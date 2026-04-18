Từ vụ bé 2 tuổi bị bỏ quên trên ô tô: Cô giáo nên hỏi khi trẻ không đến lớp

Mới đây, một người đàn ông ở Nghệ An lái ô tô 5 chỗ chở 2 con gái đi học. Tuy nhiên, sau khi đưa con lớn đến trường tiểu học, người bố không chở bé út vào lớp nhà trẻ mà lái xe đến nơi làm việc. Do sơ suất, người này không phát hiện bé vẫn ở hàng ghế sau nên khóa cửa xe và vào cơ quan làm việc như bình thường.

Nhiều độc giả chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm khi chở trẻ em trên ô tô (Ảnh: Google Gemini).

Đến chiều, một đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe và nhanh chóng báo cho người bố. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã không qua khỏi.

Nhiều bạn đọc Dân trí đã đặt vấn đề về trách nhiệm phối hợp của nhà trường. “Vô lý, thế trẻ không vào lớp mà cô chủ nhiệm không kiểm tra lại thông tin từ bố mẹ à”, độc giả Đinh Đoài thắc mắc.

Tài khoản Ngọc Đỉnh Chân Nhân cho rằng: “Kể cũng lạ, thường khi không thấy trẻ đến lớp thì cô giáo sẽ hỏi lại gia đình chứ nhỉ?. Nếu cô giáo mà hỏi thì chắc sẽ phát hiện ra cháu bé sớm”.

Bạn đọc Dương Trang phản biện: "Bạn ơi bé mới 2 tuổi không phải là tiểu học mà cô giáo phải hỏi. Bé cũng không phải đi xe đưa đón của nhà trường mà các cô phải có trách nhiệm. Bé mới 2 tuổi bố mẹ và ông bà là người đưa bé đi lớp. Bé không đi lớp nghĩa là bé nghỉ với bố mẹ và ông bà thôi bạn ạ, trách nhiệm chỉ thuộc về phía gia đình thôi".

Trước ý kiến nêu trên, bạn đọc khoi phan tranh luận: "... hàng ngày bố mẹ vẫn đưa cháu đến trường bình thường, tự nhiên hôm nay cô giáo thấy bé không đến lớp phải gọi hay nhắn cho bố mẹ hỏi ngay chứ. Con nhà mình hôm nào không đến lớp được, bố mẹ đều phải nhắn cho cô giáo nắm được, cũng như không thấy con đến lớp (không lý do), quá giờ đóng cổng cô giáo cũng gọi bố mẹ hỏi".

“Quá thương tâm. Xin góp ý tới các trường mầm non, tiểu học và các trung tâm trông giữ trẻ. Khi lớp vắng cháu nào mà gia đình không xin nghỉ thì giáo viên chủ nhiệm phải thông báo về gia đình. Nếu làm tốt việc này sẽ tránh được nhiều sự việc đau lòng”, bạn đọc Hoang Luu Nghia phân tích và kiến nghị.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/5 (xã Ia Hrung, Gia Lai), cho biết phần lớn trẻ đến trường do phụ huynh tự đưa đón. Sau khi đón trẻ, khoảng 7h30 mỗi ngày, nhà trường sẽ rà soát sĩ số, đối chiếu danh sách trẻ có mặt và vắng để kịp thời thông báo tới phụ huynh. Công việc này đồng thời phục vụ việc chuẩn bị bữa ăn bán trú cho trẻ vào buổi trưa.

Theo bà Tâm, nhà trường đặc biệt chú ý các lớp nhà trẻ có độ tuổi từ 18 tháng đến hơn 2 tuổi. Ở các lớp nhà trẻ này luôn có 2 giáo viên bám sát trẻ từ lúc đón đến khi trả cho phụ huynh. Khi trẻ vắng học hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe đều được cập nhật tới gia đình.

“Với những trường hợp vắng, giáo viên sẽ gọi điện cho phụ huynh để xác nhận. Sau đó, danh sách sĩ số trong ngày được cập nhật lên nhóm chung để mọi người cùng theo dõi”, bà Tâm cho hay.

Ông Đàm Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, cho biết để đảm bảo an toàn, nhà trường duy trì hệ thống báo cáo chặt chẽ mỗi buổi sáng giữa giáo viên, phụ huynh. Các trường hợp vắng mặt đều phải được xác nhận và thông báo kịp thời bằng nhiều phương thức.

Theo ông Ngọc, trước một số sự cố đáng tiếc liên quan đến việc học sinh bị bỏ quên trên xe, nhà trường đã siết chặt quy trình kiểm soát. Sau khi học sinh xuống xe, cả tài xế và nhân viên phụ trách phải kiểm tra toàn bộ khoang xe, rà soát và đối chiếu danh sách học sinh để trả kết quả cho phụ huynh.

“Đặc biệt, khi học sinh xuống hết, các cửa sổ trên xe phải được mở, không đóng kín. Việc này nhằm phòng trường hợp học sinh ngủ quên hoặc gặp sự cố vẫn có thể thoát ra ngoài”, ông Ngọc nói.