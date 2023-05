Kẻ đòi hiếp dâm chủ shop quần áo "lêu lổng, từng đánh bố đẻ"

Theo vị lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long, bị can Phan Văn Cương, 31 tuổi, vừa bị Công an huyện Bình Xuyên khởi tố, điều tra về tội hiếp dâm nữ chủ shop quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) đang cư trú tại địa phương này.

"Cương chưa có tiền án, tiền sự nhưng thuộc thành phần thanh niên lêu lổng, không chú tâm làm ăn. Trước đây, anh ta có đánh bố đẻ và đã bị công an địa phương gọi lên một số lần để giáo dục", vị lãnh đạo thị trấn Kim Long cho hay.

Phan Văn Cương dùng dao nhọn khống chế, đòi quan hệ tình dục với chị Đ.T.H. ngay trong shop quần áo (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến thông tin đồn thổi giữa Phan Văn Cương và chị Đ.T.H. (SN 1986, trú ở huyện Bình Xuyên, chủ shop quần áo) từng có quan hệ tình cảm, vị lãnh đạo thị trấn Kim Long khẳng định "chưa nghe thông tin về việc này".

Sau khi xảy ra sự việc gây ồn ào mạng xã hội từ tối 7/5 tới ngày hôm nay 8/5, lãnh đạo thị trấn Kim Long đã yêu cầu xác minh thêm thông tin về thân nhân của thanh niên này.

Trước đó, khoảng 23h35 ngày 5/5, Phan Văn Cương đi uống bia, trên đường về ghé qua shop quần áo của chị Đ.T.H. ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Thấy chị H. đang thay đồ, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm. Đối tượng sử dụng dao nhọn khống chế, đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ tính mạng bị ảnh hưởng, chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu phải sử dụng bao cao su.

Lợi dụng lúc Cương mất cảnh giác, để dao nhọn lên bàn, chị H. đã giật được con dao và hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Cương bỏ chạy và bị người dân bắt giữ khi trên người không mặc quần.

Phan Văn Cương bị bắt ngay tại trận (Ảnh: MXH).

Đến tối ngày 7/5, clip ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của Cương được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Sáng 8/5, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương để điều tra về tội Hiếp dâm.