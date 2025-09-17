Vụ ngập úng giữa hè, dân bỏ ruộng: Doanh nghiệp phải bỏ tiền làm mương mới

UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án xây dựng tuyến kênh thoát nước tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông theo phương án do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực.

Theo đó, tuyến kênh thoát nước này dài khoảng 150m, nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc. Tuyến kênh sử dụng hai cống bê tông ly tâm D1500mm, điểm đầu tại hạ lưu cầu bản 5 khoang, trên quốc lộ 19 mới, điểm cuối nối với tuyến kè phía bắc của dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới.

Ruộng lúa của người dân phường Quy Nhơn Đông bị ngập nước kéo dài giữa mùa hè (Ảnh: Doãn Công chụp vào tháng 7 vừa qua).

Ngoài việc xây dựng tuyến kênh mới, nhà thầu còn hạ thấp tuyến đường công vụ phía nam quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Hà Thanh 6 đến đường Điện Biên Phủ, với mức hạ khoảng 70cm so với cao trình hiện tại, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, thẩm định thiết kế kỹ thuật để đảm bảo phương án thi công đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ lâu dài, hiệu quả.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phú Gia Riverside, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến kênh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn công trình.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/9 năm nay.

Mục tiêu là đảm bảo công trình vận hành hiệu quả ngay trong mùa mưa lũ sắp tới, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân.

Người dân cho rằng việc doanh nghiệp đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản 5 khoang tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, người dân tại khu phố 3 và 5 phường Quy Nhơn Đông, nhiều lần phản ánh về tình trạng ngập úng kéo dài tại các cánh đồng lúa dù đang giữa mùa hè. Nước không thể thoát kịp khiến việc canh tác lúa gặp khó khăn, thậm chí nhiều diện tích phải bỏ hoang, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người dân cho rằng Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất trong quá trình thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ tại hạ lưu cầu bản 5 khoang trên tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước không thể thoát về hạ lưu.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, khi chưa có giải pháp thoát nước mà doanh nghiệp đã lấp cầu bản 5 khoang, san nền thi công dự án đã ngăn hướng thoát lũ, tiêu úng hiện trạng làm cho khoảng 60ha đất lúa của người dân khu vực 5 bị ngập úng.