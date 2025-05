Diễn biến mới vụ phụ huynh tát tới tấp, đẩy nữ giáo viên đứng dưới mưa

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự ông Hà Văn Thúy (SN 1985, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, ông Thúy đã thừa nhận hành vi của mình và khai do say rượu. Ông Thúy là người đã tấn công cô giáo N.T.K.N. (điểm trường bản Bắc Thắng, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thắng) vào chiều 28/4.

Ông Hà Văn Thúy bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Châu An).

Sau khi vặn tay, tát vào đầu, mặt cô N. trước cửa lớp học, ông Thúy túm tóc, đẩy nữ giáo viên này ra đứng dưới mưa bất chấp sự ngăn cản của người khác.

Vụ việc được một người có mặt quay lại, gửi trong nhóm chát kín. Trong clip thể hiện trước khi tấn công nữ giáo viên, ông Thúy chỉ tay ra phía sân trường đang mưa, yêu cầu "ra đứng". Cô giáo N. phân trần "tôi không phạt con anh".

Ông Thúy là phụ huynh, có con đang học tại điểm trường bản Bắc Thắng.

Về nguyên nhân dẫn tới hành vi tấn công cô giáo của nam phụ huynh này, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang làm rõ, sẽ cung cấp thông tin sau.