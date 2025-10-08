Xu hướng phòng khách 2026: Phong cách Japandi tái xuất

Trong thế giới thiết kế nội thất không ngừng biến đổi, có những phong cách vụt sáng rồi lại vụt tắt như một cơn sốt thoảng qua. Nhưng cũng có những phong cách lắng đọng, len lỏi sâu vào đời sống và trở thành một triết lý, một lựa chọn sống bền vững. Japandi là một minh chứng điển hình.

Hơn một thập kỷ qua, sự kết hợp giữa nét thanh tĩnh, tối giản của Nhật Bản và sự ấm cúng, mộc mạc của Bắc Âu đã chinh phục trái tim của biết bao người yêu cái đẹp.

Phòng khách, vốn được xem là trái tim của ngôi nhà, là không gian mà tinh thần Japandi được thể hiện trọn vẹn nhất. Đây không chỉ là nơi tiếp khách, mà còn là nơi gia đình quây quần, nơi mỗi cá nhân tìm thấy sự thư thái sau một ngày dài.

Vậy, khi bước sang năm 2026, liệu Japandi có còn giữ vững được vị thế của mình?

Phong cách Japandi là bản hòa ca giữa tĩnh tại Nhật Bản và ấm áp Bắc Âu (Ảnh: The Spruce).

Giải mã sức hút vượt thời gian của Japandi

Để hiểu được tương lai của Japandi, trước hết ta cần hiểu rõ gốc rễ tạo nên sức hút của nó. Japandi không phải là một phép cộng đơn thuần, mà là một cuộc đối thoại đầy thi vị giữa hai nền văn hóa tưởng chừng khác biệt.

Từ Nhật Bản, Japandi kế thừa triết lý “wabi-sabi” - tìm thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, trong những gì tự nhiên và giản dị nhất. Đó là sự trân trọng một vết nứt trên món đồ gốm cũ, một thớ gỗ sần sùi hay một mảng tường loang màu theo thời gian. Triết lý này mang đến cho không gian một sự tĩnh tại, một chiều sâu thiền định.

Từ vùng đất Bắc Âu lạnh giá, Japandi học hỏi tinh thần “hygge”, có nghĩa là tạo ra cảm giác ấm cúng, hạnh phúc và an toàn từ những điều nhỏ bé. Đó là ánh nến lung linh, chiếc chăn len mềm mại, hay một góc đọc sách ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hygge thổi hồn vào không gian sự gần gũi, tiện nghi và đầy tính nhân văn.

Sự giao thoa này tạo nên một không gian vừa thanh thoát, có chọn lọc, vừa dễ sống và đầy mời gọi nơi công năng và thẩm mỹ song hành. Mỗi món đồ đều được lựa chọn cẩn trọng, không phải để phô diễn, mà để phục vụ cho một cuộc sống bình yên và có chủ đích.

Những đặc trưng vàng tạo nên một không gian Japandi

Một không gian Japandi đích thực được tạo nên từ sự hòa quyện của nhiều yếu tố, nhưng luôn xoay quanh những nguyên tắc cốt lõi sau:

Bảng màu đất: Bảng màu Japandi được chắt lọc từ thiên nhiên. Đó là những gam màu trung tính ấm áp như trắng ngà, be, xám đá, nâu đất. Đặc biệt, màu đen được sử dụng như một điểm nhấn tinh tế - không phải sự lạnh lẽo của kim loại, mà là nét trầm mặc của gỗ cháy trong kỹ thuật “shou sugi ban” hay một khung tranh tối giản. Những gam màu này tạo ra một phông nền tĩnh lặng, tôn vinh vẻ đẹp của vật liệu và hình khối.

Vật liệu tự nhiên lên ngôi: Japandi tôn vinh vẻ đẹp chân thật của vật liệu. Gỗ sáng màu như tần bì, sồi của Bắc Âu kết hợp hài hòa với các loại gỗ tối màu hơn như tuyết tùng, óc chó hay các vật liệu đặc trưng của Nhật Bản như tre, mây, giấy dó. Bên cạnh đó là sự hiện diện của đá, vải lanh, len, đất sét, tạo nên một không gian mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế.

