Hà Nội: “Mượn hơi” biển báo giao thông trên cầu Chương Dương để quảng cáo
(Dân trí) - Nhiều người lưu thông qua cầu Chương Dương, hướng sang Long Biên (Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi bắt gặp biển quảng cáo của một quán phở xuất hiện ngay cạnh biển báo giao thông ở hai đầu cầu.
Gần đây, báo Dân trí nhận được phản ánh về tình trạng một quán phở "mượn" cột biển báo giao thông để quảng cáo, trên tuyến từ nội thành qua cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề (TP Hà Nội).
Theo ghi nhận của phóng viên sáng 11/4, tại một số cột, cần vươn tại khu vực hai đầu cầu Chương Dương - nơi lắp đặt biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông - xuất hiện thêm các biển quảng cáo của một quán phở.
Nội dung quảng cáo thể hiện quán phở mang tên "Phở Thúng", địa chỉ tại khu HH1A Gia Thụy, kèm số điện thoại và chỉ dẫn khoảng cách từ cầu Chương Dương đến quán.
Vị trí đặt biển quảng cáo là lối lên cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề; khu vực ngã ba phố Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ và khu vực đầu cầu Chương Dương theo hướng đi Hoàn Kiếm.
Đây đều là những điểm giao thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu biển báo bị che khuất, gây rối mắt hoặc làm giảm khả năng quan sát.
Theo tìm hiểu, các cột cần vươn này thuộc hệ thống hạ tầng giao thông do thành phố quản lý.
Trước đó, đầu tháng 3, UBND phường Bồ Đề đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt sai quy định tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay các biển quảng cáo vẫn chưa được xử lý, tháo dỡ.
Luật sư Trần Viết Hà, Công ty luật TNHH MTV Hà và Cộng Sự (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các hành vi xâm phạm biển báo giao thông sẽ bị xử lý theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.
Theo Luật sư Hà hành vi nêu trên vi phạm quy định, tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ.
Ngoài ra, người “Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này buộc tháo dỡ vật gắn, treo, lắp vào công trình báo hiệu đường bộ và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra", theo quy định tại điểm g khoản 7 Điều 4 Nghị định 336/2025/NĐ-CP.