10 mẹo hay để nâng cấp căn hộ nhỏ

"Ít mà tinh" - triết lý vàng cho không gian nhỏ

Quy tắc này là nền tảng và quan trọng nhất. Trong một căn hộ nhỏ, mọi đồ vật đều hiện diện rõ ràng, vì vậy hãy ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Thay vì nhồi nhét nhiều món đồ đại trà, bạn hãy mạnh dạn đầu tư vào một vài món nội thất chủ chốt có thiết kế đẹp, chất liệu tốt và độ hoàn thiện cao.

Nhà thiết kế Dominique Bonet khuyên, sự tiết chế có chủ đích sẽ khiến không gian trông sang trọng hơn. Trước khi mua sắm, bạn hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ không thương tiếc, hãy tự hỏi: "Mình có thực sự yêu thích và sử dụng món đồ này không?". Một khi không gian đã được "thở", giá trị của những món đồ còn lại sẽ tự động được nâng lên.

Một căn hộ sang trọng không bao giờ có chỗ cho sự bừa bộn (Ảnh: Livingetc).

Bảng màu thông minh giúp mở rộng không gian

Màu sắc có sức mạnh thay đổi nhận thức về không gian một cách đáng kinh ngạc. Những gam màu sáng và trung tính như trắng kem, be, xám nhạt hay các màu pastel luôn là lựa chọn an toàn để tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn phải sống trong một không gian toàn màu trắng nhàm chán. Bí quyết nằm ở việc xây dựng một bảng màu chặt chẽ, thường chỉ xoay quanh 3 gam màu chủ đạo. Hãy chọn một màu nền sáng, một màu trung tính bổ trợ và một màu nhấn đậm để tạo chiều sâu.

Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy nhìn vào tủ quần áo của bạn - bảng màu yêu thích của bạn thường đã ở sẵn đó.

Nghệ thuật chơi với ánh sáng

Chỉ sử dụng chiếc đèn trần duy nhất sẽ khiến căn phòng của bạn trông phẳng và buồn tẻ như một nhà kho. Sự sang trọng đến từ việc phối hợp nhiều lớp ánh sáng. Hãy kết hợp 3 loại ánh sáng dưới đây:

Ánh sáng tổng thể: Đèn trần cung cấp ánh sáng chính.

Ánh sáng chức năng: Đèn đọc sách, đèn bàn làm việc, đèn rọi tranh.

Ánh sáng trang trí: Đèn sàn, đèn tường, đèn hắt tạo không khí ấm cúng.

Một mẹo cực kỳ quan trọng là hãy chọn bóng đèn có nhiệt độ màu ấm. Ánh sáng vàng dịu sẽ làm cho mọi thứ, từ màu sơn tường đến làn da của bạn, trông dễ chịu và cao cấp hơn hẳn thứ ánh sáng trắng xanh của văn phòng.

Nới chiều cao với rèm cửa cao và rộng

Đừng treo thanh rèm ngay sát mép trên của cửa sổ mà hãy treo cao nhất có thể, gần sát trần nhà và kéo dài ra hai bên tường. Việc này sẽ đánh lừa thị giác, khiến trần nhà có vẻ cao hơn và cửa sổ trông lớn hơn.

Bạn nên chọn rèm có chất liệu mềm rủ, một màu hoặc có họa tiết tinh tế để tăng thêm vẻ thanh lịch.

Một điểm nhấn lớn thay vì nhiều thứ nhỏ

Một sai lầm phổ biến khi trang trí nhà nhỏ là sử dụng nhiều đồ vật trang trí nhỏ lẻ, manh mún. Điều này vô tình khiến không gian thêm rối mắt và chật chội. Thay vào đó, hãy áp dụng nguyên tắc "ít mà lớn".

