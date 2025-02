Vì sao xử phạt tài xế trong vụ người phụ nữ rơi khỏi ô tô?

Liên quan tới vụ việc người phụ nữ khỏa thân bị văng khỏi ô tô tối 4/2, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã triệu tập lái xe và người phụ nữ trong vụ việc là chị N.T.N. (45 tuổi, ở TP Vinh) tới làm việc. Từ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho biết trước mắt sẽ xử phạt lái xe số tiền 4-6 triệu đồng về hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện đang lưu thông mà để cửa mở.

Từ kết quả xử phạt trên, nhiều độc giả đặt ra thắc mắc về việc vì sao tài xế bị xử phạt dù có thể người này không phải người mở cửa xe.

Người phụ nữ khỏa thân khi rơi khỏi ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Độc giả Tuan Pham Tien viết: "Công an đã xử phạt lái xe vì lỗi mở cửa xe không an toàn. Lạ nhỉ, khách ngồi sau say tự mở mà tài xế lại bị phạt?".

"Có hai người trên xe, không thấy mở cửa ghế lái, chả lẽ người lái xe di chuyển "chéo" từ ghế trước sang ghế sau để mở cửa rồi kéo cô gái lên? Vô lý!", bạn đọc Dương Tạ đặt câu hỏi.

"Tay tài xế dài thật, vươn từ ghế lái ra ghế sau kéo người ngoài đường vào xe. Dị nhân đây rồi", anh Pham Quang Anh bình luận bằng giọng châm biếm.

Giải đáp những thắc mắc nêu trên của độc giả, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người ngồi trên xe trước khi mở cửa xe phải quan sát trước sau và bên phía mở cửa xe, chỉ mở cửa xe, ra khỏi xe nếu thấy an toàn và không được để cửa xe mở nếu không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cửa xe chỉ được mở khi đã dừng đỗ, tuyệt đối không mở cửa khi xe chạy. Mọi hành vi mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không đảm bảo an toàn đều là vi phạm và có thể bị áp dụng các chế tài xử lý khác nhau theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn có thể bị xử phạt 4-6 triệu đồng. Trường hợp hành vi dẫn tới tai nạn, mức phạt có thể áp dụng là 20-22 triệu đồng.

Đối chiếu với trường hợp trên, dù không trực tiếp mở cửa xe nhưng tài xế đã có hành vi điều khiển phương tiện di chuyển khi phương tiện đang mở cửa, không đảm bảo an toàn. Do đó, cơ quan chức năng có căn cứ để xem xét xử phạt tài xế này.

Chị N. rơi khỏi ô tô nhưng lập tức được một người trong xe kéo vào (Ảnh cắt từ clip).

Có chung nhận định, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng dựa trên dữ liệu hình ảnh hiện có, khó có cơ sở để cho rằng tài xế là người trực tiếp mở cửa. Tuy nhiên, lỗi sai của người này là tiếp tục để phương tiện di chuyển khi cửa chưa đóng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Đối chiếu quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đây có thể được xếp vào nhóm hành vi để cửa xe mở không đảm bảo an toàn. Bởi vậy, việc xem xét xử phạt tài xế là đúng quy định.

Bên cạnh trách nhiệm của tài xế, công an cũng sẽ làm việc với những người đi cùng xe với 2 người trên (nếu có) để làm rõ ai là người trực tiếp mở cửa, từ đó xem xét áp dụng chế tài xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.