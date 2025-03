Vì sao xử phạt người phụ nữ cưỡi vali trên đường ở TPHCM?

Như Dân trí thông tin, sáng 23/3, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TPHCM phát hiện bà T.T.N.T. (43 tuổi, ở TPHCM) cưỡi vali trên đường Lê Duẩn, đoạn thuộc phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM) và mời người phụ nữ về trụ sở làm việc. Làm việc với công an, bà T. khai cưỡi vali mang theo đồ dùng cá nhân để di chuyển cho nhanh và khẳng định đây là hành động bột phát, không cố ý xâm phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã xử phạt bà T. về hành vi Sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy. Theo quy định của pháp luật, vì sao người phụ nữ bị xử phạt?

Người phụ nữ cưỡi vali giữa trung tâm TPHCM (Ảnh: Thuận Thiên).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, phương tiện giao thông đường bộ là các loại xe, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe cơ giới), phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe thô sơ), xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự.

Pháp luật hiện hành chưa có khái niệm cụ thể về 3 nhóm phương tiện trên, nhưng căn cứ nội dung mang tính chất tham khảo tại Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008, có thể xác định xe cơ giới bao gồm các loại như xe ô tô con, xe ô tô tải, xe mô tô hay xe gắn máy...

Xe thô sơ bao gồm xe đạp, xe đạp thồ, xe người kéo và xe súc vật kéo còn xe máy chuyên dùng bao gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

Điểm chung có thể nhận thấy là trong nhóm này không bao gồm các loại phương tiện tự chế như xe điện cân bằng (scooter), ván trượt, pa-tanh hay các loại thiết bị tự chế dùng để di chuyển khác. Do đó, việc sử dụng các loại phương tiện này để tham gia giao thông trên đường bộ là hành vi không được pháp luật cho phép.

Đối với trường hợp sử dụng vali tự chế gắn động cơ điện để tham gia giao thông, pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể về việc phân loại hay cấm sử dụng thiết bị này. Tuy nhiên, quá trình giải quyết, cơ quan chức năng có thể căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ để phân loại vào nhóm "bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự" và xử lý theo quy định.

Theo đó, người có hành vi sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy có thể được xếp vào nhóm hành vi "vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 12 Nghị định này. Mức phạt áp dụng là phạt tiền 200.000 - 250.000 đồng.