Sự tối giản có chủ đích: Triết lý “ít hơn là nhiều hơn” (less is more) là kim chỉ nam của Japandi. Mọi sự bừa bộn đều được loại bỏ, nhường chỗ cho những khoảng trống cần thiết để không gian được “thở”. Mỗi món đồ nội thất, từ chiếc sofa đến bàn trà, đều được lựa chọn kỹ lưỡng về cả kiểu dáng lẫn công năng, đảm bảo không có chi tiết thừa.

Nét đẹp thủ công tinh xảo: Thay vì chạy theo số lượng, Japandi tập trung vào chất lượng. Phong cách này đề cao những sản phẩm được làm thủ công, nơi tài hoa của người nghệ nhân được thể hiện qua từng đường nét. Một chiếc bình gốm không hoàn hảo, một chiếc ghế gỗ được đục đẽo tỉ mỉ sẽ trở thành tâm điểm của căn phòng, kể câu chuyện về sự bền vững và trân trọng giá trị lao động.

Bảng màu Japandi 2026 mở rộng vượt ngoài be và xám, tôn vinh sắc nâu socola, đất nung, rêu phong và xanh cổ vịt, mang đến không gian ấm áp, vững chãi và đầy bao bọc (Ảnh: Future PLC).

Japandi 2026: Cuộc dịch chuyển tinh tế về chiều sâu

Nếu như những năm trước, Japandi được định hình bởi sự tối giản và các gam màu trung tính an toàn, thì năm 2026 sẽ chứng kiến một bước chuyển mình đầy thú vị. Phong cách này không hề thay đổi bản chất, mà đang được làm giàu thêm về mặt cảm xúc và chiều sâu.

Màu sắc trầm ấm và đa dạng hơn: Bảng màu Japandi 2026 sẽ vượt ra ngoài gam màu be và xám. Chúng ta sẽ thấy sự lên ngôi của những tông màu ấm áp, lấy cảm hứng sâu sắc hơn từ đất mẹ. Đó là màu nâu socola, màu đất nung, màu xanh xám của rêu phong hay thậm chí là màu xanh cổ vịt đậm. Những gam màu này khi được sử dụng một cách tiết chế sẽ mang đến cho không gian phòng khách một cảm giác vững chãi, ấm áp và bao bọc.

Ưu tiên chiều sâu từ chất liệu: Sự tiến hóa của Japandi trong năm 2026 sẽ được thể hiện rõ nhất qua cách chơi đùa với chất liệu. Thay vì những bề mặt phẳng phiu, các nhà thiết kế sẽ ưu tiên những vật liệu có kết cấu phong phú để kích thích xúc giác. Hãy tưởng tượng một chiếc sofa bọc vải bouclé xù nhẹ, những tấm thảm len dệt thô, vách tường ốp gỗ sọc hay những món đồ gốm có bề mặt gồ ghề. Sự đa dạng về chất liệu này tạo ra những lớp lang (layer) tinh tế, khiến không gian tối giản trở nên sống động và có hồn hơn rất nhiều.

Đường cong mềm mại và hữu cơ: Vẫn giữ những đường nét sạch sẽ, nhưng Japandi 2026 sẽ chào đón nhiều hơn những hình khối hữu cơ, mềm mại. Một chiếc bàn trà với cạnh bo tròn, một chiếc ghế bành có lưng tựa uốn lượn hay một chiếc đèn thả trần với đường cong tự nhiên. Những chi tiết này phá vỡ sự nghiêm ngặt của chủ nghĩa tối giản, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Dấu ấn cá nhân được trân trọng: Japandi 2026 không còn là một công thức cứng nhắc. Nó khuyến khích chủ nhân đưa dấu ấn cá nhân vào không gian sống. Đó có thể là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, một món đồ lưu niệm từ chuyến đi xa hay một vài cuốn sách yêu thích. Miễn là chúng được sắp đặt một cách có chủ đích và hài hòa với tinh thần chung, những vật dụng này sẽ biến một không gian Japandi trở thành một tổ ấm thực sự.

Japandi không chỉ là một phong cách nội thất, đó là một lời mời gọi chúng ta sống chậm lại, quan sát kỹ hơn và trân trọng những gì cốt lõi. Trong năm 2026, triết lý này sẽ càng trở nên sâu sắc, mời gọi chúng ta xây dựng một không gian không chỉ đẹp về thị giác, mà còn giàu có về cảm xúc và trải nghiệm. Đó là nơi sự tối giản không đồng nghĩa với lạnh lẽo, mà là sự tĩnh lặng cần thiết để tâm hồn được vỗ về và bình yên trở về.