Tử vong do đâm vào ổ voi, ổ gà, ai phải bồi thường?

Dân trí Theo luật sư, nếu có tai nạn xảy ra mà nguyên nhân do sự cố, hư hỏng của đường giao thông thì Sở Giao thông Vận tải địa phương đó sẽ có trách nhiệm bồi thường (theo điều 584 bộ luật dân sự).

Khi đang tham gia giao thông, chắc hẳn đôi lần hoặc thường xuyên chúng ta đã đâm trúng những ổ gà, ổ voi trên đường. Hay mới đây tại tỉnh Phú Yên, khi di chuyển trên quốc lộ 1, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa nghi đi trúng "ổ gà" và tự gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên là "ác mộng" đối với nhiều tài xế khi phải di chuyển qua đoạn đường này. Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Trung Thi).

Tháng 3/2017, Hội đồng thành phố Peterborough (Canada) đã phải bồi thường cho một chủ xe Ferrari khoản tiền 10.000 USD do phương tiện này gặp phải ổ gà trên đường. Va đập mạnh khiến bánh xe bị cong vành và túi khí bật tung.

Trong trường hợp sau khi va chạm với ổ gà, ổ voi nếu có tổn thất thiệt hại về xe cộ, sức khỏe thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Luật sư Nguyễn Văn Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX cho biết, về nguyên tắc bồi thường, Bộ luật dân sự 2015 đã quy định rất rõ:

Đầu tiên, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường (ở đây là người bị ngã xe, va chạm với ổ gà):

Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại. Người quản lý tài sản, người gây ra lỗi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trong đó, nguyên tắc khi bồi thường là: "Ai gây ra thiệt hại, người đó phải bồi thường. Ai là chủ sở hữu của đồ vật gây thiệt hại, người đó phải bồi thường."

Vậy đường đi thuộc quản lý của ai?

Đường giao thông của từng địa phương thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải địa phương đó. Đây là cơ quan có trách nhiệm quản lý, giám sát, sửa chữa đường giao thông. "Ổ gà, ổ voi" đều phải do cơ quan này phát hiện và khắc phục (theo Điều 48 Luật giao thông đường bộ 2008).

Điều 48. Quản lý, bảo trì đường bộ

1. Bảo trì đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác.

2. Đường bộ đưa vào khai thác phải được quản lý, bảo trì với các nội dung sau đây:

a) Theo dõi tình trạng công trình đường bộ; tổ chức giao thông; kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

Như vậy, nếu như có tai nạn xảy ra mà nguyên nhân là do sự cố, hư hỏng của đường giao thông thì Sở Giao thông Vận tải sẽ có trách nhiệm bồi thường (theo điều 584 bộ luật dân sự). Tuy nhiên, với những đường giao thông đặc biệt dạng dự án BOT hoặc đường thuộc sự quản lý đặc biệt thì những chủ đầu tư, những ban quản lý sẽ có trách nhiệm liên đới bồi thường.

Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng theo khoản 2 điều 584 nêu trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ không phải bồi thường. Đó là trường hợp tai nạn do sự kiện bất khả kháng gây ra. Tức là nếu do thiên tai, bão lũ bất ngờ, dù Sở Giao thông đã cố gắng cảnh báo, sửa chữa nhưng do nhiều hạn chế khách quan mà không thể đảm bảo an toàn gây ra tai nạn, thì Sở Giao thông sẽ không phải bồi thường.

Hoặc một trường hợp khác là nếu hư hỏng trên đường do người khác gây ra, hoặc nạn nhân không tuân thủ luật giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm dẫn đến tai nạn thì Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ không phải bồi thường. Hãy ghi nhớ để sẵn sàng đòi quyền lợi trong trường hợp cần thiết nhé!

Khả Vân