Cụ ông 83 tuổi ở Hải Phòng nguy cơ vô gia cư khi ngôi nhà tạm bị giải tỏa

Mong có chỗ ở hợp pháp để hương khói cho người đã khuất

Ông Nguyễn Duy Hào (83 tuổi), trú tại số 134C tổ 1, đường Hoàng Quốc Việt, phường Phù Liễn (TP Hải Phòng), vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét hỗ trợ tái định cư. Gia đình ông thuộc diện phải di dời do dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Theo trình bày, năm 1985, gia đình ông Hào xin đất ở Xí nghiệp Cơ khí 27/1. Xét hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng, ban giám đốc đồng ý cấp cho ông mảnh đất cạnh âu sửa chữa tàu thuyền. Ông dựng quán nước mưu sinh và đến năm 1992 xây được căn nhà cấp bốn lợp pro-xi-măng.

Ông Hào lo lắng không có chỗ ở khi căn nhà tạm này thuộc diện phải giải tỏa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Năm 2008, do túng thiếu, ông nhượng lại một nửa diện tích cho người khác, phần còn lại tiếp tục sinh sống. Tuy nhiên, khi địa phương triển khai dự án cải tạo mương, chính quyền xác định phần đất ông ở nằm trong phạm vi lấn chiếm bờ mương nên không được bồi thường, hỗ trợ hay bố trí tái định cư.

Ông Hào từng là bộ đội Phòng không - Không quân, nhập ngũ năm 1961, từng chiến đấu tại miền Bắc, Lào và đóng quân tại sân bay Cát Bi. Vợ ông, bà Đỗ Thị Ninh (sinh năm 1950, qua đời năm 2017), là vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Lâm. Sau khi tái giá, hai người nuôi dưỡng con liệt sĩ và sinh thêm hai con trai. Gia đình gặp biến cố khi hai người con đều nghiện ma túy, một người đã qua đời.

Sau khi bà Ninh mất, ngôi nhà nhỏ trở thành nơi thờ phụng liệt sĩ Nguyễn Duy Lâm, con trai Nguyễn Duy Hưng và người vợ quá cố. Hiện cụ ông sống cùng con trai cả, tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, chỉ trông vào quán nước nhỏ. Gia đình từng là hộ nghèo, hưởng trợ cấp 750.000 đồng/tháng, song đầu năm 2025 bị chuyển sang diện cận nghèo, mất nguồn hỗ trợ duy nhất.

Ngày 23/10/2024, UBND quận Kiến An (cũ) của TP Hải Phòng thông báo trường hợp của ông Hào không đủ điều kiện được bồi thường hay bố trí tái định cư, chỉ hướng dẫn làm thủ tục mua nhà ở xã hội. Ông cho biết dù đã nhiều lần gửi đơn và làm việc với phường nhưng chưa nhận được hướng dẫn cụ thể.

“Cán bộ có nói nếu tự nguyện bàn giao thì được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhưng số tiền ấy không thể đủ để mua hay thuê một nơi ở ổn định”, ông chia sẻ.

Trong báo cáo của UBND phường Ngọc Sơn của quận Kiến An (cũ) ngày 13/3/2024, chính quyền xác nhận ông Hào là người từng phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba. Gia đình ông hiện sống tạm trên hệ thống mương thoát nước, gồm bốn người chia thành hai hộ khẩu.

Con trai ông, Nguyễn Duy Hà (SN 1973), mắc HIV giai đoạn cuối, không còn khả năng lao động. Con dâu làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh; cháu nội ông đang đi học. Cả gia đình được địa phương đánh giá là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo xác minh của phường, mảnh đất ông Hào đang sử dụng là đất vi phạm hành chính, không có giấy tờ hợp pháp. Ông cũng thừa nhận điều này, song khẳng định gia đình không còn nơi nào khác để ở và chỉ mong được xem xét giao một phần đất nhỏ khoảng 30m2 để dựng nhà tạm, không xin hỗ trợ kinh phí.

Chính quyền nói gì?

Liên quan đến nội dung trên, đại diện UBND phường Phù Liễn (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 29/9, phường này ban hành thông báo kết luận buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Phạm Văn Diện đối với ông Nguyễn Duy Hào và con dâu.

Theo đó, diện tích đất gia đình ông đang sử dụng nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ dự án chỉnh trang đô thị, được xác định là lấn chiếm, vi phạm pháp luật đất đai. Do vậy, việc xem xét bố trí lại phần đất còn dư hoặc giao đất tái định cư là không phù hợp quy định.

Ngôi nhà tạm (khoanh đỏ) của gia đình ông Hào (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chính quyền phường cho biết sẽ báo cáo UBND TP Hải Phòng và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong trường hợp gia đình ông có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu ông Hào bàn giao mặt bằng, nếu không, phường sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định.

Hiện ông Hào và con trai vẫn ở lại căn nhà tạm ven mương, chờ hồi âm từ các cơ quan chức năng. Ở tuổi 83, với sức khỏe yếu, không nơi nương tựa, ông tha thiết mong Nhà nước xem xét hoàn cảnh, tạo điều kiện cho gia đình có chỗ ở hợp pháp, ổn định để “có nơi hương khói cho liệt sĩ và người thân đã khuất”.