tinh thần được nghỉ ngơi. Khi nhà có khoảng thở, mọi món đồ còn lại cũng trở nên nổi bật và có giá trị hơn.

Duy trì nhịp sắp xếp định kỳ

Cuối cùng, việc sắp xếp nhà cửa không nên là hành động “đại tu” theo đợt, mà là thói quen nhỏ duy trì đều đặn. Chỉ cần bạn dành vài phút mỗi ngày để trả đồ về đúng chỗ, cảm giác gọn gàng sẽ được giữ lâu dài mà không tạo áp lực.