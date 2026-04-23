Vụ đi làm ăn xa bị người khác chiếm nhà: Công an, viện kiểm sát vào cuộc

Ngày 22/4, thông tin với phóng viên Dân trí, ông Phạm Huy Ân, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã liên hệ với đơn vị này để thu thập hồ sơ nhằm rà soát lại quá trình thi hành án liên quan đến ngôi nhà số 118 trên đường Bà Triệu (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo ông Ân, quá trình thi hành án đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Chấp hành viên đã làm đúng chức trách, giải thích rõ quy định của pháp luật cho các cá nhân liên quan.

Căn nhà mà ông Nguyễn Nhất Duy phản ánh bị người khác chiếm dụng trái phép (Ảnh: Quốc Triều).

“Trong quá trình tổ chức thi hành án, chúng tôi luôn mời đại diện viện kiểm sát tham gia từ giai đoạn xác minh, kê biên cho đến khi cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá”, ông Ân thông tin.

Ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên Phòng thi hành án dân sự khu vực 1, cho biết mình là người trực tiếp giải quyết vụ việc liên quan đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp.

“Rất nhiều cơ quan như Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy… yêu cầu cung cấp hồ sơ để kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôi số 118. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài nhưng tất cả hồ sơ đều được lưu trữ đầy đủ”, ông Nhân nói.

Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo cơ quan điều tra kiểm tra quá trình giải quyết vụ việc trên cơ sở phản ánh của ông Nguyễn Nhất Duy.

Như Dân trí phản ánh, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, phường Nghĩa Lộ) cho biết suốt 7 tháng qua ông đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu để đòi lại căn nhà nằm trên đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ) bị người khác chiếm dụng trái phép.

Hồ sơ do ông Duy cung cấp cho thấy, căn nhà này trước đó thuộc sở hữu của ông T.V.H. và bà P.T.H.. Hai người ly hôn nhưng có một khoản nợ nên ngôi nhà bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện ngôi nhà đã được vợ chồng ông H. chuyển nhượng cho bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ).

Chấp hành viên thi hành án dân sự đã khởi kiện và tòa án các cấp tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Tháng 3/2024, ngôi nhà được đưa ra đấu giá. Ông Nguyễn Nhất Duy tham gia và trúng đấu giá với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi được bàn giao nhà, ông Duy bỏ ra hơn 200 triệu đồng để sửa sang, mua sắm đồ đạc và dọn về ở. Tháng 7/2025, ông Duy đi làm ở tỉnh Đắk Lắk. Vài ngày sau, ông phát hiện một nhóm người (trong đó có bà N.) đến phá khóa cổng để vào khu vực sân.

Đến tháng 10/2025, những người này tiếp tục phá khóa cửa chính rồi ngang nhiên chiếm dụng căn nhà để ở từ đó đến nay.