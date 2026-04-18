Bỏ quên con gái 2 tuổi trên xe, người cha có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Một sự việc hết sức đáng tiếc mới xảy ra tại xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) vào ngày 16/4 vừa qua khi một người đàn ông do sơ suất đã bỏ quên con gái 2 tuổi của mình trên ô tô khi đi làm vào buổi sáng. Chiều cùng ngày, bé gái mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sự việc đau lòng không chỉ để lại sự ân hận, day dứt khôn nguôi với người cha mà còn có thể khiến người này đối mặt với những rủi ro về pháp lý.

Bình luận dưới bài viết, độc giả Dân trí viết: "Ở nhiều quốc gia, trường hợp bố mẹ để quên con trên xe đến tử vong thế này sẽ bị bắt và khởi tố ngay thì mới có tác dụng răn đe và nâng cao trách nhiệm với tính mạng của con cái. Không thể coi đây là việc riêng của gia đình và chỉ có cảm thông thương xót được".

Độc giả Thanh Bình đồng quan điểm: "Dù có đau lòng nhưng cơ quan chức năng cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cha mẹ, ông bà, người giám hộ... do lỗi bất cẩn trong việc chăm sóc, giám sát, trông coi trẻ... nếu để xảy ra tai nạn làm trẻ tử vong hoặc bị thương tích nặng. Việc này các nước phát triển họ đã thực hiện từ lâu rồi. Chúng ta cũng nên áp dụng nhằm hạn chế những tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ em".

Một kỹ năng quan trọng mà mỗi lái xe cần nhớ là phải hình thành thói quen kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời đi (Ảnh minh hoạ: AI).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận từ những thông tin hiện có, bước đầu có thể xác định người cha biết rõ sự có mặt của con gái trên xe. Tuy nhiên, do vô ý, bất cẩn mà người này đã không tuân thủ một trong những nguyên tắc an toàn cơ bản là kiểm tra cabin trước khi rời xe, dẫn tới thiệt hại về tính mạng con người.

Dưới góc độ pháp lý, vụ việc này có dấu hiệu của hành vi Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, mức phạt đối với hành vi này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người phạm tội thuộc nhóm tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, do đây là trường hợp tội phạm nghiêm trọng do vô ý, dù có dấu hiệu hình sự song nếu những người đại diện hợp pháp khác của bé gái có yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng có thể cân nhắc miễn trách nhiệm hình sự trong vụ việc này.

Trong trường hợp vụ việc vẫn được giải quyết bằng một vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đồng thời đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với người vi phạm (nếu có). Trong trường hợp người vi phạm có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên và đáp ứng các điều kiện khác, căn cứ các Điều 51, 54 và 65 Bộ luật Hình sự 2015, người vi phạm có thể được áp dụng mức phạt thấp hơn của khung hình phạt bị truy tố hoặc thậm chí được hưởng án treo.

Đồng quan điểm, luật Sư Nguyễn Văn Kỷ (Văn phòng Luật sư Kỷ Nguyễn và Cộng sự) cho biết trước hết hành vi của người bố trong vụ việc về bản chất là lỗi vô ý do cẩu thả, không phải lỗi cố ý.

Người này đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trông nom, chăm sóc trẻ nhỏ, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là cháu bé tử vong. Xét trên phương diện hình sự, hành vi này có thể được xem xét theo tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.