Một bức tranh nghệ thuật khổ lớn tựa sau sofa sẽ tạo ra tác động thị giác mạnh mẽ hơn hẳn một bức tường treo đầy ảnh nhỏ. Tương tự, một tấm thảm lớn đủ để các chân đồ nội thất chính như sofa có thể đặt lên trên sẽ giúp gom không gian lại, tạo cảm giác liền mạch và sang trọng.

Nâng cấp những "điểm chạm" thường ngày

Sự sang trọng tinh tế thường được cảm nhận qua những gì chúng ta "chạm" vào hằng ngày. Bạn không cần thay toàn bộ tủ bếp, nhưng chỉ cần thay tay nắm tủ bằng loại kim loại chắc chắn, thiết kế đẹp là đã tạo ra sự khác biệt lớn.

Hãy đầu tư vào những điểm chạm khác như công tắc, ổ cắm điện có thiết kế hiện đại, vòi nước, móc treo khăn trong phòng tắm, một bộ khăn tắm dày và mềm mại hay bình đựng xà phòng bằng gốm hoặc thủy tinh thay cho chai nhựa.

Chi phí cho những thay đổi này không lớn, nhưng cảm giác cao cấp mà chúng mang lại thì vô giá.

Ưu tiên chiều sâu của chất liệu

Một không gian sang trọng luôn có chiều sâu về mặt thị giác. Thay vì chỉ dựa vào màu sắc, hãy phối hợp đa dạng các chất liệu. Sự tương phản giữa bề mặt nhám - bóng, mịn - thô, cứng - mềm sẽ khiến căn hộ trở nên thú vị và cuốn hút hơn. Ví dụ: một chiếc sofa nỉ đặt trên thảm len, bên cạnh là bàn trà mặt đá và gối tựa bằng vải lanh.

Thêm vào đó các chi tiết bằng gỗ, da, gốm sứ sẽ tạo ra một tổng thể giàu cảm xúc.

Mang thiên nhiên vào nhà

Không gì có thể mang lại sức sống cho một không gian hiệu quả và ít tốn kém hơn cây xanh. Một vài chậu cây được lựa chọn kỹ lưỡng không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn là món đồ trang trí "sống" đầy phong cách. Nếu không tự tin vào khả năng chăm sóc cây, bạn có thể bắt đầu với những loại dễ sống như trầu bà, lưỡi hổ.

Ngoài ra, một bình hoa tươi hay một bát trái cây theo mùa trên bàn cũng đủ để thắp sáng cả căn phòng.

Một vài chậu cây xanh được đặt khéo léo giúp thổi sức sống và sự mềm mại vào không gian, khiến căn hộ trở nên tươi mới và dễ chịu hơn (Ảnh: Essential Living).

Thiết kế mùi hương và âm thanh

Một không gian sang trọng tác động đến tất cả giác quan, không chỉ thị giác. Hãy kiến tạo một dấu ấn riêng cho căn hộ của bạn thông qua mùi hương và âm thanh. Bạn có thể sử dụng máy khuếch tán với loại tinh dầu yêu thích có mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế và tạo một danh sách nhạc thư giãn để bật vào mỗi buổi tối.

Chính những yếu tố vô hình này sẽ tạo ra một không gian sống thực sự thư thái, đẳng cấp và đậm dấu ấn cá nhân - thứ cảm giác mà tiền bạc không thể nào mua được.

Tránh xa xu hướng nhất thời

Điều quan trọng nhất để giữ cho không gian luôn sang trọng và tinh tế chính là tránh chạy theo những trào lưu nhất thời. Đừng vội sắm những món nội thất “hot” chỉ nổi một mùa, nhất là các đồ lớn như sofa, bàn ăn hay sàn nhà. Thay vào đó, bạn hãy đầu tư vào những thiết kế đơn giản, bền đẹp và có thể đi cùng năm tháng.

Một căn hộ thực sự đắt giá không nằm ở đồ nội thất đắt tiền mà ở chỗ nó phản ánh đúng con người và gu sống của chính bạn.