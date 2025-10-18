Phòng tắm nhỏ hóa rộng với 6 bí quyết nới không gian đỉnh cao

Trong thiết kế nhà ở đô thị, phòng tắm nhỏ luôn là “bài toán khó”. Diện tích hạn hẹp, thiếu chỗ lưu trữ, lại dễ tạo cảm giác tù túng. Nhưng dưới góc nhìn của các nhà thiết kế, giới hạn không gian không phải là trở ngại mà là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo.

Một vài chiêu đơn giản dưới đây có thể khiến căn phòng chật hẹp trông rộng rãi, tiện nghi và đậm phong cách như một spa thu nhỏ.

6 bí quyết sau đây được giới thiết kế nội thất tin dùng để tối ưu từng centimet, mang lại diện mạo mới mẻ và tinh tế cho phòng tắm của bạn.

“Đánh lừa” thị giác bằng ánh sáng và màu sắc

Nguyên tắc cơ bản nhất khi xử lý không gian nhỏ là dùng màu sáng và ánh sáng hợp lý. Tông trắng, kem, be hoặc pastel không chỉ tạo cảm giác sạch sẽ, mà còn phản xạ ánh sáng tốt, giúp căn phòng trông rộng và thoáng hơn.

Nếu có điều kiện, hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cửa sổ hắt sáng hoặc cửa trời để đón nắng mà vẫn đảm bảo riêng tư. Trong trường hợp thiếu ánh sáng tự nhiên, hãy tạo nhiều lớp ánh sáng nhân tạo: đèn âm trần cho ánh sáng tổng thể, đèn tường hoặc đèn gương để chiếu sáng cục bộ, và gương có đèn LED tích hợp để tăng chiều sâu không gian.

Ánh sáng đa tầng không chỉ làm sáng rõ căn phòng mà còn mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại.

Sử dụng tông màu sáng và vách ngăn trong suốt giúp không gian phòng tắm nhỏ trông thoáng và rộng hơn (Ảnh: Tissino).

Gương và kính - “phép thuật” nhân đôi không gian

Trong thiết kế không gian nhỏ, gương là trợ thủ số một. Một tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng và hình ảnh, khiến căn phòng như rộng gấp đôi. Nếu đủ táo bạo, bạn có thể lắp nguyên một mảng tường gương để tạo hiệu ứng mở không giới hạn.

Với khu tắm, hãy nói lời tạm biệt với rèm dày tối màu. Thay vào đó, vách tắm kính trong suốt, đặc biệt là loại không khung, giúp không gian liền mạch và “biến mất” trong tầm mắt. Còn nếu ngân sách hạn chế, rèm tắm trong suốt cũng là lựa chọn hiệu quả.

Khai thác “không gian vàng” trên tường

Khi sàn nhà chật, hãy ngẩng đầu nhìn lên và tường chính là “mỏ vàng” bị bỏ quên. Hãy tận dụng chiều cao bằng cách lắp kệ treo phía trên bồn cầu, tủ gương âm tường hoặc tủ cao kịch trần.

Nhà thiết kế Juan Carretero gợi ý: “Hốc âm tường trong khu vực tắm là giải pháp vừa tiết kiệm không gian, vừa thẩm mỹ hơn kệ treo.” Đây là nơi lý tưởng để cất dầu gội, sữa tắm mà không khiến không gian thêm rối mắt.

Nội thất “biết tàng hình”

Nội thất thông minh là chìa khóa giúp giải phóng mặt sàn. Lavabo treo tường để lộ khoảng trống bên dưới, tạo cảm giác sàn liên tục và không gian thoáng hơn. Nhà thiết kế Crystal Sinclair nhận xét: “Khi sàn không bị ngắt quãng, mắt người sẽ cảm nhận không gian rộng hơn thực tế”.

Bạn cũng có thể chọn bồn rửa chân trụ nhỏ gọn, cổ điển, phù hợp với góc hẹp. Và đừng quên cửa trượt hoặc cửa âm tường: chúng loại bỏ hoàn toàn phần diện tích “chết” khi mở cửa vào trong. Nếu không thể lắp đặt, hãy đảm bảo cửa mở ra ngoài để tiết kiệm từng khoảng trống.

Tận dụng các hốc âm tường để lưu trữ đồ và sử dụng lavabo treo tường cho phòng tắm nhỏ để lộ khoảng trống bên dưới, tạo cảm giác sàn liên tục và không gian thoáng hơn (Ảnh: Livspace).

Giữ gọn gàng để giữ sang trọng

Phòng tắm nhỏ mà bừa bộn sẽ trông chật hơn gấp đôi. Vì vậy, tối giản là nguyên tắc vàng. Chỉ giữ lại những vật dụng thật sự cần thiết; phần còn lại hãy cất gọn trong tủ hoặc giỏ.

Dùng khay, hộp, hoặc giỏ mây để nhóm đồ dùng cùng loại; cuộn khăn theo kiểu spa để tiết kiệm diện tích và tăng tính thẩm mỹ. Đặc biệt, hãy đầu tư vào bộ chiết mỹ phẩm đồng bộ để loại bỏ sự lộn xộn của chai lọ nhiều màu sắc. Một không gian sạch sẽ, đồng nhất luôn mang lại cảm giác sang trọng hơn bất kỳ món đồ đắt tiền nào.

Chọn một điểm nhấn tinh tế

Với phòng tắm nhỏ, chỉ nên có một điểm nhấn duy nhất để tránh rối mắt. Hãy xác định yếu tố bạn muốn người khác chú ý đầu tiên khi bước vào: có thể là mảng tường gạch ốp hoa văn độc đáo, sàn gạch cổ điển, chiếc gương viền kim loại, hay bộ vòi nước đồng bóng.

Một điểm nhấn tinh tế sẽ đánh lạc hướng cảm nhận về diện tích, thay vào đó khơi gợi ấn tượng về gu thẩm mỹ và cá tính của chủ nhân.

Biến phòng tắm nhỏ thành nơi thư giãn tiện nghi và đẹp mắt hoàn toàn không khó. Chỉ cần kết hợp khéo léo giữa tối ưu công năng và mẹo đánh lừa thị giác, bạn sẽ có một không gian vừa đủ, vừa sang, vừa đáng sống.