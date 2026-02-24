Trách nhiệm pháp lý vụ lật tàu 6 người chết trên hồ Thác Bà

Liên quan vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khiến 6 người tử vong, Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Văn Nội (31 tuổi, ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo công an, ngày 21/2, Nội được thuê điều khiển thuyền máy chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình tới xã Cảm Nhân. Tới khu vực xã Bảo Ái, tàu va chạm với tàu chở đá do anh Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, ở xã Cảm Nhân) điều khiển theo hướng ngược lại và bị chìm. Vụ việc khiến 6 người trên tàu chở khách tử vong.

Nhà chức trách xác định Nội đã điều khiển tàu chở quá số người quy định, điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Triệu Văn Nội (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trách nhiệm pháp lý của lái tàu chở khách

Bình luận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 39 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, phương tiện đi đối hướng khi có nguy cơ va chạm thì phải tránh nhau theo các nguyên tắc cơ bản như phương tiện ngược nước tránh phương tiện xuôi nước; phương tiện thô sơ tránh phương tiện có động cơ; phương tiện công suất nhỏ tránh phương tiện công suất lớn và phương tiện đi một mình phải tránh đoàn lai.

Khi tránh nhau, phương tiện được nhường phải chủ động phát tín hiệu điều động theo quy định của Luật này và đi về phía luồng đã báo. Phương tiện khi phải tránh và nhường đường.

Đối với vụ việc trên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy lái tàu Triệu Văn Nội đã chở quá số người quy định và vi phạm nguyên tắc tránh nhau khi đi đối hướng theo Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vụ va chạm khiến 6 người tử vong. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng là có cơ sở.

Về trách nhiệm pháp lý, theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy với hậu quả làm chết từ 3 người trở lên có thể bị truy tố với khung hình phạt là 7-15 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại do tính mạng và sức khỏe bị xâm phạm cho các nạn nhân trong vụ án. Mức bồi thường được tính căn cứ các quy định tại Điều 589, 590 Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người và phương tiện được huy động để tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (Ảnh: Trần Thanh).

Lái tàu chở đá có phải chịu trách nhiệm?

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, việc khởi tố bị can đối với lái tàu chở khách là có căn cứ. Quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhiều vấn đề, trong đó bao gồm trách nhiệm của lái tàu chở đá trong vụ tai nạn.

"Từ thông tin công an cung cấp, có thể thấy lái tàu chở khách đã có yếu tố lỗi dẫn tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc lái tàu chở khách sai không phải cơ sở mặc định loại trừ mọi trách nhiệm với lái tàu chở đá.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của lái tàu chở đá để xác định người này đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn về tốc độ, đảm bảo quan sát và áp dụng các biện pháp tránh tàu tối ưu nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa xảy ra hay chưa. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để xem xét vụ việc có yếu tố lỗi hỗn hợp hay không, từ đó làm rõ trách nhiệm pháp lý của người lái tàu chở đá trong vụ việc này", luật sư bình luận.