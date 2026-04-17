Vụ "mượn hơi" biển báo trên cầu Chương Dương: Sở Xây dựng không cấp phép!

Ngày 16/4, thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, thực hiện tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định tại các vị trí phản ánh “Mượn hơi” biển báo giao thông trên cầu Chương Dương để quảng cáo.

Biển quảng cáo "bám" cột tín hiệu giao thông trên cầu Chương Dương đã được tháo dỡ (Video: Hồng Anh).

Theo vị lãnh đạo, Sở Xây dựng Hà Nội không cấp phép cho việc gắn biển quảng cáo lên cột cần vươn, biển báo giao thông ở hai đầu cầu Chương Dương.

Biển quảng cáo "bám" cột tín hiệu giao thông khu vực hai đầu cầu Chương Dương đã được tháo dỡ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Liên quan đến ý kiến cho rằng các hàng quán không thể tự ý treo biển quảng cáo cạnh biển chỉ dẫn giao thông, mà phải "mất tiền" mới được treo biển, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định không có chuyện cơ quan quản lý cho phép treo biển quảng cáo trên cột cần vươn, biển chỉ dẫn hay hệ thống tín hiệu giao thông để thu phí.

"Công ty TNHH 21C AD Serve (Hàn Quốc) treo biển quảng cáo sai quy định. Chúng tôi đã thực hiện tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định tại các vị trí này", vị lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Đại diện Ban duy tu của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, ngoài khu vực cầu Chương Dương, đơn vị này đã tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định trên đường Tam Trinh.

Các biển báo sai quy định trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn bến xe Gia Lâm, cây xăng Ngọc Lâm cũng đã được tháo dỡ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Qua tìm hiểu, hệ thống cột cần vươn, biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông trên cầu Chương Dương thuộc gói dự án thí điểm biển chỉ dẫn giao thông đường bộ do Công ty 21C AD Serve (Hàn Quốc) tài trợ cho TP Hà Nội từ năm 2008.

Đổi lại, nhà tài trợ được phép gắn kèm logo của mình hoặc của nhà tài trợ phụ dưới mỗi biển (một hình thức bán lại quyền quảng cáo). Nội dung, kích thước, màu sắc biển do Bộ Giao thông vận tải trước đây quy định.

Trước đây, trên các cột cần vươn 3 tay chỉ xuất hiện logo của Công ty 21C AD Serve. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại các vị trí này xuất hiện thêm nhiều biển gắn kèm không phù hợp với chức năng của hệ thống biển báo giao thông, cụ thể là các biển quảng cáo hàng quán.

Trước đó, biển quảng cáo không đúng quy định xuất hiện tại khu vực ngã ba phố Ngọc Lâm - đường Nguyễn Văn Cừ và khu vực đầu cầu Chương Dương theo hướng đi Hoàn Kiếm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh về tình trạng một số biển quảng cáo được lắp đặt kèm theo cột cần vươn, biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông, trên tuyến từ nội thành qua cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề (TP Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số cột, cần vươn tại khu vực hai đầu cầu Chương Dương - nơi lắp đặt biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông - xuất hiện các biển quảng cáo của một quán phở.

Nội dung quảng cáo thể hiện tên quán phở, địa chỉ tại khu HH1A Gia Thụy, kèm số điện thoại và chỉ dẫn khoảng cách từ cầu Chương Dương đến quán.

Vị trí đặt biển quảng cáo là lối lên cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề; khu vực ngã ba phố Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ và khu vực đầu cầu Chương Dương theo hướng đi Hoàn Kiếm.

Đây đều là những điểm giao thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu biển báo bị che khuất, gây rối mắt hoặc làm giảm khả năng quan sát.