Bị kiện ra tòa, phải bồi thường vì lên mạng ám chỉ "nam biến thái" ở chợ

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành bản án phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Hùng (50 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) và bị đơn là bà Trần Thị Nguyệt (60 tuổi, trú tại phường Tân Lập).

Theo nội dung bản án, ngày 8/9/2024, bà Nguyệt đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình 2 clip có hình ảnh ông Hùng kèm nội dung "nam biến thái" ở chợ và thêm dòng trạng thái "đang cảm thấy kinh tởm".

Người phụ nữ đăng Facebook ám chỉ người đàn ông "biến thái" bị phạt 7,5 triệu đồng và phải bồi thường hơn 23 triệu đồng (Ảnh minh họa: AI).

Khi ông Hùng đến chợ làm việc, thấy nhiều người xầm xì về mình nên dò hỏi và biết được việc bà Nguyệt đã đăng thông tin xúc phạm ông trên mạng xã hội.

Ngày 11/9/2024, ông Hùng làm đơn trình báo gửi Công an phường Tân Tiến (nay là Công an phường Buôn Ma Thuột) đề nghị xem xét giải quyết theo quy định. Công an đã mời ông Hùng và bà Nguyệt lên làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận đã có lời lẽ mang tính xúc phạm, bôi nhọ danh dự uy tín của ông Hùng nhưng bà không gỡ bài đã đăng tải.

Ngày 31/12/2024, Công an phường Tân Tiến ra quyết định xử phạt bà Nguyệt 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngay sau đó, bà Nguyệt gỡ bỏ nội dung đăng tải này.

Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, ông Hùng đã khởi kiện bà Nguyệt ra tòa.

Tháng 9/2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên buộc bà Nguyệt bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho bị đơn với số tiền 23,4 triệu đồng.

Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của ông Hùng về việc bà Nguyệt phải bồi thường 9 ngày không thể lao động (tương đương 2,7 triệu đồng), do cơ quan công an mời ông lên phường làm việc. Đồng thời, tòa không chấp nhận nội dung khởi kiện buộc bà Nguyệt xin lỗi công khai tại nơi ông Hùng làm việc và nơi cư trú. Sau đó, ông Hùng đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, bản án sơ thẩm buộc bà Nguyệt bồi thường cho ông Hùng 23,4 triệu đồng là đúng pháp luật. Đồng thời, cấp phúc thẩm cho rằng, ông Hùng là người làm đơn tố cáo bà Nguyệt nên công an mời lên làm việc, do đó, việc yêu cầu bà Nguyệt bồi thường ngày công lao động là không có căn cứ.

Theo Hội đồng xét xử, sau khi bà Nguyệt bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính, bà đã gỡ bỏ bài viết trên Facebook nên sẽ không phải xin lỗi công khai.

Do đó, tòa án cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án cấp sơ thẩm.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.