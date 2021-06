6 giá trị "vàng" tại khu đô thị Đại Phước Molita - Bàu Bàng

Dân trí Đại Phước Molita là khu đô thị hiện đại, có nhiều thế mạnh và được xem là một trong các dự án có vị trí đẹp nhất tại Bàu Bàng - Bình Dương.

Pháp lý minh bạch, hoàn chỉnh

Ở thời điểm hiện tại, thị trường BĐS đang có quá ít sự lựa chọn an toàn vì chính quyền siết chặt thủ tục pháp lý. Hơn nữa, tình hình dịch Covid-19 đang tái bùng phát khiến khách hàng dè chừng. Chính vì vậy, dự án nào có pháp lý hoàn chỉnh được giới thiệu thị trường thời điểm này sẽ là một lợi thế.

Phối cảnh tổng thể Dự án Đại Phước Molita.

Tại thị trường BĐS Bàu Bàng - Bình Dương, khu đô thị Đại Phước Molita là một trong số ít dự án hoàn chỉnh về pháp lý. Dự án đã được phê duyệt 1/500, thổ cư 100% sổ riêng từng nền sở hữu lâu dài, được cấp phép xây dựng và đang thi công.

Ưu thế từ vị trí và kết nối liên vùng

Đại Phước Molita tọa lạc tại đường Thiếu Niên 3, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng (Bình Dương), cách Quốc lộ 13 chỉ 800 m. Dự án nằm trong vùng có hạ tầng đồng bộ, hệ thống điện nước ngầm, cáp viễn thông hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện, kết nối dễ dàng đến trung tâm hành chính - kinh tế của Bàu Bàng và Chơn Thành (Bình Phước).

Cụ thể, trong khoảng từ 5-20 phút, cư dân Đại Phước Molita dễ dàng di chuyển đến các tiện ích phục vụ đời sống, như: chợ truyền thống; trung tâm hành chính - kinh tế của huyện; trường học các cấp từ tiểu học đến cao đẳng, đại học; khu vui chơi giải trí; dịch vụ ăn uống, thẩm mỹ; ngân hàng; bệnh viện...

Hơn nữa, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Tây sẽ liên thông dễ dàng khi dự án nằm trong vùng có các tuyến đường như Quốc lộ 14, đường Vành đai 4, đường Xuyên Á, đường Hồ Chí Minh, Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch, Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường vành đai KCN Bàu Bàng, đường tạo lực Bến Cát - Bàu Bàng…

Hạ tầng vượt trội

Dù mới được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường, song Đại Phước Molita đã triển khai xong cơ bản hạ tầng và tiện ích nội khu. Ghi nhận thực tế, dự án đã gần như hoàn chỉnh từ hệ thống đèn điện, viễn thông, cấp thoát nước, đường nội bộ được trải nhựa và mở rộng, hệ thống cảnh quan cây xanh phủ toàn dự án.

Có thể khẳng định hạ tầng là yếu tố then chốt ưu tiên hàng đầu trước khi các nhà đầu tư quyết định xuống tiền. Do vậy, những dự án đảm bảo hạ tầng như Đại Phước Molita sẽ hút khách bởi mang lại sự an tâm và tiềm năng sinh lời lớn cho các nhà đầu tư.

Tiện ích phong phú

Là một khu phức hợp nhiều loại hình nhà ở, số lượng cũng như chất lượng tiện ích hiện hữu bên trong dự án đất nền Đại Phước Molita là điều mà khách hàng có thể tâm đắc nhất đối với khu đô thị này. Chủ nhân tương lai sẽ tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng đạt bởi các tiện ích nội khu, như: công viên, khu vui chơi dành cho trẻ em, trường học các cấp, phòng khám, trung tâm thương mại…

Công viên nội khu tại Đại Phước Molita giúp trẻ em có đủ không gian vui chơi ngoài trời.

Nằm trong khu dân cư hiện hữu đông đúc, liền kề nhiều KĐT phát triển, do đó cư dân cũng di chuyển nhanh đến các tiện ích ngoại khu. Đặt biệt là hệ thống 4 công viên với diện tích 10.000 m2.

Tiềm năng sinh lời cao

Với lợi thế nằm liền kề nhiều khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương và Bình Phước, nguồn lao động dồi dào cộng với quá trình đô thị hóa nhanh tạo ra nguồn cầu lớn về thị trường nhà đất và các dịch vụ tiện ích xã hội.

Yếu tố nằm gần kề khu công nghiệp còn là lợi thế đắt giá khiến Đại Phước Molita có tiềm năng tăng giá cao, dễ dàng sang nhượng. Đặc biệt là bối cảnh Bàu Bàng đang quy hoạch mở rộng và triển khai đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp.

Đại Phước Molita có 435 sản phẩm là biệt thự vườn, nhà phố liền kề và nhà phố thương mại.

Hiện nay, huyện Bàu Bàng đang phấn đấu để trở thành một trong những hạt nhân phát triển công nghiệp năng động của tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên đầu tư vào Đại Phước Molita sẽ có nhiều lợi thế rất lớn.

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Không chỉ sở hữu hạ tầng, pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích nội ngoại khu phong phú, Đại Phước Molita còn hấp dẫn khách hàng, các nhà đầu tư bởi chính sách bán hàng cực hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 400 triệu đồng (tương đương khoảng 20% giá trị sản phẩm) đã có thể sở hữu 1 sản phẩm nhà phố Đại Phước Molita.

Trường Thịnh