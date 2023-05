Vụ hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc: Nghi phạm đối diện khung án đến 7 năm tù

Như đã đưa tin, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại Khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì sự việc xảy ra khoảng gần 12h đêm 5/5 tại cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên).

Theo đó, khi thấy chị H. đang thử đồ, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng sử dụng dao nhọn dài 32cm đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục. Chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu đối tượng phải sử dụng bao cao su. Với sự mưu lược của chị H., đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Mặc dù đối tượng chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân nhưng hành vi dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm. Sự việc thể hiện rõ ràng qua clip và thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tang nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm với hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Đối tượng Phan Văn Cương dùng dao nhọn khống chế chị H., đòi quan hệ tình dục ngay trong cửa hàng (Ảnh cắt từ clip).

Có lẽ khi xem clip thể hiện qua camera an ninh của cửa hàng ghi lại, nhiều người sẽ bàng hoàng, sợ hãi bởi hành vi của đối tượng rất manh động, liều lĩnh, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự nhân phẩm của người khác.

Rất may, người phụ nữ này đã nhanh trí đánh lạc hướng đối tượng, để đối tượng mất cảnh giác rồi giằng con dao, hô hoán để mọi người bắt giữ. Việc nạn nhân thuyết phục đối tượng sử dụng bao cao su và bóc, đeo bao cao su cho đối tượng này là hành động được đánh giá nhanh trí, tạo cơ hội để người phụ nữ này thoát thân và tạo điều kiện để quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, đánh giá tính chất nghiêm trọng của sự việc làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sử dụng rượu bia hoặc các chất cấm không phải là căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự

Luật sư Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này, làm rõ nhân thân lai lịch, lý lịch của đối tượng này để xác định nguyên nhân sự việc là do bệnh lý về tình dục hay do suy đồi đạo đức nhân cách của đối tượng gây án.

Mục đích của hình phạt không chỉ để răn đe, phòng ngừa đối với đối tượng gây án mà còn có mục đích cải tạo giáo dục và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Việc áp dụng hình phạt trong tố tụng hình sự chỉ có ý nghĩa đối với những người có nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, ý thức coi thường pháp luật chứ không giải quyết triệt để đối với các bị can mắc bệnh.

Về nguyên tắc, với người mắc bệnh mà phạm tội (phạm tội do tác động bởi yếu tố bệnh lý) thì phải chữa bệnh mới giải quyết được triệt để vấn đề.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng có sử dụng rượu bia. Có thể việc bị tác động, hưng phấn bởi chất kích thích khiến đối tượng thực hiện hành vi manh động hơn, liều lĩnh hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia hoặc các chất cấm không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự thì đối tượng sử dụng rượu bia, chất kích thích mà thực hiện hành vi phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể điều luật quy định "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự". Bởi vậy, mặc dù đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm tại thời điểm có hơi men, thậm chí say rượu bia thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nếu trường hợp đối tượng này có bệnh lý về tình dục, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, đối tượng được khuyến khích thực hiện hoạt động điều trị, chữa bệnh để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng sau khi đối tượng chấp hành án trở về với đời sống xã hội.

Theo quy định của pháp luật, tội hiếp dâm có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục hoặc giao cấu trái ý muốn với nạn nhân là hành vi cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay chưa, dương vật đã xâm nhập được vào âm đạo của nạn nhân hay chưa... thì hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ ngoài lần thực hiện hành vi phạm tội này, đối tượng còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục với ai khác hay không, làm rõ nhân thân lai lịch và tình trạng sức khỏe, bệnh lý của đối tượng này để làm căn cứ giải quyết vụ việc, đồng thời làm cơ sở để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự có thể tới 7 năm tù, đối tượng này phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Thiệt hại bao gồm thu nhập bị mất, bị giảm sút, và khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 10 tháng lương cơ sở. Việc bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm của nạn nhân bị xâm phạm sẽ được thực hiện căn cứ vào quy định tại điều 592 bộ luật dân sự 2015.