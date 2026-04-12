Hà Nội: “Mượn hơi” biển báo giao thông trên cầu Chương Dương để quảng cáo

Gần đây, báo Dân trí nhận được phản ánh về tình trạng một quán phở "mượn" cột biển báo giao thông để quảng cáo, trên tuyến từ nội thành qua cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề (TP Hà Nội).

Biển quảng cáo 1 quán phở đặt ngay cạnh biển báo giao thông (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 11/4, tại một số cột, cần vươn tại khu vực hai đầu cầu Chương Dương - nơi lắp đặt biển chỉ dẫn và tín hiệu giao thông - xuất hiện thêm các biển quảng cáo của một quán phở.

Nội dung quảng cáo thể hiện quán phở mang tên "Phở Thúng", địa chỉ tại khu HH1A Gia Thụy, kèm số điện thoại và chỉ dẫn khoảng cách từ cầu Chương Dương đến quán.

Biển quảng cáo thể hiện quán phở mang tên "Phở Thúng", địa chỉ tại khu HH1A Gia Thụy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vị trí đặt biển quảng cáo là lối lên cầu Chương Dương sang phường Bồ Đề; khu vực ngã ba phố Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ và khu vực đầu cầu Chương Dương theo hướng đi Hoàn Kiếm.

Đây đều là những điểm giao thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu biển báo bị che khuất, gây rối mắt hoặc làm giảm khả năng quan sát.

Khu vực ngã ba phố Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ và đầu cầu Chương Dương theo hướng đi Hoàn Kiếm đều có biển quảng cáo (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo tìm hiểu, các cột cần vươn này thuộc hệ thống hạ tầng giao thông do thành phố quản lý.

Trước đó, đầu tháng 3, UBND phường Bồ Đề đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt sai quy định tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay các biển quảng cáo vẫn chưa được xử lý, tháo dỡ.