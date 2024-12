3 lý do không nên bỏ lỡ ứng dụng Batdongsan: Mua bán và Cho thuê

Người mua, thuê nhà ưa chuộng ứng dụng này vì nhiều lý do. Thứ nhất, kho dữ liệu bất động sản khổng lồ gồm hàng triệu tin đăng mỗi tháng từ chung cư đến phòng trọ, nhà riêng, nhà phố, biệt thự, đất nền, đất dự án,… phù hợp với mọi nhu cầu. Thứ hai, thông tin liên tục được kiểm chứng, xác thực bởi công nghệ và đội ngũ của Batdongsan.com.vn. Thứ ba, ứng dụng tích hợp loạt tính năng hữu ích - "có tất cả trong một".

Làm chủ thông tin, tìm nhà đất thông thái

Loạt tính năng nổi trội của ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" mang tới, cung cấp cái nhìn đa chiều cho người mua, bán và thuê bất động sản.

Trước hết, giá cả là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong các giao dịch. Tính năng "Lịch sử giá" trên ứng dụng hiển thị biến động giá bán và cho thuê của từng loại hình bất động sản tại khu vực, dự án cụ thể mà người dùng quan tâm trong khoảng thời gian lên đến 5 năm.

Thay vì chạy vạy hỏi han khắp nơi, tra thông tin từ nhiều nguồn, chỉ cần vài giây truy cập ứng dụng, người dùng có thể lấy ngay biểu đồ giá được Batdongsan.com.vn tổng hợp từ hàng triệu tin đăng bất động sản trong lịch sử nhiều năm. Ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" còn đưa ra giá cả các khu vực, dự án lân cận để người dùng so sánh, đối chiếu.

Tiếp theo là tính năng "Tin đăng xác thực" giúp người tìm kiếm dễ dàng chọn lọc các bất động sản đã được xác thực địa chỉ, mức giá, thông tin pháp lý. Việc thường xuyên xác thực các tin đăng là nỗ lực của Batdongsan.com.vn nhằm góp phần xây dựng thị trường minh bạch, đáng tin cậy hơn, từ đó kết nối các bên một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, với tính năng "Môi giới chuyên nghiệp" trên ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê", người mua, bán hay thuê bất động sản có thể lọc tìm môi giới có chuyên môn cao, đã được xác thực thông tin cá nhân.

Danh hiệu "Môi giới chuyên nghiệp" được Batdongsan.com.vn trao cho các môi giới hội tụ đủ tiêu chí về chuyên môn, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề.

Tìm nhà đất mượt mà, nhanh chóng với bộ lọc thông minh

"Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" là phiên bản ứng dụng di động nâng cấp của Batdongsan.com.vn sau nhiều cải tiến, mang lại trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng hơn.

Batdongsan.com.vn sở hữu kho dữ liệu đồ sộ với hàng triệu tin đăng bất động sản mỗi tháng, đa dạng các phân khúc, khu vực, loại hình, diện tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm trên ứng dụng rất nhanh gọn, tiện lợi nhờ "Bộ lọc thông minh" - tính năng giúp nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Với vài thao tác đơn giản và khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo vị trí, dự án, loại hình, diện tích và mức giá, ứng dụng sẽ đưa ra những gợi ý phù hợp nhất với từng loại nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm của từng người dùng.

Một tính năng hữu ích khác trên ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" là "Lưu tin". Thay vì phải ghi nhớ hàng loạt thông tin về những bất động sản khác nhau, người dùng chỉ cần nhấn nút "lưu tin" và chúng sẽ được lưu trữ trong mục yêu thích. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm lại thông tin để so sánh và đưa ra quyết định cuối cùng.

Để quá trình tìm kiếm tiện lợi hơn, ứng dụng còn cung cấp tính năng "Liên hệ trực tiếp". Theo đó, người dùng có thể gọi điện trực tiếp với người đăng tin trên ứng dụng để được tư vấn và hẹn lịch. Nhờ vậy, hai bên sẽ tối ưu quá trình tìm kiếm và giao dịch.

Với đầy đủ tiện ích tích hợp, "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" là ứng dụng "All in one" - có tất cả trong một, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong các giao dịch bất động sản.

Tải về và trải nghiệm ứng dụng "Batdongsan: Mua bán & Cho thuê" tại đây.