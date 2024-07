Tổ chức Lễ Quốc tang như thế nào?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ, việc tổ chức Lễ Quốc tang được quy định như sau:

Về đối tượng, Lễ Quốc tang được tổ chức khi cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây từ trần: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với đất nước, Bộ Chính trị sẽ quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với các cán bộ này.

Về thời gian, thời gian tổ chức Lễ Quốc tang là 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở ở Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Về nơi tổ chức, Lễ Quốc tang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn (Nếu tổ chức ở TPHCM). An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội; Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh hoặc hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương hay nghĩa trang địa phương khác theo nguyện vọng của gia đình.

Về việc đưa tin, đối với việc đưa tin buồn, khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang (Ban Tổ chức), các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần. Sau khi thành lập Ban Tổ chức Lễ tang và việc tổ chức Lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần.

Đối với việc đăng tin trên các phương tiện thông tin, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí đưa tin về Lễ Quốc tang, gồm: Thông cáo, danh sách Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang; tiểu sử, ảnh người từ trần; nghi thức cả nước để tang; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng, lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương quay phim tư liệu Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng. Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật và truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

Về lễ viếng, Ban Tổ chức sắp xếp các đoàn vào viếng theo thứ tự: 2 chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, Trưởng đoàn, phía sau bên phải Trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng, các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc. Trong quá trình viếng, Quân nhạc cử nhạc "Hồn tử sĩ". Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

Về vòng hoa trong lễ viếng, Ban Tổ chức chuẩn bị 6 vòng hoa, có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. Sau khi các đoàn viếng xong đặt cố định hai bên bàn thờ.

Ngoài ra, Ban Tổ chức chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển. Trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, có kích thước 1,2 m x 0,2 m, ghi dòng chữ trắng "Kính viếng", dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức chuẩn bị.

Về việc tổ chức lễ viếng ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp đón các tổ chức, cá nhân đến viếng và ghi sổ tang tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với lễ đài, lễ đài trang trí phông nền đen, Quốc kỳ treo phía trên có dải băng tang, ảnh người từ trần và dòng chữ trắng "Vô cùng thương tiếc đồng chí..."; bàn thờ đặt chính giữa phòng, dưới lễ đài có lư hương; hai bên bàn thờ đặt 2 vòng hoa cố định và có bàn ghi sổ tang.

Về lễ truy điệu, trình tự tổ chức Lễ truy điệu như sau: Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu; Quân nhạc cử Quốc ca; Trưởng ban Lễ tang Nhà nước đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm; Khi mặc niệm, quân nhạc cử nhạc "Hồn tử sĩ"; Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố kết thúc Lễ truy điệu.

Cùng thời gian diễn ra Lễ truy điệu ở Trung ương, lãnh đạo địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần tổ chức Lễ truy điệu tại địa phương.

Về lễ đưa tang, lực lượng chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ có 1 sĩ quan mang ảnh, 1 sĩ quan mang gối Huân chương và 1 sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu. Đội công tác gồm 1 sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang, từ xe tang vào phần mộ. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Lễ tang Nhà nước cùng khiêng linh cữu (phía đầu linh cữu); gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữu.

Về lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ tang, lực lượng do Bộ Quốc phòng chuẩn bị gồm:

Lực lượng phục vụ Lễ viếng: 4 sĩ quan túc trực cách linh cữu 1,5 m; 6 chiến sĩ giữ súng CKC có lưỡi lê túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7 m; 2 chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; lực lượng khiêng hoa; sĩ quan dẫn viếng; lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ viếng;

Lực lượng phục vụ Lễ truy điệu: 4 sĩ quan túc trực bốn góc cách linh cữu 1,5 m; 6 chiến sĩ giữ súng CKC túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7 m; 2 chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ; 1 tổ Quốc kỳ; 1 tổ Quân kỳ; lực lượng danh dự ba Quân chủng (127 cán bộ, chiến sĩ), quân nhạc phục vụ Lễ truy điệu;

Lực lượng phục vụ Lễ đưa tang: 1 sĩ quan mang ảnh, 1 sĩ quan mang gối Huân chương, 1 sĩ quan quấn cờ; đội công tác gồm 1 sĩ quan và 12 chiến sĩ khiêng linh cữu; 7 chiến sĩ chuẩn bị xe tang; lực lượng danh dự ba Quân chủng;

Lực lượng phục vụ Lễ an táng: 27 chiến sĩ làm nhiệm vụ tiêu binh tại cổng nghĩa trang; lực lượng mộ giả 13 chiến sĩ, lực lượng danh dự ba Quân chủng, lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ an táng.

Phương tiện phục vụ Lễ tang gồm: 1 xe chỉ huy; 1 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; 1 xe chở Quân kỳ; 6 xe chở đội hình danh dự; 1 xe hoa; 1 xe kéo xe tang (phía cuối xe tang là khẩu lựu pháo 122 mm); 1 xe dự phòng; 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương.

Linh cữu được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang.

Về lễ hạ huyệt, sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ hạ huyệt. Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt.

Trong khi tiến hành Lễ hạ huyệt và lấp mộ, quân nhạc cử nhạc "Hành khúc tang lễ". Sau khi lấp mộ xong, Ban Tổ chức Lễ tang dành một phút mặc niệm tiễn biệt người từ trần, quân nhạc cử nhạc "Hồn tử sĩ".