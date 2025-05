Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Không phải cứ xin lỗi là xong

Vụ việc phụ huynh tát, bắt cô giáo đứng dưới mưa đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định.

Quá trình làm việc với các cơ quan chức năng sau khi vụ việc xảy ra và nơi đang tạm giữ, Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã gửi lời xin lỗi cô giáo N.T.K.N (điểm trường bản Bắc Thắng, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thắng) - người bị Thúy tát, bắt đứng dưới mưa chiều 28/4.

Cô N. xác nhận đã nhận được lời xin lỗi từ vị phụ huynh này, tuy nhiên, việc xử lý ra sao phải chờ cơ quan chức năng.

Công an lấy lời khai của Hà Văn Thúy (Ảnh: Thủy Phạm).

Vụ việc nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Độc giả báo Dân trí cũng để lại nhiều bình luận thể hiện quan điểm và kiến nghị hình thức xử lý nam phụ huynh này.

Độc giả Bưởi Nguyễn phân tích: "Họ không biết câu "Tôn sư trọng đạo", hay "không thầy đố mày làm nên" mà lại đi hành hung người đang dạy những điều tốt cho con mình. Họ như vậy thì làm sao là tấm gương tốt cho con cháu họ...".

Bạn đọc Danh Trung bình luận: "Cực lực phản đối hành động côn đồ của phụ huynh này. Làm nhục một con người bình thường đã không được chấp nhận huống hồ đây là một cô giáo ngay trước mặt nhiều phụ huynh, học sinh. Hành động này sẽ đi theo cả cuộc đời cô giáo và các học sinh đã chứng kiến.

Đổ lỗi cho uống rượu để biện minh cho sự côn đồ của mình là không chấp nhận được. Ai uống rượu cũng côn đồ như thế thì xã hội sẽ loạn hết, bản chất con người có máu côn đồ nên mới như thế".

Người đàn ông tấn công nữ giáo viên trước cửa lớp học trước khi túm tóc kéo ra đứng dưới mưa (Ảnh cắt từ clip).

Vị độc giả này cho rằng phải xử phạt thật nghiêm minh đặt trong môi trường giáo dục để tăng nặng hình phạt để đủ sức răn đe.

Đồng quan điểm, độc giả Lam Huong cho rằng đây là hành động côn đồ, coi thường pháp luật, luân thường đạo lí. Sự việc xảy ra trước mặt nhiều học sinh sẽ để lại nỗi ám ảnh về sau.

Bạn đọc dan guita phân tích: "Hành vi phản cảm, xem thường pháp luật, phải trừng trị thích đáng, không thể cứ hành hung người khác xong rồi xin lỗi là xong. Nếu ai cũng vậy thì xã hội này loạn mất".

Độc giả Dân trí phân tích, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, phụ huynh này còn có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm phạm thân thể hoặc làm nhục người khác.

Theo nhiều độc giả, với các hành vi này của ông Thúy cần phải được xử lý nghiêm.

Bạn đọc Tuan Vo bình luận: "Cơ quan pháp luật phải vào cuộc giải quyết ngay, trừng phạt nghiêm "loại người thiếu văn hóa, côn đồ" để làm sạch môi trường văn hóa xã hội".

Bạn đọc PHONG TO cho rằng không thể cứ đánh, chửi người xong xin lỗi là thôi được. "Vụ này phải xử lý thật nghiêm, nếu thấy đủ cơ sở khởi tố theo luật hình sự thì xử để làm gương cho những kẻ khác", độc giả này bình luận.

Còn theo bạn đọc Yên Nguyễn Hữu, hành vi của ông Thúy phải phạt hành chính 100 triệu đồng và cho ngồi tù 6 tháng để suy nghĩ sám hối.

Độc giả Minh Trần cũng chung quan điểm xử lý thật nghiêm vụ việc, lấy án này làm án điểm để răn đe hành vi nhậu xỉn gây rối trong trường học bởi đây là nơi đạo đức được đặt lên hàng đầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc đang được xử lý theo trình tự. Công an sẽ cung cấp thông tin cụ thể về kết quả xử lý vụ việc sau.